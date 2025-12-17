تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، تیم نیپال را شکست داد

مقامات قرغیزستان، روی تطبیق تفاهمنامه های قبلی، به‌ ویژه نقشه‌راه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان، تاکید کرده اند.

خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت، تحولی که انتظار می‌رود روابط تجارتی بین دو کشور را تقویت کند.

وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان امروز (چهارشنبه ۱۷ دسمبر) در ویب سایت خود نوشته که در نشست بین نورالدین عزیزی، وزیر این وزارت و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان در مورد موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت، توسعه ترانزیت، جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های تجارتی و برگزاری جلسات منظم گروپ کاری مشترک، بحث و تبادل‌نظر شده است.

تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان در زمرۀ کشورهایست که در این اواخر روابط تجارتی خودرا با حکومت طالبان بیشتر افزایش داده است.