تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، تیم نیپال را شکست داد
تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، با تفاوت شش ویکیت تیم نیپال را شکست داد.
نخست بتنگ را تیم نیپال آغاز کرد و به دست آوردن ۱۲۴ دوش همه بازیکنان خود را از دست داد.
بازیکنان تیم افغان توانستند که به این هدف با دست دادن چهار بازیکن برسند.
رقابتهای جام آسیایی زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است که افغانستان در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه «الف» نیز تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
این دیدار سومین بازی تیم افغانستان در این رقابتها است؛ افغانستان پیش از این در برابر بنگلادش و سریلانکا به میدان رفته بود که هر دو مسابقه را به تیم حریف واگذار کرد.
اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت
مقامات قرغیزستان، روی تطبیق تفاهمنامه های قبلی، به ویژه نقشهراه همکاریهای اقتصادی و تجارتی با افغانستان، تاکید کرده اند.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت، تحولی که انتظار میرود روابط تجارتی بین دو کشور را تقویت کند.
وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان امروز (چهارشنبه ۱۷ دسمبر) در ویب سایت خود نوشته که در نشست بین نورالدین عزیزی، وزیر این وزارت و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان در مورد موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت، توسعه ترانزیت، جلبوجذب سرمایهگذاریهای خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاهها، نشستهای تجارتی و برگزاری جلسات منظم گروپ کاری مشترک، بحث و تبادلنظر شده است.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان در زمرۀ کشورهایست که در این اواخر روابط تجارتی خودرا با حکومت طالبان بیشتر افزایش داده است.
اتحادیۀ اروپا دو سفینۀ"گالیله" را به فضا پرتاب کرد
یک راکت اروپایی نوع" آریان ۶" دو سفینۀ راهیابی جهانی"گالیله" را به فضا پرتاب کرد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، این راکت صبح امروز( چهارشنبه۱۷ دسمبر) از پایگاه فضایی"کورو" در"گویان" فرانسه به فضا، پرتاب شد.
سفینه های قبلی گالیله عمدتاً توسط راکتهای"آریان ۵" و "سایوز" روسی، از پایگاه فضایی"کورو" در فرانسه پرتاب شده اند، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ میلادی، اتحادیۀ اروپا همکاری فضایی با مسکو را متوقف کرد.
قبل از آنکه راکت" آریان ۶" در جولای ۲۰۲۴ به بهرهبرداری برسد، اتحادیۀ اروپا با شرکت اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک قرارداد بست تا دو سفینۀ گالیله را در سپتمبر ۲۰۲۴ با راکتهای نوع "فالکون ۹" از مرکز فضایی "کندی" در فلوریدا به فضا پرتاب کند.
سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت اوکراینی، باعث آتش سوزی در جنوب روسیه، شد
سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت سرنگونشدۀ اوکراینی، باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه، شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقۀ کراسنودار روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) گفته اند که از هیچ تلفاتی در پالایشگاه نفت"اسلاویانسک" گزارش نشده، پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲ بارها آن را هدف قرار داده است.
مرکز عملیاتی منطقه، اوایل صبح امروز در شبکۀ تلگرام اعلام کرده اند که پس از سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت در سایر مناطق مسکونی کراسنودار دو تن زخمی شده اند، چندین خانه شخصی و شبکههای برق آسیب دیده است.
کراسنودار در سواحل بحیرۀ سیاه، یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربناهای کلیدی نفتی از جمله بندر "نوو روسیسک" و تأسیسات نفتی و صادراتی"تواپسه" میزبانی می کند.
اوکراین گفته که حملات را بر زیربناهای انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تأمین مالی تلاشهای جنگی مسکو در اوکراین کمک میکند، انجام می دهد.
افغان اِوَک: رئیس جمهور ترمپ، معافیت ممنوعیت سفر افغانهای دارای ویزۀ (SIV) را لغو کرده است
سازمان «افغان اِوَک» می گوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، معافیت ممنوعیت سفر افغانهای دارای ویزۀ خاص مهاجرت اس ای وی (SIV) را لغو کرده است.
در اعلامیهای این سازمان که روز سه شنبه(۱۶ دسامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از قول شان وندیور، رئیس این نهاد گفته شده که حکومت ایالات متحده از حادثه غمانگیز حملۀ یک افغان بر عساکر گارد ملی امریکا سوءاستفاده کرده، تا از ورود همکاران سابق امریکا در افغانستان و خانوادههایشان به این کشور، مانع شود.
افغان اِوَک همچنین هشدار داده که این اقدام با اصول دیرینۀ مهاجرت امریکا، از جمله حمایت از اتحاد خانواده ها، مغایرت دارد و خواستار بررسی فوری و لغو این دستور شده است.
«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.
پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ ترمپ محدودیتها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیتها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان شد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است محدودیتها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کنند.
این نهاد امروز در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که ۱۰۰ روز از زمانی میگذرد که زنان افغان از ورود به محل کارشان در سازمان ملل منع شدهاند و تأکید کرده که برداشتن این محدودیتها برای رساندن کمکهای حیاتی به همه نیازمندان ضروری است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزوده است که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک «مسئله داخلی» کشور است و تصمیمگیری درباره آن باید از سوی همه طرفها رعایت شود.
حکومت طالبان طالبان در اپریل ۲۰۲۳، ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد، پیش از آن در دسمبر ۲۰۲۲ فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیردولتی ملی و بینالمللی را ممنوع کرده بود.
با این حال، زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدتی با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا این که در سپتمبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردهاند.
وزیر دفاع اوکراین: متحدانش اوکراین امسال ۵ میلیارد دالر به این کشور کمک نظامی کردند
دنیس شمیهال وزیر دفاع اوکراین میگوید که متحدان این کشور در سال جاری نزدیک به پنج میلیارد دالر برای تولید سلاح در داخل اوکراین کمک کردهاند.
او افزود که شرکای اوکراین همچنین به همین میزان سلاح برای این کشور در ایالات متحده خریداری کردهاند. وزیر دفاع اوکراین این سخنان را روز سهشنبه، ۲۵ قوس پس از نشست آنلاین گروه تماس روابط دفاعی اوکراین بیان کرد.
شمیهال در صفحه تلگرام خود نوشت: «هر دو رقم بیسابقه است و ما میخواهیم این روند را تا سال ۲۰۲۶ ادامه دهیم.»
به گفته او، جرمنی قصد دارد در سال آینده ۱۱ و نیم میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار دهد و بریتانیا نیز امسال ۶۰۰ میلیون پوند از منابع مختلف برای تقویت سامانههای دفاع هوایی اوکراین جمعآوری کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تلاشهای واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین شدت گرفته است.
هیتهای مذاکرهکننده دو کشور در هفته جاری چند دور گفتوگو در برلین برگزار کردند و دونالد ترمپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است که به نظر میرسد دستیابی به توافق برای پایان دادن به بزرگترین و خونینترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.
ترمپ شهروندان هفت کشور دیگر را به فهرست ممنوعیت سفر به امریکا افزود
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا روز سهشنبه، ۲۵ قوس، هفت کشور دیگر را به فهرست کشورهایی افزود که ورود شهروندانشان به ایالات متحده ممنوع شده است.
این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز میشود که اسناد سفر صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند.
بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لائوس، مالی، نیجریا، سیرالئون و سودان جنوبی نیز تطبیق میشود.
به گزارش خبرگزاری جرمنی، از ماه جنوری که ترمپ بار دیگر کار خود را بهعنوان رئیسجمهور آغاز کرده، سیاست سختگیرانهای در زمینه مهاجرت و ویزا در پیش گرفته و قوانین موجود را شدیدتر کرده است.
در آغاز سال روان، واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را بهگونه کامل به امریکا ممنوع کرد که بیشتر این محدودیتها هنوز هم پابرجاست.
در میان کشورهای متأثر، افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل اند. پیش از این نیز، ایالات متحده بر شماری از کشورهای دیگر نیز محدودیتهایی وضع کرده است.
قرار است تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز به مصاف تیم نیپال برود
قرار است تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز به مصاف تیم نیپال برود.
این مسابقه ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت افغانستان در میدان کریکت دبی آغاز میشود.
رقابتهای جام آسیایی زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است که افغانستان در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است.
در گروه «الف» نیز تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
این دیدار سومین بازی تیم افغانستان در این رقابتها است؛ افغانستان پیش از این در برابر بنگلادش و سریلانکا به میدان رفته بود که هر دو مسابقه را به تیم حریف واگذار کرد.
یونیسف: نزدیک به ۴ میلیون کودک در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید نتایج یک پژوهش تازه دربارهٔ امنیت غذایی در افغانستان نشان میدهد که پیشبینی میشود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال با خطر سوءتغذیهٔ شدید روبهرو اند.
تاجالدین اویوال نمایندهٔ یونیسف در افغانستان، روز سهشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که یونیسف قصد دارد جان ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیهٔ شدید و سوءتغذیهٔ متوسط پرخطر را نجات دهد، اما به گفتهٔ او این برنامه با کمبود جدی بودجه روبهرو است.
برنامهٔ بشردوستانهٔ یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تأمین نیازهای فوری و انسانی ۱۲ میلیون نفر، از جمله هفت میلیون کودک، درخواست ۹۵۰ میلیون دالر کمک کرده است.
یونیسف افزوده که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.