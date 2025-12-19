قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های امریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو کند.

برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، طرحی صلح را آماده کرده است؛ طرحی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح، اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک‌شنبه با طرف امریکایی گفت‌وگو خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می‌خواهد بداند که هیئت امریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس‌جمهور ترمپ با شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایجی رسیده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.