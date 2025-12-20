سازمان عفو بین الملل در مورد خطر جدی به مهاجران برگشته به افغانستان سخن می گوید

ازبکستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۵، بیشترین سفرهای تجارتی به این کشور توسط شهروندان افغانستان انجام شده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی احصائیه ازبکستان، شهروندان افغان در ده ماه نخست سال روان، در مقایسه با اتباع هر کشور خارجی دیگر، بیشترین سفرهای تجارتی را به ازبکستان انجام داده‌اند. این موضوع، با وجود مشکلات اقتصادی جاری، نشان‌دهنده نقش رو‌به‌گسترش افغانستان در تجارت منطقه‌ای است.

طبق این معلومات، از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۵، حدود ۳۳۹ هزار و ۵۸۵ شهروند افغانستان عمدتاً به‌منظور تجارت، تبادلات تجارتی و سایر فعالیت‌های اقتصادی وارد ازبکستان شده‌اند.

با این آمار، افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته است که بیشترین مسافران تجارتی را به ازبکستان می‌فرستند. این رقم در مقایسه با تاجکستان، که تنها کمی بیش از ۱۶ هزار سفر تجارتی آن ثبت شده، بسیار بلند است؛ در حالی‌ که شمار مسافران تجارتی از ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به ازبکستان همچنان بسیار اندک می‌باشد.

به اساس معلومات اداره ملی احصائیه ازبکستان، این کشور در سال‌های اخیر قوانین ویزه را آسان‌تر ساخته و مسیرهای ترانزیتی خود را گسترش داده است تا روابط اقتصادی‌اش را با کشورهای همسایه تقویت کند. بیشترین بهره را از این پالیسی‌ها تاجران افغان برده‌اند.