آتشبس ۴۸ ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان، امروز (۱۷ اکتوبر) ساعت پنج و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان، به پایان میرسد.
اگرچه ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این آتشبس تا زمانی برقرار خواهد بود که از طرف مقابل حملهای صورت نگیرد، اما وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرده بود که آتشبس ۴۸ ساعت نافذ خواهد بود.
در جریان این آتشبس، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که برای برقراری آتشبس دائمی، اکنون "توپ در زمین افغانستان است".
بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی از جمله روزنامهی «دان»، او روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست کابینه هشدار داده است که "اگر این آتشبس تنها برای خریدن وقت انجام شده باشد، ما آن را نخواهیم پذیرفت."
او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که آتشبس میان دو کشور در آینده نیز بر بنیاد "خواستهای منطقی و استوار" حفظ شود.
شهباز شریف تأکید کرده است که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیتهای خود استفاده کنند.
در همین حال، شماری از کارشناسان امور سیاسی میگویند که این آتشبس هرچند موقت است، اما میتواند فرصتی برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنشهای مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد.
هر دو طرف در باره زیانهای توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود.حکمتالله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فعلی این نهاد
حکمتالله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فعلی این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت: "هر دو طرف در باره زیانهای توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تاکنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاشهای صورت نگرفته که راهحل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود."
برخی از کشورهای منطقه نیز از برقراری آتشبس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال کرده و خواستار خویشتنداری دو طرف شدهاند.
وزارت خارجه چین در بیانیهای که روز پنجشنبه (۱۶ اکتوبر) در شبکهی ایکس دفتر سخنگوی این وزارت منتشر شده، با استقبال و حمایت از برقراری این آتشبس، آمادگی دو کشور برای یافتن راهحل از طریق گفتگوی سازنده را ستوده و تأکید کرده است که این اقدام به نفع هر دو طرف بوده و به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک میکند.
همچنان بر اساس گزارش فرانسپرس، ایران نیز در کنار استقبال از این آتشبس، بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی تأکید کرده است.
پیشتر نیز برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و قطر از هر دو طرف خواستهاند تا از تشدید درگیریها خودداری کنند.
شهباز شریف در نشست کابینه اظهار داشته است که کشورهای همپیمان پاکستان، بهویژه قطر، نیز در تلاشاند تا برای حل وضعیت کنونی میان دو کشور نقش سازنده ایفا کنند.
وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در شبکهی ایکس خود از گفتگوهای تیلیفونی وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر با اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، خبر داده است.
اگرچه در این بیانیهها به درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان اشاره نشده، اما اعلام شده که در این گفتگوها در مورد وضعیت منطقه و پیشرفتهای اخیر بحث صورت گرفته است.
درگیریهای شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی پس از آن رخ داد که طالبان در اوایل ماه اکتوبر پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در یک بازار محلی ولایت پکتیکا متهم کرد.
پس از آن، در یازدهم اکتوبر، طالبان اعلام کردند که بر پوستههای پاکستانی در ولایتهای کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار و هلمند حملات گسترده انجام دادهاند و این حملات را «تلافیجویانه» خواندند.
پس از این حملات، نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر، کندهار و پکتیکا با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردهاند که تلفاتی نیز بر یکدیگر وارد کردهاند.
کریمالله زبیر آغا، رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که در درگیریها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتشبس، ۴۰ غیرنظامی کشته و ۱۷۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
قابل ذکر است که به دلیل این درگیریها، پاکستان تمام مسیرهای ترانزیتی خود با افغانستان را نیز به روی هر نوع رفتوآمد مسدود کردهاست.