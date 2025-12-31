لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۵۰

جهان

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود

عکس خالده ضیا در میان هوادارانش
عکس خالده ضیا در میان هوادارانش

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود.

ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سه‌شنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

او با وجود سال‌ها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.

دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.

جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.

همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچم‌ها نیمه‌افراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.

در این مراسم، مقامات بین‌المللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.

ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.

ادامه خبر ...

مقام‌های اوکراین: چهار تن به شمول سه کودک در حملات امروز روسیه در این کشور زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های محلی در اوکراین روز چهارشنبه ۱۰ جدی اعلام کرد که حملات روسیه چهار نفر به شمول سه کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده است.

رئیس اداره نظامی منطقه‌ای اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشت: «طیاره های بی سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و انرژی منطقه ما حمله کردند.»

این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حمله طیاره های بی سرنشین به یکی از اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، که ادعای روسیه را «کاملاً ساختگی» خوانده است، گفت قصد دارد ششم جنوری با رهبران متحدان کیف در فرانسه دیدار کند تا تلاش‌های صلح را از سر گیرد.

کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله طیاره های بی سرنشین ادعایی به اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نووگورود را «عمل تروریستی» و «حمله شخصی به پوتین» می‌داند.

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ، یکشنبه گفت که توافق برای پایان تهاجم روسیه به اوکراین از همیشه نزدیک‌تر است، اما هیچ پیشرفت مشخصی درباره مسئله پرتنش سرزمین‌ها پس از گفت‌وگوهای جدید با رهبران کشورهای درگیر گزارش نشد.

ادامه خبر ...

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت: حملات مسلحانه در پاکستان در سال روان ۱۷ درصد افزایش یافته است

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حملات مسلحانه در این کشور ۱۷ درصد افزایش یافته است.

این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در ۲۹ دسامبر منتشر شد، گفته است که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته و این سال، از سال ۲۰۱۵ تاکنون خونین‌ترین سال بوده است.

در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۵، بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به غیرنظامیان وارد شده است.

بر اساس این گزارش، بیشتر این حوادث امنیتی در خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داده است.

همچنین در این گزارش آمده که امسال در سراسر پاکستان بیش از هزار حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد ۹۰۸ مورد بوده است.

به گفته گزارش، در این حوادث امنیتی بیش از ۳۳ هزار نفر کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

بازداشت سه خبرنگار افغان در پاکستان

پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصل‌تاون اسلام‌آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.

نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد به رادیو آزادی گفت: «عاشق‌الله جلالزی، خبرنگار پیشین صدای امریکا، ذکریاالله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیق‌الله رحیمی،کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز سه‌شنبه ۹ جدی، توسط پولیس بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شده‌اند.»

هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغان‌های مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می‌کند.

دولت پاکستان در ماه‌های اخیر هزاران افغان را به به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.


ادامه خبر ...

ادامه اعتراضات در تهران به دلیل افزایش قیمت ها

اعتراضات در ایران
اعتراضات در ایران

اعتراضات در پایتخت ایران به دلیل افزایش قیمت ها وارد سومین روز شد.

بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مردم در مناطق مختلف تهران گردهم آمدند و علیه وضعیت بد اقتصادی حکومت و افزایش قیمت‌ها شعار سر دادند.

این اعتراض‌ها پس از افزایش بهای ارزهای خارجی و طلا در بازارهای ایران از رو یکشنبه ۷ جدی آغاز شد.

از سوی دیگر، ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که این اعتراضات به دیگر نقاط ایران از جمله ملارد، جزیرهٔ قشم و همدان نیز کشیده شد.

پس از شروع این تظاهرات، دفتر اطلاع‌رسانی و ارتباطات ریاست‌جمهوری ایران از برکناری رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد.

در ایران، رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

در حال حاضر، هر دالر امریکایی با ۱۴۴ هزار تومان و هر یورو با ۱۶۹ هزار تومان معامله می‌شود.

ادامه خبر ...

پولیس ترکیه در عملیات سراسری علیه داعش ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرد

پولیس ترکیه عملیات
پولیس ترکیه عملیات

وزیر داخله ترکیه اعلام کرد که پولیس این کشور روز سه‌شنبه در عملیات سراسری علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرده است.

این عملیات یک روز پس از آن انجام شد که در جریان یک درگیری مسلحانه در شمال‌غرب ترکیه، سه افسر پولیس و شش فرد مسلح کشته شدند.

علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که نیروهای امنیتی در ۲۱ ولایت این کشور عملیات انجام داده‌اند.

پیش از این، دفتر سارنوالی استانبول اعلام کرده بود که پولیس به ۱۱۴ نشانی در استانبول و دو ولایت دیگر یورش برده و مقدار زیادی اسناد و مواد دیجیتالی را ضبط کرده است.

یک هفته پیش نیز بیش از ۱۰۰ مظنون به عضویت در داعش به‌دلیل طرح‌ریزی احتمالی حملات کریسمس و سال نو بازداشت شده بودند.

ادامه خبر ...

خالده ضیا، نخستین زن صدراعظم بنگلادش در گذشت

خالده ضیا
خالده ضیا

خالده ضیا، نخستین زن صدراعظم بنگلادش و رقیب اصلی شیخ حسینه، رهبر برکنار‌شدهٔ این کشور، پس از یک دوره بیماری طولانی در سن ۸۰سالگی درگذشت.

حزب ملتگرای بنگلادش (BNP) به رهبری ضیا، روز سه‌شنبه در صفحهٔ فیس‌بوک خود نوشته که او امروز ساعت ۶ صبح درگذشته است.

خالده ضیا قصد داشت در ماه فبروری آینده برای سومین دوره نیز به‌عنوان صدراعظم نامزد شود.

این انتخابات نخستین انتخابات پس از آن خواهد بود که در نتیجهٔ انقلاب مردمی در سال ۲۰۲۴، شیخ حسینه از قدرت کنار زده شد.

خالده ضیا پس از آن در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان نخستین زن صدراعظم بنگلادش برگزیده شد که همسرش ــ ضیاالرحمان، رئیس‌جمهور وقت به قتل رسید.

او دوره‌هایی را در زندان و نیز در حبس خانگی سپری کرده بود. وی پس از برکناری شیخ حسینه از قدرت، از اتهامات فساد تبرئه شد و اجازه یافت برای درمان به لندن سفر کند.

ادامه خبر ...

جوایز گلوب ساکر؛ عثمان دمبله برندۀ جایزه بهترین بازیکن مرد سال شد

عثمان دمبله جایزه بهترین بازیکن مرد سال را به دست آورد.
عثمان دمبله جایزه بهترین بازیکن مرد سال را به دست آورد.

عثمان دمبله، بازیکن فرانسه‌ای تیم فوتبال پاری‌سن‌جرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.

او این جایزه را یک‌شنبه، ۲۸ دسمبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد.

دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند.

کریستیانو رونالدو، ستارۀ پرتگالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرق‌میانه را به دست آورد.

لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دست‌آورد داشت. او سه جایزه گرفت؛ بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا.

نواک جوکوویچ، اسطوره تنیس جهان، آخرین جایزه شب را از آن خود کرد؛ او که قهرمان ۲۴ دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهام‌گرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد.

به همین ترتیب، پاری‌سن‌جرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.

ادامه خبر ...

کوریای شمالی آزمایش راکتی جدید را انجام داد

آرشیف
آرشیف

رسانه‌های دولتی کوریای شمالی روز دوشنبه، ۸ جدی، اعلام کردند که این کشور دو راکت کروز دوربرد را آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، این آزمایش روز یک‌شنبه در بخش غربی شبه‌جزیرهٔ کوریا انجام شد و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در آن حضور داشت.
بر اساس این گزارش، این راکت‌ها حدود دو ساعت در هوا پرواز کردند.
مقام‌های کوریای شمالی هدف از این آزمایش را «آمادگی جنگی» در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کرده‌اند.
کوریای شمالی به‌گونهٔ دوره‌ای توانایی‌های موشکی و هسته‌ای خود را به نمایش می‌گذارد.

ادامه خبر ...

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در ۹۱ سالگی درگذشت

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

براساس خبرگزاری فرانس‌پرس، خبر درگذشت او از سوی "بنیاد بریژیت باردو" روز یکشنبه ۲۸ دسمبر با صدور بیانیه‌ای اعلام شد.

اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است.

بریژیت باردو در سال ۱۹۵۶ میلادی با فیلم "... و خدا زن را آفرید" به شهرت جهانی رسید.

او در اوایل دهه ۱۹۷۰ در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را بر حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.

ادامه خبر ...

