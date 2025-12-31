پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصل‌تاون اسلام‌آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.

نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد به رادیو آزادی گفت: «عاشق‌الله جلالزی، خبرنگار پیشین صدای امریکا، ذکریاالله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیق‌الله رحیمی،کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز سه‌شنبه ۹ جدی، توسط پولیس بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شده‌اند.»

هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغان‌های مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می‌کند.

دولت پاکستان در ماه‌های اخیر هزاران افغان را به به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.



