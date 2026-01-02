لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۱۲ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۱۶

خبر ها

سهیل شاهین از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت طالبان واگذار کند

سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر (عکس آرشیف)
سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر (عکس آرشیف)

سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند.

شاهین روز پنج‌شنبه گفت که به‌دست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل از چند جهت برای طالبان مهم است؛ از یک‌سو مشروعیت بین‌المللی به دست می‌آورند، از سوی دیگر پول‌های منجمدشده افغانستان به آنان سپرده می‌شود و به کمک‌های بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کنند.

بیش از چهار سال از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان می‌گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل مطرح می‌کنند، اما سازمان ملل از آنان می‌خواهد حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همه‌شمول را فراهم سازند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان در نخستین روز سال ۲۰۲۶ هشت تن را در محضر عام شلاق زدند

افغانستان - افراد طالبان در یکی از مکان‌هایی که برای مجازات بدنی مشخص شده بود. (آرشیف)
افغانستان - افراد طالبان در یکی از مکان‌هایی که برای مجازات بدنی مشخص شده بود. (آرشیف)

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال ۲۰۲۶، هشت تن را در ولایت‌های ارزگان، بلخ و ننگرهار به اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی، در محضر عام شلاق زده‌اند.

به گفته این محکمه، علاوه بر ۳۹ ضربه شلاق، برای هر یک از این افراد تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته شده است.

ستره محکمۀ حکومت طالبان دیروز در یک بیانیه گفت که در سال ۲۰۲۵، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد، بارها از طالبان خواسته‌اند که از اعدام‌ها و مجازات‌ علنی دست بردارند، زیرا چنین مجازات‌هایی با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست.

ادامه خبر ...

شمار قربانیان ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان به ۱۷ تن رسید

افغانستان - سیلاب در ولایت هلمند (عکس آرشیف)
افغانستان - سیلاب در ولایت هلمند (عکس آرشیف)

شمار قربانیان ناشی از سیلاب‌ها در پی بارندگی‌ها در افغانستان به هفده تن رسید.

در میان قربانیان، پنج عضو یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنج‌شنبه در نتیجه فروریختن سقف خانه‌شان در ولایت هرات جان باختند.

اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنج‌شنبه در یک اعلامیه گفت که افزون بر تلفات جانی، در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌ها بیش از دوصد و هفتاد خانه به‌گونه کامل ویران و نزدیک به ۱۵۶۰ خانه به‌طور جزئی تخریب شده است.

در چهار روز گذشته گزارش‌هایی از تلف شدن حدود ۱۲۰۰ راس مواشی در نتیجه بارندگی‌ها در افغانستان منتشر شده است.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان دو هنرمند محلی تیاتر را در هرات برای چند ساعت بازداشت کرد

صحنه‌ای از اجرای هنرمندان تیاتر هرات (تصویر آرشیف)
صحنه‌ای از اجرای هنرمندان تیاتر هرات (تصویر آرشیف)

یک منبع در هرات تأیید می‌کند که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت دو هنرمند محلی را بازداشت کرده بود.

یک منبع آگاه از موضوع به رادیو آزادی گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات امروز (پنج‌شنبه) غلام فاروق سرخوش و فیروز ملایکه، دو هنرمند تیاتر این ولایت را برای چند ساعت بازداشت کرد.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، می‌گوید که این دو هنرمند به دلیل اعتراض به ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت در بند بودن، آزاد شدند.

حکومت طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما این موضوع را برخی رسانه‌های داخلی هم گزارش کردند.

ادارۀ محلی طالبان چندی پیش به رسانه‌ها و یوتیوبرهای هرات دستور داد که مطابق فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان انتشار تصاویر زنده‌جان‌ها ممنوع شود.

ادارۀ امر به معروف طالبان به تاریخ ۷ دسمبر نیز ۴ جوان هراتی را به اتهام آنچه که تلاش برای ترویج "فرهنگ بیگانه" عنوان کرده، بازداشت کرده بود.

این جوانان اعضای گروه موسوم به "توماس شلبی" که به گفتۀ خودشان علاقمند به سریال انگلیسی "پیکی بلایندرز" بودند، در شهرک جبرئیل ولایت هرات بازداشت شدند.

حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی بیان است، در بیش از چهار سال حاکمیت‌اش افراد زیادی را به دلیل انتقاد از سیاست‌ها و قوانین‌شان بازداشت کرده اند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان: در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در ۱۱ ولایت ۱۲ تن جان باختند

افغانستان - سرازیر شدن سیلاب (عکس آرشیف)
افغانستان - سرازیر شدن سیلاب (عکس آرشیف)

در پی باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ۱۱ ولایت، در سه روز گذشته دست‌کم ۱۲ تن جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در بیانیه‌ای گفت که این تلفات در ولایت‌های کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه وارد شده است.

در ادامه آمده است که در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، ۲۷۴ خانه به‌گونه کامل و نزدیک به یک‌هزار و ۵۶۰ خانه به‌گونه جزئی تخریب شده‌اند.

بارندگی‌ها در سه روز گذشته در افغانستان سبب خسارات مالی نیز شده و گزارش‌هایی از تلف شدن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ راس مواشی هم منتشر شده است.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در نتیجۀ آتش‌سوزی در جریان محفل شب سال نو در سوئیس

مقام‌های سوئیس امروز گفتند که حدود ۴۰ نفر در اثر آتش‌سوزی در جریان محفل شب سال نو در شهر تفریحی کران‌ـمونتانا جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ مقامات، وضعیت بسیاری از زخمی‌ها وخیم است.

این رویداد پس از وقوع انفجار در یک کلوب شبانۀ مزدحم حوالی ساعت یک‌ونیم شب گذشته رخ داد.

هنوز دلیل این حادثه روشن نیست، اما مقامات گفته‌اند، به نظر می‌رسد که به گونۀ تصادفی اتفاق افتاده باشد.

پولیس گفته است که شماری از قربانیان از کشور‌های دیگر استند.

ادامه خبر ...

زلنسکی: می‌خواهیم جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمتی ممکن نیست.

او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی بیست‌ویک دقیقه‌ای خطاب به ملت گفت که توافق صلح با میانجی‌گری ایالات متحده «۹۰ درصد» تکمیل شده است.

اما زلنسکی هشدار داد که ۱۰ درصد باقی‌مانده دشوار خواهد بود و این بخش «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا» را تعیین خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح است، اما نه به هر قیمت.

زلنسکی افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.

ادامه خبر ...

کشته شدن یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها تایید شد

ایران - اعتراض‌ها در فسا، شهری در ولایت فارس
ایران - اعتراض‌ها در فسا، شهری در ولایت فارس

یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها کشته شد.

این را تلویزیون دولتی ایران روز پنج‌شنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد.

این شبکه به نقل از سعید پورعلی، معاون والی لرستان، گفت: «یک عضو ۲۱ ساله بسیج از شهر کوهدشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته اش از نظم عمومی دفاع می‌کرد، کشته شد.

پورعلی، مدعی شده که این مرد از سوی آشوب‌گران کشته شده است.

این نخستین بارست که کشته شدن یک فرد در جریان این اعتراض‌ها به‌گونه رسمی تایید می‌شود.

مظاهرۀ مردم در اعتراض به افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، امروز پنج‌شنبه وارد پنجمین روزش شد.

این اعتراض‌ها روز یک‌شنبه ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز از تهران آغاز شد و به چند شهر دیگر گسترش یافت.

بسیج، نیروی داوطلب شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

ادامه خبر ...

شاهراه سالنگ به‌روی موترهای مسافربری باز شد

افغانستان - شاهراه سالنگ (عکس آرشیف)
افغانستان - شاهراه سالنگ (عکس آرشیف)

شاهراه سالنگ به‌روی موترهای مسافربری باز شد.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکۀ ایکس نوشته است که در نتیجه تلاش‌های مسئولان حفظ و مراقبت، یک خط سرک این شاهراه بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی سالنگ متوقف بودند، اجازه داده شده است تا تردد کنند.

حق‌شناس افزوده است که تلاش‌ها برای پاک‌سازی کامل این مسیر ادامه دارد تا راه به‌گونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود.

به گفتۀ او، اگر برف‌باری و توفان متوقف شود، این شاهراه فردا به‌طور کامل باز خواهد شد.

شاهراه سالنگ از روز دوشنبه به این‌سو به دلیل برف‌باری شدید و توفان به‌روی ترافیک بسته شده بود.

ادامه خبر ...

اعتراضات در ایران روز چهارشنبه هم ادامه داشت

اعتراضات روز چهارشنبه در فسا - ایران
اعتراضات روز چهارشنبه در فسا - ایران

دیروز (چهارشنبه) در ایران چهارمین روز اعتراضات بود.
این دور تازه اعتراضات در واکنش به افزایش بی‌سابقه ارزش دالر در برابر پول ایران در بازار آزاد آغاز شده است.

روز چهارشنبه از ولسوالی فسا در ولایت فارس ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن معترضان در برابر دفتر ولسوال تجمع کرده‌اند.
گفته می‌شود نیروهای امنیتی در این شهر بر ضد معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند و در برخی تصاویر دیده می‌شود که معترضان به سوی ساختمان دفتر ولسوال سنگ پرتاب می‌کنند.

همزمان گزارش‌هایی منتشر شده که گویا معترضان بر ساختمان ولسوالی فسا حمله کرده‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG