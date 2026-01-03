نگرانی ابوظبی از پیشروی سریع نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در مناطق جنوبی یمن

با وجود اقدامات بازدارندهٔ نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دست‌کم هفت تن در جریان شش روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده‌ و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، روز گذشته پیکر کسانی که در شش روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد.

در گزارش‌های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیوآزادی آمده است که در شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند.

مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی‌سابقهٔ ارزش تومان در برابر دالر آغاز کردند که اکنون دامنهٔ آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند.

نهادهای امنیتی ایران، معترضان را «آشوب‌گر» خوانده‌ و به گفتۀ آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به‌وجود آمده سوءاستفاده کنند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، امریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد.

این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفت که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.