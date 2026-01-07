قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

قوۀ قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به نام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل» خبر داد.

ارگان رسمی قوۀ قضاییه ایران، میزان، نوشت او صبح امروز چهارشنبه اعدام شد. به محل اعدام اردستانی اشاره‌ای نشده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، حکم اعدام اردستانی در شرایطی اجرا شده که شهرهای مختلف ایران ۱۰ روز است شاهد اعتراضات اقتصادی-سیاسی است؛ اعتراضاتی که ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شده‌اند.

در گزارش میزان، علی اردستانی به «ارائه اطلاعات حساس کشور» به موساد متهم و ادعا شده که «یکی از مهره‌های اصلی دشمن» بوده است.

ایران از زمان آغاز جنگ با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده‌اند.