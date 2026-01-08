لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۱۸ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۴۶

جهان

موج سرما در اروپا؛ مکاتب در برخی شهرهای جرمنی تعطیل شدند

موج
موج

ادارۀ هواشناسی جرمنی پیش‌بینی کرده که در دو روز آینده طوفان‌های شدید و برف‌باری، به‌ویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی رخ خواهد داد.

به دنبال این پیش‌بینی‌ها، حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانۀ خود را لغو کرده است.

همچنین شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخش‌هایی از ایالت نیدرزاکسن روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده است.

این درحالی است که اروپا موج سرما روبروست و بارش برف و وزش باد باعث تأخیر و لغو برخی پروازها در میدان هوایی فرانکفورت شده و شرکت راه‌آهن جرمنی نیز از مسافران خواسته است خود را برای تأخیر در حرکت قطارها آماده کنند.

مقام‌ها از مردم خواسته‌اند در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

ادارۀ هواشناسی گفته است که شدت توفان روز جمعه به اوج می‌رسد و سپس به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک عضور پارلمان اروپا از معترضان در ایران حمایت کرد

عکس از معترضان
عکس از معترضان

هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا، حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است.

اعتراضات گسترده در ایران امروز پنجشنبه، ۱۸ جدی، وارد دوازدهمین روز خود شد.
خانم نویمن امروز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: "امروز مردم در سراسر ایران بار دیگر به جاده‌ها آمده‌اند. آنان می‌دانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری، سکوت خطرناک‌تر از شجاعت شده است."
وی افزوده است که رژیم ایران، به گفته او، آخرین ذره‌های مشروعیت خود را نیز از دست داده است.
پیش از این نیز شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند.
اعتراضات در ایران در پی کاهش ارزش پول (تومان) در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت.

توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه از سوی امریکا

گارد ساحلی ایالات متحده امریکا در حال بررسی نفتکش مارینرا در هفتم جنوری
گارد ساحلی ایالات متحده امریکا در حال بررسی نفتکش مارینرا در هفتم جنوری

ایالات متحده امریکا یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است.

فرماندهی اروپایی اردوی امریکا (یوروکام) روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک بیانیه اعلام کرد که این نفتکش، موسوم به «مارینرا»، در اقیانوس اطلس شمالی میان ایسلند و بریتانیا توقیف شده است.
در بیانیه آمده است که این اقدام به دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است.
این نفتکش از تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی تحت تحریم‌های امریکا قرار داشت.
این اقدام تازه‌ترین تحرک واشنگتن در راستای مقابله با کشتی‌های مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت ونزویلا به شمار می‌رود.
این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای امریکایی در یک عملیات ویژه، نیکلاس مادورو، رهبر برکنارشده ونزویلا، و همسرش را بازداشت و به امریکا منتقل کردند.
ایالات متحده در هفته‌های اخیر، در چارچوب کمپاین خود علیه ونزویلا، دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده بود.

وزیر اعلی خیبرپختونخوا از اردوی پاکستان خواست به توصیه های جرگه احترام بگذارد

جرگه صلح در خیبرپختونخواه - آرشیف
جرگه صلح در خیبرپختونخواه - آرشیف

سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا روز چهارشنبه (۱۷ جدی) گفت که توصیه‌های جرگه صلح باید برای حل دایمی ناامنی‌ها در این ایالت عملی شود و به گفتۀ او ، تنها به تصمیمات یک‌جانبه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی اتکا نشود.

پیش از این، رئیس روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبرپختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است.

اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبرپختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره های با نفوذ شامل باشند.

او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود.

بسیاری بخش های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویداد های امنیتی در این ایالت نسبت به سال های قبل آن بیشتر بود.

کاهش بیشتر ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی

ارزش تومان روز چهارشنبه ۱۷ جدی در یازدهمین روز اعتراضات در ایران، رکورد جدیدی به جا گذاشت و هر دالر به ۱۴۸ هزار تومان رسید.

اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد.

قیمت هر یورو دیروز به ۱۷۳ هزار تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانۀ رقم تاریخی ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

بر اساس گزارش ها در جریان اعتراض ها که در هفتم جدی آغاز شد ، ده‌ها نفر کشته و یا زخمی شده‌اند.

اعتراضات در ایران ادامه دارد

ایران - اعتراضات ادامه دارد
ایران - اعتراضات ادامه دارد

اعتراضات در ایران وارد یازدهمین روزش شد.

سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی سه شنبه گفت که در جریان این اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی دستکم ۲۷ معترض بشمول ۵ فرد زیر ۱۸ سال را کشته اند.

رسانه‌های ایران به نقل از اعلامیه‌های رسمی گزارش داده‌اند که در این جریان ۱۳ تن بشمول اعضای نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه به نیروهای امنیتی دستور داد که با اعتراض‌های اقتصادی برخورد سرکوبگرانه نکنند و میان معترضان مسالمت‌آمیز و «آشوبگران» مسلح تفاوت قایل شوند.

مردم علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش ریال به جاده‌ها بر آمده‌اند.

لغو بیش از صد پرواز به اثر برف‌باری و سرمای شدید در پاریس

فرانسه - ده‌ها پرواز به دلیل برف‌باری شدید لغو شد
فرانسه - ده‌ها پرواز به دلیل برف‌باری شدید لغو شد

برف‌باری و سرمای شدید صبح امروز سبب لغو بیش از صد پرواز در پاریس شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از فیلیپ تبروت، وزیر ترانسپورت فرانسه گزارش داده است که حدود صد پرواز در میدان هوایی شارل دو گل و چهل پرواز دیگر در میدان هوایی اورلی، شهر پاریس لغو شده است.

تمام خدمات بس‌های عمومی در شهر پاریس و حومه‌های اطراف آن نیز به دلیل یخبندان جاده‌ها متوقف شد.

در جریان شدیدترین موج سرمای زمستان امسال در اروپا، بر اثر حوادث مرتبط با وضعیت جوی شش تن در فرانسه جان باخته‌اند.

قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

ایران - اعدام افراد
ایران - اعدام افراد

قوۀ قضائیه ایران از اعدام یک شهروند این کشور به نام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل» خبر داد.

ارگان رسمی قوۀ قضاییه ایران، میزان، نوشت او صبح امروز چهارشنبه اعدام شد. به محل اعدام اردستانی اشاره‌ای نشده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، حکم اعدام اردستانی در شرایطی اجرا شده که شهرهای مختلف ایران ۱۰ روز است شاهد اعتراضات اقتصادی-سیاسی است؛ اعتراضاتی که ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شده‌اند.

در گزارش میزان، علی اردستانی به «ارائه اطلاعات حساس کشور» به موساد متهم و ادعا شده که «یکی از مهره‌های اصلی دشمن» بوده است.

از زمان آغاز جنگ با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده‌اند.

متحدان غربی اوکراین در صورت آتش‌بس نیروهای حافظ صلح به کییف اعزام می‌کنند

نشست پاریس در مورد اوکراین
نشست پاریس در مورد اوکراین

متحدان غربی اوکراین روز سه‌شنبه (۶ جنوری) توافق کردند که در صورت برقراری آتش‌بس میان اوکراین و روسیه، نیروهای حافظ صلح را به کییف اعزام کنند.

این توافق پس از نشست روز سه شنبه بیش از سی کشور در پاریس، پایتخت فرانسه، درباره جنگ اوکراین اعلام شد.

بر اساس این توافق، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی پس از آتش‌بس با روسیه، برای حفظ صلح در اوکراین و جلوگیری از حملات احتمالی روسیه، تعداد زیادی نیرو در این کشور مستقر خواهند کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفته است: «این تضمین‌های امنیتی به معنای رهبری امریکا و اتحادیه اروپا در نظارت بر آتش‌بس در اوکراین است.»

مکرون پیش‌تر اعلام کرده بود: «پس از پایان جنگ، فرانسه چند هزار نیروی نظامی به اوکراین اعزام خواهد کرد.»

همچنین توافق شد که یک مرکز هماهنگی میان امریکا، اوکراین و کشورهای اروپایی در پاریس ایجاد شود.

متحدان غربی اوکراین روز گذشته در پاریس گرد هم آمده بودند تا درباره راه‌های پایان دادن به چهار سال جنگ میان روسیه و اوکراین بحث کنند.

در این نشست که امروز چهارشنبه نیز ادامه دارد، استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا در امور اوکراین، و جارد کوشنر، داماد او، نیز حضور دارند.

یک محکمه در جرمنی یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرد

آرشیف
آرشیف

به گزارش رسانه‌های جرمنی، یک محکمه در این کشور یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرده است.

بر بنیاد گزارش روزنامۀ «تاگس‌اشپیگل»، این مرد ۴۵ ساله در ماه اپریل ۲۰۲۵ همسر ۳۷ سالۀ خود را با چاقو به قتل رساند، در حالی که چهار فرزندشان در خانه خواب بودند. این رویداد در راهروی آپارتمان رخ داد و زن به دلیل زخم‌های شدید جان باخت.

محکمه منطقه‌ای برلین اعلام کرد که این قتل با خشونت شدید انجام شده است. رئیس محکمه گفت که مرد با خشم و با این تصور که حق دارد همسرش را «تنبیه» کند، دست به این کار زده است.

به گفتۀ محکمه، زن پنج بار با چاقو زده شده بود. فرزندان خانواده گفته‌اند که پدر و مادرشان مدت‌ها با هم مشکل داشتند. همچنین گفته شد که مرد مانع کمک فرزندان بزرگ‌تر به مادرشان شده و به پسر هشت‌ساله‌اش گفته است که برایش «مادر جدید» می‌آورد.

وکلای خانوادۀ قربانی این قتل را نمونه‌ای از خشونت علیه زنان دانسته و از حکم محکمه حمایت کرده‌اند.

رسانه‌های جرمنی نام و جزئیات بیشتری از هویت متهم منتشر نکرده‌اند.

