جمعه ۱۹ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۱۱

جهان

گسترش اعتراض ها در ایران، انترنت به‌گونه کامل قطع شده است

اعتراضات در ایران
اعتراض‌ها در ایران بیش از پیش گسترش یافته و شب گذشته، بزرگ‌ترین تظاهرات در این کشور برگزار شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران، معترضان را «باغی» و «عناصر مضر» خوانده و گفته است که آنان برای خوشحال‌ساختن رئیس‌جمهور امریکا دست به راهپیمایی می‌زنند.

شورای عالی امنیت ملی این کشور نیز امروز در یک اعلامیه ادعا کرده است که اعتراضات سراسری در ایران به هدایت اسرائیل سازمان‌دهی شده‌اند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراض‌ها در ایران اعلام کرد که اگر مقامات ایران «شروع به کشتن مردم» کنند، اقدام‌های شدیدی علیه این کشور انجام خواهد داد.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در گفت‌وگویی با هیو هویت، مجری محافظه‌کار رادیویی، گفت: «به آن‌ها [مقام‌های ایران] گفته‌ام اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند؛ آن‌ها شورش‌های زیادی دارند، اگر چنین کاری کنند ما به آن‌ها ضربه بسیار سختی خواهیم زد.»

از شب گذشته اینترنت در ایران به‌گونه کامل قطع شده است.

در جریان این اعتراضات، ده‌ها تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران کشته یا بازداشت شده‌اند.

رادیو تلویزیون دولتی ایران نیز تأیید کرده است که شماری از نیروهای امنیتی هم کشته شده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در حملۀ تازه روسیه به غرب اوکراین دست کم چهار تن کشته و ده ها تن زخمی شدند

آرشیف
روسیه یک راکت بالستیک جدیدِ دارای قابلیت هسته‌ای با چندین کلاهک جنگی را به‌سوی غرب اوکراین شلیک کرده است. این حمله بخشی از موج گستردۀ حملات راکتی و پهپادی بود که شماری از شهرهای اوکراین، به‌ویژه پایتخت این کشور، کی‌یف، را هدف قرار داد.

وزارت دفاع روسیه روز جمعه ۹ جنوری اعلام کرد که این حملۀ راکتی که «اوریشنیک» نام دارد، در واکنش به حملۀ انجام شده که روسیه ادعا میکند اوکراین در آن با استفاده از پهپاد ها در اواخر ماه دسمبر اقامتگاه رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین را هدف قرار داده بود.

کی‌یف این ادعای روسیه را رد کرده و ادارۀ مرکزی استخبارات امریکا (CIA) نیز این اتهام را نادرست دانسته است.

نیروی هوایی اوکراین اندکی پیش از نیمه‌شب هشدار داده بود که احتمال دارد روسیه از مرکز آزمایشی «کاپوستین یار» راکتی شلیک کند.

این نیرو سپس در یک خبرنامه اعلام کرد که روسیه یک راکت بالستیک بسیار سریع را پرتاب کرده است.

پیش از این نیز گزارش شده بود که در نتیجۀ حملات روسیه بخش‌هایی از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین فلج شده و در میان دمای یخبندان، حدود یک میلیون نفر در تاریکی قرار گرفته‌اند.

مبادلۀ زندانیان میان مسکو و پاریس

لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسه‌ای (عکس آرشیف)
لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسه‌ای (عکس آرشیف)

مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند.

روسیه روز پنج‌شنبه (۱۸ جدی) لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسه‌ای را آزاد کرد و فرانسه نیز در مقابل، بسکتبالر روسی دانیل کساتکین را رها ساخت.

ویناتیر که مشاور یکی از مراکز گفت‌وگوهای بشردوستانه در ژینو است، در سال ۲۰۲۴ از سوی یک محکمه در مسکو به اتهام جاسوسی و فعالیت به‌عنوان عامل خارجی، به سه سال زندان محکوم شده بود.

فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد.

دانیل کساتکین، از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست امریکا بازداشت شد. کساتکین نیز اتهامات واردشده بر خود را رد کرده است.

وزارت دفاع سوریه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد

سوریه
وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیری‌های مرگبار با جنگجویان کُرد، روز جمعه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است: « برای جلوگیری از هرگونه تشدید درگیری نظامی در داخل محله‌های مسکونی، وزارت دفاع اعلام می‌کند که از ساعت ۳:۰۰ بامداد، آتش‌بس در اطراف محله‌های شیخ مقصود، الاشرفیه و بنی‌زید شهر حلب برقرار می‌شود.»

نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک روسیه به رهبری کردها درگیر بوده‌اند؛ درگیری‌هایی که طی چند روز گذشته دست‌کم ۲۱ کشته بر جا گذاشته است.

دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌های روز سه‌شنبه می‌دانند؛ در حالی‌ که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کُردها در ساختار حکومت با بن‌بست روبه‌رو شده است.

موج سرما در اروپا؛ مکاتب در برخی شهرهای جرمنی تعطیل شدند

موج
ادارۀ هواشناسی جرمنی پیش‌بینی کرده که در دو روز آینده طوفان‌های شدید و برف‌باری، به‌ویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی رخ خواهد داد.

به دنبال این پیش‌بینی‌ها، حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانۀ خود را لغو کرده است.

همچنین شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخش‌هایی از ایالت نیدرزاکسن روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده است.

این درحالی است که اروپا موج سرما روبروست و بارش برف و وزش باد باعث تأخیر و لغو برخی پروازها در میدان هوایی فرانکفورت شده و شرکت راه‌آهن جرمنی نیز از مسافران خواسته است خود را برای تأخیر در حرکت قطارها آماده کنند.

مقام‌ها از مردم خواسته‌اند در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

ادارۀ هواشناسی گفته است که شدت توفان روز جمعه به اوج می‌رسد و سپس به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

یک عضور پارلمان اروپا از معترضان در ایران حمایت کرد

عکس از معترضان
هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا، حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است.

اعتراضات گسترده در ایران امروز پنجشنبه، ۱۸ جدی، وارد دوازدهمین روز خود شد.
خانم نویمن امروز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: "امروز مردم در سراسر ایران بار دیگر به جاده‌ها آمده‌اند. آنان می‌دانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری، سکوت خطرناک‌تر از شجاعت شده است."
وی افزوده است که رژیم ایران، به گفته او، آخرین ذره‌های مشروعیت خود را نیز از دست داده است.
پیش از این نیز شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند.
اعتراضات در ایران در پی کاهش ارزش پول (تومان) در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت.

توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه از سوی امریکا

گارد ساحلی ایالات متحده امریکا در حال بررسی نفتکش مارینرا در هفتم جنوری
گارد ساحلی ایالات متحده امریکا در حال بررسی نفتکش مارینرا در هفتم جنوری

ایالات متحده امریکا یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است.

فرماندهی اروپایی اردوی امریکا (یوروکام) روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک بیانیه اعلام کرد که این نفتکش، موسوم به «مارینرا»، در اقیانوس اطلس شمالی میان ایسلند و بریتانیا توقیف شده است.
در بیانیه آمده است که این اقدام به دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است.
این نفتکش از تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی تحت تحریم‌های امریکا قرار داشت.
این اقدام تازه‌ترین تحرک واشنگتن در راستای مقابله با کشتی‌های مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت ونزویلا به شمار می‌رود.
این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای امریکایی در یک عملیات ویژه، نیکلاس مادورو، رهبر برکنارشده ونزویلا، و همسرش را بازداشت و به امریکا منتقل کردند.
ایالات متحده در هفته‌های اخیر، در چارچوب کمپاین خود علیه ونزویلا، دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده بود.

وزیر اعلی خیبرپختونخوا از اردوی پاکستان خواست به توصیه های جرگه احترام بگذارد

جرگه صلح در خیبرپختونخواه - آرشیف
سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا روز چهارشنبه (۱۷ جدی) گفت که توصیه‌های جرگه صلح باید برای حل دایمی ناامنی‌ها در این ایالت عملی شود و به گفتۀ او ، تنها به تصمیمات یک‌جانبه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی اتکا نشود.

پیش از این، رئیس روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبرپختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است.

اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبرپختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره های با نفوذ شامل باشند.

او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود.

بسیاری بخش های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویداد های امنیتی در این ایالت نسبت به سال های قبل آن بیشتر بود.

کاهش بیشتر ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی

ارزش تومان روز چهارشنبه ۱۷ جدی در یازدهمین روز اعتراضات در ایران، رکورد جدیدی به جا گذاشت و هر دالر به ۱۴۸ هزار تومان رسید.

اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد.

قیمت هر یورو دیروز به ۱۷۳ هزار تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانۀ رقم تاریخی ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

بر اساس گزارش ها در جریان اعتراض ها که در هفتم جدی آغاز شد ، ده‌ها نفر کشته و یا زخمی شده‌اند.

اعتراضات در ایران ادامه دارد

ایران - اعتراضات ادامه دارد
اعتراضات در ایران وارد یازدهمین روزش شد.

سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی سه شنبه گفت که در جریان این اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی دستکم ۲۷ معترض بشمول ۵ فرد زیر ۱۸ سال را کشته اند.

رسانه‌های ایران به نقل از اعلامیه‌های رسمی گزارش داده‌اند که در این جریان ۱۳ تن بشمول اعضای نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه به نیروهای امنیتی دستور داد که با اعتراض‌های اقتصادی برخورد سرکوبگرانه نکنند و میان معترضان مسالمت‌آمیز و «آشوبگران» مسلح تفاوت قایل شوند.

مردم علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش ریال به جاده‌ها بر آمده‌اند.

