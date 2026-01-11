کمک مالی سویدن به صندوق امانی ویژۀ افغانستان

تام باراک، فرستادهٔ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کُرد و نیروهای دولتی در شهر حلب "بسیار نگران‌کننده" است.

او افزود که این درگیری توافق ماه مارچ سال ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در پیوند به ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد.

باراک پس از دیدار با احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه و اسعد شیبانی، وزیر امور خارجهٔ این کشور، گفت: "ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم نهایت خویشتن‌داری را رعایت کنند، فوراً به درگیری‌ها پایان دهند و به گفت‌وگو بازگردند."

او افزود که تیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفت‌وگو میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام، نقش میانجی را ایفا کند.