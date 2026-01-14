لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

شهزاده رضا پهلوی از نیروهای اردوی ایران خواست «تا فرصت باقی‌است» به مردم بپیوندند

شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران در پیام تازه خطاب به مردم ایران، با اشاره به پیام‌های روز سه‌شنبه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که «کمک در راه است.»

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آقای پهلوی مشخصاً خطاب به اردوی ایران گفت: «شما ارتش ملی ایران هستید و نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان هم‌میهنانتان حفاظت کنید.»

شهزاده رضا پهلوی به اردو هشدار داد که «فرصت زیادی برای‌تان باقی نمانده و هرچه زودتر به مردم بپیوندید.»

ولیعهد پیشین ایران همچنین با اشاره به قربانیان سرکوب اعتراضات جاری گفت «بعد از این همه کشتار، یک دریا خون بین ما و این رژیم است.»

وزیر خارجه جرمنی: رهبری ایران مشروعیتش را کاملاً از دست داده

یوهان وادفول، وزیر خارجه جرمنی
یوهان وادفول، وزیر خارجه جرمنی می‌گوید به‌دنبال سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ایران، رهبری این کشور مشروعیتش را به‌طور کامل از دست داده است.

یوهان وادفول که روز سه‌شنبه در واشنگتن با شبکه آلمانی آ.‌آر.‌دِ صحبت می‌کرد، گفت رژیمی که تنها با توسل به زور و خشونت با معترضان برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که «به پایان راهش رسیده است.»

آقای وادفول تاکید کرد ‌که دولت ایران «همه مشروعیت خود و حق حکمرانی‌اش را از دست داده است.»

وزیر خارجه آلمان با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات، از اتحادیه اروپا خواست که این نهاد نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی کند.

یوهان وادفول افزود که این خواسته‌ را با همکاران اروپایی و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحث گذاشته؛ اما اعضای اتحادیه هنوز در این مورد به اجماع نرسیده‌اند.

وزیر خارجه آلمان با تأکید بر این‌که «رژیم ایران باید ایزوله شود»، ابراز اطمینان کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی، موثر خواهند بود.

نت‌بلاکس: ایران بیش از ۱۳۲ ساعت بدون اینترنت

قطع اینترنیت
بر اساس گزارش نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، اینترنت در ایران وارد ششمین روز قطعی سراسری شده و همچنان نشانه‌ای از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمی‌شود.

نت‌بلاکس بامداد سه‌شنبه در به‌روزرسانی خود اعلام کرد که داده‌های سنجشی نشان می‌دهد ایران همچنان «آفلاین» است و کشور یک روز دیگر را در «تاریکی دیجیتال» آغاز کرده است. به گفته این نهاد، با عبور مدت قطعی اینترنت از ۱۳۲ ساعت، «گزارش‌های اولیه از وجود هزاران کشته حکایت دارد»، اما نبود دسترسی به اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل و روشن‌شدن ابعاد واقعی تلفات را به‌شدت محدود کرده است.

بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از ساعت ۱۰ شب به وقت تهران در پنج‌شنبه ۱۸ جدی به‌طور کامل قطع شده و تا زمان انتشار این گزارش همچنان برقرار نشده است.

نت‌بلاکس در به‌روزرسانی‌های قبلی خود هم نوشته بود: «هر ویدئویی هم که از این وضعیت بیرون می‌رسد، نشان‌دهندهٔ استفادهٔ گسترده از زور علیه غیرنظامیان است».

سقوط جرثقیل بر قطار مسافربری در تایلند؛ ۲۲ کشته برجا گذاشت

دست‌کم ۲۲ نفر در پی سقوط یک جرثقیل ساختمانی بر یک قطار مسافربری در شمال‌شرق تایلند جان باختند و حدود ۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، این حادثه صبح روز چهارشنبه، ۲۴ جدی، در ولسوالی سیکیو ولایت ناخون راچاسیما، در حدود ۲۳۰ کیلومتری شمال‌شرق بانکوک رخ داد.

به گفته رسانه‌های محلی، جرثقیل مورد استفاده در ساخت خط آهن هم‌زمان با عبور قطار سقوط کرد و باعث خروج چند واگن از خط شد.

شرکت راه‌آهن دولتی تایلند اعلام کرده است که ۱۹۵ نفر در زمان حادثه در قطار حضور داشتند و مقام‌ها بررسی علت این رویداد را آغاز کرده‌اند.

تیم‌های کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان و سریلانکا امروز در بازی تمرینی به مصاف هم می‌روند

تیم زیر نزده سال افغانستان
تیم های کریکت زیر سن نزده سال افغانستان و سریلانکا امروز چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می روند.

این بازی پنجاه اووره در آستانۀ رقابت های جام بین المللی کریکت زیر نزده سال، ساعت ۱۲ ظهر به وقت افغانستان در ویندهوک پایتخت نامیبیا آغاز می شود.

پیش از این، تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد.

رقابت های جام جهانی کریکت زیر سن نزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی روز پنجشنبه (۲۵ جدی) آغاز می شود.

سازمان صحی جهان خواستار افزایش مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی شد

نوشیدنی های گاز دار
سازمان صحی جهان (دبلیو اچ او ) می‌گوید که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالیه‌گذاری ناکافی، بیش از حد ارزان‌اند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر (دیابت) و دیگر بیماری‌ها دامن زده است.

این سازمان روز سه‌شنبه ۲۳ جدی در بیانیه‌ای که پس از نشر دو گزارش جهانی در مقر خود در ژنو منتشر شد، هشدار داد که کودکان و جوانان بیش از دیگر گروه‌ها از پیامدهای منفی این وضعیت آسیب می‌بینند.

سازمان صحی جهان تأکید کرده است که وضع مالیه بر این نوع نوشیدنی‌ها یا افزایش مالیات‌های موجود می‌تواند قیمت آن‌ها را بالا ببرد، مصرف را کاهش دهد و در عین حال منابع مالی بیشتری برای بخش صحت فراهم کند.

دکتر تدروس ادهانوم گیبریسوس، رئیس عمومی سازمان صحی جهان، گفت: «مالیات‌های مرتبط با صحت یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از بیماری‌ها و ترویج زندگی سالم است.»

همچنان ایتین کروگ، رئیس یکی از بخش‌های این سازمان، هشدار داد که مصرف الکول می‌تواند به خشونت، جراحات و بروز بیماری‌های گوناگون منجر شود.

امیرخان متقی با نماینده دفتر یوناما در افغانستان دیدار کرد

امیرخان متقی و سرپرست یوناما
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که روز سه‌شنبه، ۲۳ جدی در کابل برگزار شد، دو طرف درباره موضوع‌های مختلفی از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان، سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روزمری دی‌کارلو، به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور گفت‌وگوها قرار داشت.

به گزارش رسانه‌های داخلی، امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در روند دوحه، گفت که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها، به‌ویژه در زمینه ایجاد معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی، کافی نبوده است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت، نیاز به گام‌های عملی و سریع‌تر وجود دارد.

در همین حال، جورجت گانیون نتایج نشست‌های کاری دوحه را مثبت خواند و بر ضرورت ادامه همکاری‌ها و تدوین یک استراتیژی مشترک برای پیشبرد امور در آینده تأکید کرد.

ترکیه با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر کارخانه سمنت در جوزجان می‌سازد

قونسولگری ترکیه در شمال افغانستان اعلام کرده است که انقره قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر، یک کارخانه تولید سمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند.

بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن، جنرال قنسول ترکیه در مزارشریف، روز سه‌شنبه ۲۳ جدی با مولوی عبدالله سرحدی، والی حکومت طالبان در جوزجان، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار، جنرال قنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته است که هزینه ساخت این کارخانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر برآورد می‌شود و زمینه کار را برای صدها تن فراهم خواهد کرد.

او همچنین تأکید کرده است که ترکیه در سال‌های گذشته در بخش‌های آموزش، صحت و توسعه پایدار در جوزجان نقش فعالی داشته و این همکاری‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در مقابل، والی جوزجان از ترکیه خواست تا کمک‌های خود در بخش صحت را افزایش دهد و گفت که مراکز صحی این ولایت به‌طور فوری به تجهیزات، دوا و آمبولانس نیاز دارند.

این در حالی است که ترکیه با وجود همکاری و تعامل نزدیک با حکومت فعلی افغانستان، تاکنون حکومت طالبان را به‌صورت رسمی به رسمیت نشناخته است.

ترمپ به معترضان در ایران: « کمک در راه است»

دونالد ترمپ
رئیس‌جمهوری امریکا از معترضان ایرانی خواست به اعتراضات خود ادامه دهند و گفت کمک‌ در راه است.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه ۲۳ جدی در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، وضعیت ایران را «منزجرکننده» خواند و گفت: «میهن‌پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهید. نهادهای خود را تسخیر کنید. کمک در راه است».

او افزوده که همه دیدارهای مقام‌های امریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را، «تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان» لغو کرده است.

پست شبکه‌های اجتماعی ترامپ در جنوری ۲۰۲۶
پست شبکه‌های اجتماعی ترامپ در جنوری ۲۰۲۶

رئیس‌جمهوری امریکا در روزهای اخیر، پیام‌های زیادی را در حمایت از معترضان ایرانی منتشر کرده بود و از جمله روز شنبه نوشته بود که «ایران به آزادی چشم دوخته است؛ شاید بیش از هر زمان دیگری. ایالات متحده آماده کمک است».

آقای ترمپ بارها به رهبران ایران هشدار داده بود که اگر معترضان را بکشند، ایالات متحده به کمک آن‌ها خواهد شتافت.

با گزارش‌های هولناکی که در روزهای اخیر از کشتار معترضان از سوی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، بسیاری خواستار اقدام عملی دولت امریکا در توقف این کشتارها شده بودند.

لیندسی گراهام، سناتور بانفوذ و از نزدیکان آقای ترمپ، در این زمینه گفته بود که اکنون وقت اقدام عملی است.

فون در لاین: افزایش تعداد قربانیان اعتراضات در ایران وحشتناک است

فون درلاین
اورسولا فون‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، افزایش تعداد قربانیان اعتراضات در ایران را «وحشتناک» خواند.

خانم فون‌ در لاین در پُستی که در شبکۀ ایکس منتشر کرد، نوشت که به‌طور قاطع استفاده بیش از حد از زور و ادامه محدودیت آزادی‌ در ایران را محکوم می‌کند.

او با اشاره به قرارگرفتن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب تحریم‌های حقوق بشری اتحادیۀ اروپا که قبلاً انجام گرفته، گفت که مقامات این نهاد به‌زودی و با سرعت، تحریم‌های بیشتری علیه افراد دخیل در سرکوب‌ها ارائه خواهند کرد.

رئیس کمیسیون اروپا افزود که در همکاری نزدیک با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در حال کار بر روی این موضوع است.

این در حالی است که قرار دادن سپاه در فهرست «سازمان‌های تروریستی» از جمله درخواست‌های مخالفان جمهوری اسلامی ایران از مقامات کشورها و به‌ویژه اتحادیه اروپا است.

این درخواست در زمان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ بیشتر شد، اما در آن زمان جوزپ بورل، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تا زمانی که دادگاه یک عضو اتحادیه اروپا حکم به تروریستی بودن سپاه ندهد،‌ اتحادیه اروپا نمی‌تواند آن را به فهرست «سازمان‌های تروریستی» اضافه کند.

در همین زمینه، وزارت خارجه جرمنی دوشنبه ۲۲ جدی اعلام کرد در حال رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است تا با آن‌ها برای قرار دادن سپاه پاسداران «در فهرست تحریم‌های ضدتروریستی» به توافق برسد.

فون درلاین نیز روز سه‌شنبه تأکید کرد که اتحادیۀ اروپا در کنار مردم ایران که با شجاعت برای آزادی خود به اعتراضات ادامه می‌دهند، ‌ایستاده است.

باوجود خاموشی کامل اینترنت در سراسر ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد حکومت ایران از ۱۸ جدی سرکوب مرگبار معترضان را به‌طور چشمگیری تشدید کرده‌ و «گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زده‌اند».

دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۳ جدی در بیانیه‌اش نوشت که به‌گفتهٔ نهادهای مدنی و رسانه‌های ایرانی، شمار کشته‌شدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.

