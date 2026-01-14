صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) می‌گوید که انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۶، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.

یونیسف در گزارشی که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که بحران مصونیت در کشور عمیق‌تر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده با خطرات فزاینده روبه‌رو هستند.

این نهاد افزوده است که برای ارائه کمک‌های نجات‌بخش و خدمات اساسی به ۱۲ میلیون نفر، به‌شمول ۶.۵ میلیون کودک، به‌گونه عاجل به ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد.

به گفته یونیسف، این سرمایه‌گذاری نه تنها نیازهای فوری بشردوستانه را تأمین خواهد کرد، بلکه آمادگی و انعطاف پذیری درازمدت جوامع را نیز تقویت می‌کند.

یونیسف تأکید کرده است که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از این‌که هر کودک در کشور فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد، حیاتی است.