رقابت‌های جام جهانی کریکت زیر نوزده سال امروز، پنج‌شنبه ۲۵ جدی، به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی آغاز خواهد شد.

در نخستین روز، سه دیدار میان تیم‌های زیر نوزده سال هند و ایالات متحده، زیمبابوی و اسکاتلند، و تانزانیا و ویست‌اندیز برگزار میشود.

تیم ملی کریکت زیر نوزده سال افغانستان نخستین بازی خود را روز جمعه در برابر تیم افریقای جنوبی انجام می‌دهد.

افغانستان پیش از این، دو دیدار دوستانه و تمرینی با تیم‌های آسترالیا و سریلانکا برگزار کرده است. دیدار نهایی جام جهانی قرار است در ششم فبروری برگزار شود