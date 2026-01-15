دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که تا کنون با شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران گفت‌‌وگو نداشته و افزود «نمی‌دانم کشورش رهبری او را قبول می‌کند یا نه، و البته اگر بپذیرند، برای من مشکلی نخواهد بود.»

براساس گزارش رویترز، دونالد ترمپ در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری در دفتر کارش همچنین گفت: «او خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما نمی‌دانم در کشور خودش چگونه مورد استقبال قرار می‌گیرد. واقعاً هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم و خیلی چیزها را بررسی می‌کنیم.»

در اعتراضات گسترده‌ای جاری در ایران، شعار «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» از شعارهای شاخص معترضان در بسیاری شهرهای ایران است.

معترضان شعارهای ضد حکومت و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را نیز سر داده‌اند.