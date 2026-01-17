جهان
رئیس جمهور سوریه نوروز را تعطیل رسمی و زبان کردی را هم زبان رسمی سوریه اعلام کرد
احمد شرع، رئیس جمهور سوریه اواخر روز جمعه، ۲۶ جدی با صدور فرمانی این موضوع را اعلام کرد. پیش از این تنها زبان عربی، زبان رسمی سوریه بود.
این فرمان همچنان تصریح میکند که به کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ از آنها سلب تابعیت شده بود، تابعیت سوری اعطا خواهد شد.
این اولین بار از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ است که دولت مرکزی حقوق ملی کردها را اعطا کرده است.
از ۲۰ میلیون نفر جمعیت سوریه، حدود دو میلیون نفر کرد هستند که در شمال و شمالشرقی این کشور زندگی میکنند.
احمد شرع در کنار نوروز را پیش از این تنها به عنوان یک جشن فرهنگی تجلیل میشد، تعطیلی رسمی اعلام کرد.
هند صادرات گندم به کشور های دیگر را دوباره آغاز کرد
حکومت هند روز جمعه ۲۶ جدی پس حدود چهارسال ممنوعیت، اجازه داد تا ۵۰۰ هزار متریک تُن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفتهٔ مقامات هند، میزان عرضۀ گندم در آن کشور، بهبود یافته است.
هند پس از چین، دومین بزرگترین تولیدکنندهٔ گندم در سطح جهان، محسوب می شود.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه یک موج شدید گرما در هند، باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را بطور بیسابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود.
جنجالها بر سر تهدید ترمپ مبنی بر الحاق گرینلند؛ گروهی از قانونگذاران امریکایی وارد کپنهاگ شدند
گروهی از قانونگذاران امریکایی شامل نمایندگانی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، برای ابراز حمایت کانگرس ایالات متحده از دنمارک در مواجهه با تهدید دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا مبنی بر الحاق گرینلند، وارد کپنهاگ شدهاند.
این هیئت ۱۱ نفره به رهبری سناتور دموکرات کریس کونز است. دفتر مته فردریکسن، صدر اعظم دنمارک اعلام کرد که هیئت امریکایی با فردریکسن و ینس فردریک نیلسن، صدر اعظم گرینلند دیدار خواهد کرد.
ترمپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی گستردهاش برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است. او همچنین تهدید کرده است که برای تصرف این جزیره از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.
کشورهای اروپایی این هفته به درخواست دنمارک، نیروهای نظامی محدودی را به گرینلند اعزام کردند.
وزیر خارجه ترکیه: برای پیوستن به ائتلاف دفاعی جدید، در حال گفتوگو استیم
وزیر خارجه ترکیه میگوید که این کشور عضو ناتو در حال گفتوگو با پاکستان و عربستان سعودی برای پیوستن به یک ائتلاف دفاعی است که در ماه سپتامبر میان این دو کشور ایجاد شده است.
هاکان فیدان، روز پنجشنبه، ۲۵ جدی به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر بحثها و گفتوگوهایی جریان دارد، اما تاکنون هیچ توافقی به امضا نرسیده است.»
او افزود که دیدگاه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، «گستردهتر و جامعتر است و هدف آن ایجاد یک پلتفرم بزرگتر» میباشد.
از سوی هم رضا حیات حراج، وزیر صنایع دفاعی پاکستان، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این توافق احتمالی میان سه قدرت منطقهای، جدا از توافق دوجانبه عربستان سعودی و پاکستان است که سال گذشته اعلام شده بود.
به گفته او، برای نهایی شدن این توافق، رسیدن به اجماع کامل میان هر سه کشور ضروری است.
توافق دفاعی میان پاکستان و عربستان چند ماه پس از درگیری شدید چهارروزه میان پاکستان و هند در ماه می سال گذشته میلادی امضا شد.
وزارت خارجه پاکستان: بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، «دستاورد» است
وزارت خارجه پاکستان می گوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار میرود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در نشست خبری هفتگی در اسلامآباد گفت که هرچند بستهبودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است.
او همچنان تأکید کرد که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط، مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی، میباشد.
پس از درگیریهای شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در تاریخ ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۵، تمامی گذرگاههای میان دو کشور به روی هرگونه تجارت و رفتوآمد بسته شد.
هرچند نشستهایی میان هیئتهای حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، اما این گفتوگوها بهطور آشکار نتیجهٔ مثبتی در پی نداشت و گذرگاهها همچنان به روی هرگونه رفتوآمد بسته باقی ماندهاند.
مقام ارشد ملل متحد تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد
سازمان ملل متحد تأیید کرد که رزماری دیکارلو، معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست، تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل دیروز در یک نشست خبری در نیویارک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات، تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد.
دوجاریک هدف این سفر را پیگیری روند دوحه خواند.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل آغاز شده بود.
فرود آمدن چهار عملۀ ایستگاه بینالمللی فضایی به دلایل صحی در اقیانوس آرام
چهار عملۀ ایستگاه بینالمللی فضایی (ISS) اوایل امروز پنجشنبه در اقیانوس آرام فرود آمدند.
این پس از آنست که بهدلیل یک مشکل جدی صحی یکی از فضانوردان، ماموریت آنها زودتر از زمان تعیینشده پایان یافت. در مورد این مشکل وضاحت داده نشده است.
سازمان ملی هوانوردی و فضای امریکا (ناسا) تصاویری را در این مورد منتشر کرده است.
مایک فینکه و زینا کاردمن، امریکایی، اولیگ پلاتونوف روسی و کیمیا یوی، جاپانی در سواحل شهر سندیگو فرود آمدند.
شورای امنیت ملل متحد امروز در بارۀ اعتراضات ایران جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد
انتظار میرود که شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایالات متحده پس از چاشت امروز پنجشنبه برای «توضیحات در مورد وضعیت ایران» جلسه اضطراری برگزار کند.
به گزارش رادیو فردا، سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیهای خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده تا «از کشتار بیشتر در ایران» جلوگیری شود.
این سازمان گفته است، برای آنکه مقامهای جمهوری اسلامی بدانند مصونیت قضایی آنها به پایان رسیده، اقدام دیپلماتیک جهانی لازم است.
سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو، پایتخت ناروی، مستقر است، گفته که از آغاز اعتراضات ضدحکومتی در ایران دستکم ۳ هزار و ۴۲۸ معترض کشته و هزاران تن زخمی شدهاند.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران آمار سازمانهای حقوق بشری دربارۀ شمار جانباختگان اعتراضات را رد کرد و تعداد کشتهشدگان را «فقط چند صد نفر» خواند و گفت جمهوری اسلامی بعداً آمار را اعلام خواهد کرد.
بهدلیل قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، شمار دقیق کشتگان اعتراضات هنور مشخص نیست.
دونالد ترمپ: اگر مردم ایران رهبری رضا پهلوی را بپذیرند، من مشکلی ندارم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که تا کنون با شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران گفتوگو نداشته و افزود «نمیدانم کشورش رهبری او را قبول میکند یا نه، و البته اگر بپذیرند، برای من مشکلی نخواهد بود.»
براساس گزارش رویترز، دونالد ترمپ در گفتوگو با خبرنگار این خبرگزاری در دفتر کارش همچنین گفت: «او خیلی خوب به نظر میرسد، اما نمیدانم در کشور خودش چگونه مورد استقبال قرار میگیرد. واقعاً هنوز به آن مرحله نرسیدهایم و خیلی چیزها را بررسی میکنیم.»
در اعتراضات گستردهای جاری در ایران، شعار «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» از شعارهای شاخص معترضان در بسیاری شهرهای ایران است.
معترضان شعارهای ضد حکومت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را نیز سر دادهاند.
لیندسی گراهام در دیدار با شهزاده رضا پهلوی بر حمایت از مردم ایران تاکید کرد
لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه امریکا در دیدار با شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران بر حمایت از مردم ایران تاکید کرده است.
در این دیدار که آقای گراهام ویدئوی آن را در شبکۀ ایکس منتشر کرده، به آقای پهلوی گفته است که در کنار مردم ایران و مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است.
او در این دیدار باردیگر بر «در راه بودن کمک» برای مردم ایران تأکید میکند.
گراهام خطاب به شهزاده رضا پهلوی میگوید: «این مردم ایران هستند که رهبر بعدی خود را انتخاب خواهند کرد و من بیصبرانه منتظرم روزی را ببینم که چنین فرصتی داشته باشند. اما شما در این مقطع واقعاً بهخوبی ظاهر شدهاید و روایتی قانعکننده برای مردم رنجکشیده ایران ارائه دادهاید. من با تمام وجود باور دارم که کمک در راه است.»
رضا پهلوی نیز در این ویدئو میگوید هرگونه کمک و همبستگی به مردم شجاع ایران باعث میشود آنها زودتر به پیروزی برسند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز سهشنبه از ایرانیان خواست به اعتراضات ادامه دهند و گفت که «کمک در راه است.»