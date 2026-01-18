شرکت برشنا تحت کنترول طالبان در افغانستان می‌گوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی، به ظرفیت مجموعی ۹۴۰۷ میگاوات برق، در سال جاری، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده‌است.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، از قول محمدناصر احمدی، رییس پلان این شرکت گفته که این پروژه‌ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف، از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال‌سنگ، می‌شود.

احمدی افزوده که مطالعات تخنیکی این پروژه‌ها آغاز شده، از جملهٔ کارهای مطالعات فنی تولید ۳۲۳ میگاوات برق از منابع زغال‌سنگ تکمیل شده و به‌زودی در سه منطقۀ افغانستان، آغاز می‌شود.

اما او در مورد این مناطق، معلومات بیشتر ارائه نکرده است.

شرکت برشنا در حالی از عقد قرارداد پروژه‌های تولید برق سخن می گوید که با ادامۀ فصل سرما، باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل، با پرچاوی های متداوم و مشکلات شدید در زمینۀ تسخین منازل شان مواجه اند.