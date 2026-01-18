تیم های فوتسال افغانستان و ویتنام دریک بازی دوستانه امروز به مصاف هم می روند

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت رسانه‌های دولتی چین افزایش یافته است.

بر اساس یک گزارش تحقیقی/تحلیلی بخش مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که روز شنبه منتشر شده، رسانه‌های چینی سرگرم بازتاب نقش مثبت پیکنگ در افغانستان هستند و از گزارش‌دهی دربارهٔ فقر، مشکلات، و موارد نقض حقوق بشر خودداری می‌کنند.

برخی خبرنگارانی که با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مورد حمایت چین کار می‌کنند، از صحبت با دیگر رسانه‌ها دربارهٔ کارهای‌شان منع شده‌اند و به آنان هشدار داده شده که در صورت انجام این کار، از وظایف‌شان برکنار خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، چین از سال‌ها پیش برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های خصوصی و دولتی را تمویل کرده است.

در حال حاضر نیز تلویزیون بین‌المللی چین (CGTN) و تلویزیون مرکزی چین (CCTV) در کابل دفتر دارند و با برخی رسانه‌های دولتی و خصوصی همکاری و روابط برقرار کرده‌اند.