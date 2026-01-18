خبر ها
تیم های فوتسال افغانستان و ویتنام دریک بازی دوستانه امروز به مصاف هم می روند
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در یک دیدار دوستانه امروز یکشنبه (۲۸ جدی) به مصاف تیم ویتنام برود. این بازی ساعت ۲:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل به میزبانی ویتنام آغاز میشود.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان ، دومین بازی دوستانه میان این دو تیم روز سه شنبه انجام خواهد شد.
این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال راه اندازی میشود.
رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ با اشتراک تیم های شانزده کشور از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار میشود.
تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا همگروه است.
در دو رویداد ترافیکی در پنجاب و بلوچستان پاکستان ۲۴ نفر جان باختند
در دو رویداد ترافیکی در ایالتهای پنجاب و بلوچستان پاکستان، دست کم ۲۴ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
طبق گزارش رسانههای پاکستانی، هر دو حادثه روز شنبه رخ داده است.
برخی از قربانیان این رویدادها کودکان هستند.
به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بیشتر کشتهشدگان رویداد ترافیکی در بلوچستان، کارگرانی از ایالت سند بودهاند.
جادههای نامناسب، بیتوجهی به قوانین رانندگی و بیاحتیاطی رانندگان از علل اصلی تصادفات رانندگی در پاکستان به شمار میرود.
افزایش فعالیت رسانههای دولتی چین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت رسانههای دولتی چین افزایش یافته است.
بر اساس یک گزارش تحقیقی/تحلیلی بخش مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که روز شنبه منتشر شده، رسانههای چینی سرگرم بازتاب نقش مثبت پیکنگ در افغانستان هستند و از گزارشدهی دربارهٔ فقر، مشکلات، و موارد نقض حقوق بشر خودداری میکنند.
برخی خبرنگارانی که با خبرگزاریها و رسانههای مورد حمایت چین کار میکنند، از صحبت با دیگر رسانهها دربارهٔ کارهایشان منع شدهاند و به آنان هشدار داده شده که در صورت انجام این کار، از وظایفشان برکنار خواهند شد.
بر اساس گزارشها، چین از سالها پیش برخی رسانهها و خبرگزاریهای خصوصی و دولتی را تمویل کرده است.
در حال حاضر نیز تلویزیون بینالمللی چین (CGTN) و تلویزیون مرکزی چین (CCTV) در کابل دفتر دارند و با برخی رسانههای دولتی و خصوصی همکاری و روابط برقرار کردهاند.
شفیق مرید میگوید که طالبان پرورشگاه او به نام "رایان" را بستند
شفیق مرید آوز خوان شناختهشدۀ افغانستان شکایت کرده است که حکومت طالبان یک پرورشگاه کودکان به نام "رایان" را که مربوط او میشد، در شهر کابل بسته است.
آقای مرید روز شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحۀ فسبوکش نشر کرده، گفته که مقامهای طالبان بدون هیچگونه اطلاع قبلی دست به این اقدام زده و کودکان را به پرورشگاههای دولتی منتقل کردهاند.
شفیق مرید میگوید که در پرورشگاه رایان، ۲۱ تن از کارمندان و آموزگاران سرگرم آموزش و نگهداری شمار زیادی از کودکانی بودند که با فقر، گرسنگی و بیسرپرستی روبهرو بودند.
او افزوده است که آنان از طریق پرورشگاه رایان، برای این کودکان محل مناسب زندگی و محیط آموزشی سالم و خوبی فراهم کرده بودند.
ادامۀ بازیهای جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ امروز تیمهای افغانستان و ویستاندیز به مصاف هم میروند
این بازی در شهر ویندهوک نامیبیا برنامهریزی شده و انتظار میرود ساعت دوازده ظهر به وقت افغانستان آغاز شود.
این دیدار در چارچوب گروه «دی» جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال برگزار میشود.
در این گروه، علاوه بر افغانستان و ویستاندیز، تیمهای ملی افریقای جنوبی و تانزانیا نیز شامل هستند.
تیم های افغانستان و ویستاندیز هر دو در بازی های نخست خود برنده شده اند.
افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا و با اشتراک شانزده تیم آغاز شده است.
ملل متحد میگوید که بازداشت افغانها در پاکستان در ماه جنوری افزایش یافته است
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گزارش داده که در ۱۰ روز نخست ماه جنوری بیش از ۱۷۰۰ افغان در پاکستان بازداشت شدند که نسبت به زمان مشابه در ماه قبل ۱۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
این ادارۀ ملل متحد در یک گزارش مشترک با سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کردند که بیش از ۱۳۱ هزار افغان در سال ۲۰۲۵ در پاکستان بازداشت شدهاند.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا در مقابل ویست اندیز بازی خواهد کرد
در ادامۀ مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، تیم افغانستان فردا در دومین دیدارش با تیم ویست اندیز دیدار خواهد کرد.
در سلسله بازیهای این مسابقات امروز هند به مصاف بنگلهدیش و جاپان به مصاف سریلانکا خواهد رفت.
جام جهانی ۵۰ آورۀ زیر ۱۹ سال به تاریخ ۱۵ جنوری با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شد و بازی نهایی آن در ۶ فبروری برگزار خواهد شد.
در جریان این مسابقات، تیم افغانستان دیروز تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ امتیاز شکست داد.
رئیس جمهور سوریه نوروز را تعطیل رسمی و زبان کردی را هم زبان رسمی سوریه اعلام کرد
احمد شرع، رئیس جمهور سوریه اواخر روز جمعه، ۲۶ جدی با صدور فرمانی این موضوع را اعلام کرد. پیش از این تنها زبان عربی، زبان رسمی سوریه بود.
این فرمان همچنان تصریح میکند که به کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ از آنها سلب تابعیت شده بود، تابعیت سوری اعطا خواهد شد.
این اولین بار از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ است که دولت مرکزی حقوق ملی کردها را اعطا کرده است.
از ۲۰ میلیون نفر جمعیت سوریه، حدود دو میلیون نفر کرد هستند که در شمال و شمالشرقی این کشور زندگی میکنند.
احمد شرع در کنار نوروز را پیش از این تنها به عنوان یک جشن فرهنگی تجلیل میشد، تعطیلی رسمی اعلام کرد.
تیم کریکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داد
در رقابتهای جام جهانی یکروزهٔ کریکت که زیمبابوی و نامیبیا آنرا میزبانی می کنند، روز پنجشنبهٔ سه مسابقه بهشمول بازی تیم افغانستان، برگزار شد.
تیم افریقای جنوبی برای افغانستان ۲۶۷ دوش را هدف تعیین کرد و جوانان افغان، این هدف را در ۴۷ اور تکمیل کردند.
تیم انگلستان با تفاوت ۳۷ دوش تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت هشت ویکت بر تیم ایرلند پیروز شد.
بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه ۲۸ جدی در برابر تیم ویستاندیز برگزار می شود.
دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیرسن ۱۹ سال، به تاریخ ششم فبروری صورت خواهد گرفت.
هند صادرات گندم به کشور های دیگر را دوباره آغاز کرد
حکومت هند روز جمعه ۲۶ جدی پس حدود چهارسال ممنوعیت، اجازه داد تا ۵۰۰ هزار متریک تُن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفتهٔ مقامات هند، میزان عرضۀ گندم در آن کشور، بهبود یافته است.
هند پس از چین، دومین بزرگترین تولیدکنندهٔ گندم در سطح جهان، محسوب می شود.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه یک موج شدید گرما در هند، باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را بطور بیسابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود.