خبر ها
افغانستان و ویستاندیز امروز در بازی بینالمللی بیستآوره کرکت به میدان میروند
تیمهای ملی کرکت افغانستان و ویستاندیز امروز در یک بازی بینالمللی بیستآوره با هم روبهرو میشوند.
این بازی هفت شام به وقت افغانستان در شهر دوبی آغاز خواهد شد.
افغانستان و ویستاندیز پیش از جام جهانی بیستآوره، سه بازی بینالمللی بیستآوره انجام میدهند.
جاناتن تروت، سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که بازیکنان افغان برای این بازیها آمادهاند و پیروز شدن در این مسابقات، پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است.
در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگینی به ویستاندیز وارد کرد.
افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان ویستاندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.
افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را شکست داد.
به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی جام جهانی قرار دارد.
رئیس مجلس ایران تایید کرد که در اعتراضات هزاران نفر کشته شدند
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ جدی، که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند.
به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت.
این درحالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمتآمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.
پیش از این علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ ماه جدی با تایید کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده را مسئول این اعتراضات دانست و مدعی شد که او «آشکارا فتنهگران را تشویق کرد.»
ترمپ پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدامها نیز شده است.
شمار تلفات برخورد دو قطار در اسپانیا به ۳۹ تن رسیده است
در نتیجۀ تصادم یک قطار سریع السیر با یک قطار دیگر در جنوب اسپانیا، دستکم ۳۹ نفر جان باخته اند.
ارقام تازۀ تلفات را وزارت داخلۀ اسپانیا به خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده است.
پیش از این ، از جان باختن ۲۱ نفر خبر داده شده بود.
علت این رویداد که یکشنبه شب (۲۸جدی) در نزدیک شهر آداموز اتفاق افتاد هنوز مشخص نشده است.
اتصال محدود انترنت در ایران
گزارشها از اتصال محدود انترنت در ایران و امکان وصل شدن از طریق برخی VPN ها برای کاربران در داخل این کشور خبر میدهند.
سازمان ناظر انترنت موسوم به "نت بلاکس" عصر یکشنبه ۲۸ جدی اعلام کرد، درحالی که اختلال در اتصال عادی انترنت در ایران بعد از ۲۲۸ ساعت همچنان ادامه دارد، یافته های مربوط به ترافیک انترنت نشان میدهد که دسترسی خدمات محدود آنلاین در شبکه های مانند گوگل در حال بازگشت است.
براساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از نخستین ساعات شنبه نیز به شکل محدود امکان دسترسی برخی شهرهای ایران به انترنت فراهم شده بود اما چند ساعت بعد انترنت دوباره قطع شد و ایران در خاموشی ارتباطی فرو رفت.
در پی اعتراضات گسترده، حکومت ایران از شام پنجشنبه گذشته، انترنت را به شکل سراسری و کامل در این کشورقطع کرد.
جشنوارۀ فلم برلین، با فلمی از یک فلمساز زن افغان افتتاح می شود
جشنوارۀ فلم برلینالی، در اعلامیه ای گفته است که فلم «No Good Men » جشنوارۀ امسال فلم برلین را افتتاح خواهد کرد.
در اعلامیه به نقل از تریشیا توتیل، رییس این جشنواره آمده که «شهربانو سادات یکی از هیجان انگیزترین صدا ها در سینمای جهان است.»
شهربانو، با فلمهای قبلی خود "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره های معتبر دیگر در جهان نیز حضور یافته است.
هفتاد و ششمین جشنوارۀ سالانۀ فلم برلین در ۱۲ ماه فبروری امسال، آغاز خواهد شد.
برلینالی، در کنار اوسکار و گولدن گلوب، از معتبرترین جشنواره های هنری فلم در جهان است که سالانه در شهر برلین، پایتخت جرمنی برگزار میشود.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال ؛ برای امروز سه بازی برنامه ریزی شده
در ادامه رقابتهای جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، امروز دوشنبه (۲۹جدی) سه دیدار برگزار میشود. تیم پاکستان با اسکاتلند، سریلانکا با ایرلند و افریقای جنوبی با تانزانیا به میدان خواهند رفت.
در بازیهای روز گذشته، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان توانست تیم ویستاندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست دهد. همچنان تیم انگلستان بر زیمبابوه پیروز شد و دیدار میان تیمهای ایالات متحده امریکا و نیوزیلند به دلیل بارندگی لغو اعلام گردید.
پیش از این، تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این رقابتها، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داده بود.
قرار است بازی بعدی تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه در برابر تیم تانزانیا برگزار شود.
دیدار نهایی تیم کریکت زیر ۱۹ افغانستان در جام جهانی در ششم ماه فبروری انجام خواهد شد.
تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی در برابر تیم ویست اندیز برنده شد
تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان در دومین بازی اش در رقابت های جام جهانی، تیم ویست اندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست داد.
این بازی امروز یکشنبه (۲۸جدی) در شهر ویندهوک پایتخت نامیبیا برگزار شد.
تیم افغانستان بر اساس قرعه به توپ زنی آغاز و ۲۶۳ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد.
تیم ویست اندیز در اوور سی و چهارم فقط ۱۲۴ دوش انجام داد و نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل کند.
پیش از این ، افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.
این جام با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده است.
تیم های افغانستان ، ویستاندیز، افریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند.
تیم ملی فوتسال افغانستان ۵-۳ تیم ویتنام را شکست داد
تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه با نتیجۀ ۵-۳ در برابر تیم فوتسال ویتنام برنده شد.
این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال امروز یکشنبه (۲۸جدی) برگزار شد.
ملی پوشان فوتسال افغانستان دومین بازی دوستانه را در برابر ویتنام روز سه شنبه انجام خواهند داد.
رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار میشود.
تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا همگروه است.
دستکم شش نفر در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان جان باختند
آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان بخش هایی از ساختمان آن را تخریب کرده و جان شش نفر را گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در تصاویر ویدیویی دیده می شود که شعله های آتش از ساختمان بلند می شود وکارمندان اطفائیه برای مهار آتش تلاش می کنند.
آتش سوزی شنبه شب )۲۷جدی) رخداد و علت آن هنوز مشخص نشده است.
یک مقام پولیس گفته که شش جسد به شفاخانۀ ملکی کراچی منتقل شده و یازده زخمی رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
رسانه های محلی گزارش داده اند که بخش های از ساختمان به فروریختن آغاز کرده و مقام های نجات بیم دارند که تمام ساختمان فرو خواهد ریخت.
در ادامۀ بحث مالکیت گرینلند؛ دونالد ترمپ بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع می کند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد.
آقای ترمپ روز شنبه (۲۷جدی) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیال نوشت که تعرفههای وارداتی کالا از دنمارک، ناروی، سویدن، فرانسه، آلمان، هالند، فنلند و بریتانیا از اول ماه فبروری ۱۰ درصد افزایش مییابد و این رقم از اول جون به ۲۵ درصد خواهد رسید.
گرینلند، سرزمینی خودمختار در قلمرو دنمارک است.
مقام های دنمارک و دولت محلی گرینلند پیوسته گفته اند که این جزیره «برای فروش » نیست.
رئیس جمهور ترمپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتیژیک آن و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است.
این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبه رو شده است.