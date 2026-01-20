نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی معروف کندهار با هم درگیر شدند

باشنده های ولسوالی معروف ولایت کندهار تایید می کنند که روز دوشنبه برای چندین ساعت درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفت.

استقلال جانان یکی از باشنده های این ولسوالی روز سه شنبه ۲۰ جنوری به رادیو آزادی گفت :

«

جنگ حدود پنج ساعت ادامه داشت

؛ اما پس از ساعت هفت شام تا حال وضعیت درمنطقه آرام است.»

یک باشنده دیگر این ولسوالی به شرط نگرفتن نامش در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت که درگیری از ساحات رهایشی فاصله داشته است:

« منطقه از ساحه مسکونی مردم بسیار دور است و فعلاً در ساحه آرامی است و به افراد ملکی آسیب وارد نشده است.»

به گفتهٔ این افراد،در جریان این درگیری صدای سلاح ‌های سبک و سنگین به گوش رسیده است.

برخی رسانه های داخلی به نقل از منابع خود گزارش داده که درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی تلاش می کردند در امتداد خط دیورند سیم خاردار نصب کنند.

بر اساس گزارش ، درگیری دوشنبه در روستاهای اپان و گِری ولسوالی معروف رخ داده است.

تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی ناشی از این درگیری منتشر نشده و حکومت طالبان و پاکستان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.

رادیو آزادی تلاش کرد از مسئولان طالبان در ولسوالی معروف ولایت کندهار در این مورد بپرسد ؛ اما شماره‌های تماس آنان در دسترس نبود ،حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش ها در این باره پاسخ نداد.

این بار نخست نیست که بین نیروهای پاکستانی و طالبان در ولایت کندهار درگیری رخ می دهد، در تازه ترین مورد حدود یک ونیم ماه قبل درولسوالی سپین بولدک درگیری مشابه میان دوطرف صورت گرفت.

معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که در درگیری‌های سپین‌بولدک ولایت کندهار میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان یک عضو نیروی طالبان و چهار غیرنظامی کشته شده‌اند.

پیشتر، به تاریخ ۲۵ نوامبر سال گذشته ، حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر متهم کردند و گفتند که در آن حمله حداقل ده عضو یک خانواده کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده بود ؛ اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که به پاکستان «پاسخ مناسب» خواهند داد.

همچنان درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان درولایت های مختلف به شمول گذرگاه تورخم نیز رخ داده است که در برخی موارد تلفات را نیز درپی داشته است.

تنش‌ها میان نیروهای طالبان ونظامیان پاکستان پس از درگیری‌های ۱۱ اکتوبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفت؛ درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یک دیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند.

چند دور گفت‌وگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه ، استانبول و ریاض برای حل این مشکلات، برگزار شد، اما نتیجهٔ مشخصی نداشت.

پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان تی،تی،پی متهم کرده و ادعا می‌کند که ریشهٔ بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است ؛ اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خوانده‌اند.