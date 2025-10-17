همزمان طلوع نیوز، رسانه که در داخل افغانستان فعالیت می‌کند به نقل از منابعی که نخواسته اند نام شان ذکر شود گزارش داده است که نیروهای طالبان "حملات متقابل" انجام داده اند.

پیش از این رسانه های داخلی و خبرگزاری های خارجی گزارش داده بودند که پاکستان و حکومت طالبان آتش‌بسی را که قبلاً نافذ شده بود تمدید کرده اند.

تا به حال در باره تلفات ناشی از درگیری های امشب در امتداد خط دیورند گزارشی در دست نیست.

درگیری ها بین نظامیان پاکستانی و حکومت طالبان، پس از حملات منسوب به پاکستان بر اهدافی در کابل پایتخت افغانستان در نهم ماه اکتوبر، آغاز شد.

نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند.

در تازه‌ترین تنش‌ها، روز چهارشنبه دو حمله هوایی بر کابل انجام شد که آن هم به پاکستان نسبت داده شد.

همچنین در منطقه اسپین‌بولدک، نیروهای دو طرف با هم درگیر جنگ خونین شدند.

این جنگ ده ها کشته و صد ها زخمی به جا گذاشت.

یوناما، یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در این درگیری ها ۳۷ نفر کشته و ۴۲۵ نفر زخمی شده اند.

یوناما دیروز از برقراری آتش بس استقبال کرد و از دو طرف خواست تا به چنین درگیری ها برای همیشه پایان دهند.