ترمپ: ایران قصد اعدام ۸۳۷ نفر را داشت

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر تأکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در قصر سفید افزود که هفته گذشته، روز چهارشنبه و پنج‌شنبه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند ۸۳۷ معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او، ایران این اقدام را انجام نداد.

رئیس‌جمهور امریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند، برای آن‌ها پیامدهای بدی خواهد داشت و با هشدار او، ایران از اعدام معترضان خودداری کرد.

او همچنین گفت که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلاً از اعدام این افراد صرف‌نظر شده است.