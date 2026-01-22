در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ خبرنگار در جهان در زندان بودند

برای پنجمین سال پیاپی، بیش از ۳۰۰ خبرنگار در پایان سال در زندان به سر می‌برند. این موضوع در گزارش تازه‌ای که از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) منتشر شده، آمده است. بر اساس این گزارش، در سروی که در اول دسامبر ۲۰۲۵ انجام شده چین، میانمار و اسرائیل بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را داشته‌اند و پس از آن‌ها روسیه و بلاروس قرار دارند.

در سطح جهانی، به گزارش CPJ در پایان سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۳۳۰ خبرنگار به دلیل فعالیت حرفه‌ای‌شان زندانی بوده‌اند. از زمان آغاز ثبت این ادعا ها در سال ۱۹۹۲ این رقم سومین بالاترین آمار ثبت شده زندانی بودن خبرنگاران در جهان بشمار میرود. در سال ۲۰۲۴ این شمار به عدد ریکوردی ۳۸۴ نفر رسیده بود.

کمته حفاظت از خبرنگارانCPJ در سروی زندان‌ها در سال ۲۰۲۵ بدرفتاری با نزدیک به یک‌سوم خبرنگاران زندانی را ثبت کرده است؛ از جمله ۲۰ درصد ادعای شکنجه یا ضرب‌وشتم داشته‌اند. بررسی‌های CPJ از سال ۱۹۹۲ نشان می‌دهد که بیشترین موارد شکنجه و ضرب‌وشتم در ایران رخ داده و پس از آن اسرائیل و مصر قرار دارند.

برای سومین سال پیاپی، چین جایگاه خود را به‌عنوان بدترین زندانبان خبرنگاران در جهان حفظ کرده است؛ به‌طوری که ۵۰ خبرنگار، از جمله هفت نفر در هنگ‌کنگ، در زندان به سر می‌برند..

اسرائیل با ۲۹ خبرنگار فلسطینی زندانی در تاریخ ۱ دسامبر، از جایگاه دوم در سال ۲۰۲۴ به سومین زندانبان بزرگ خبرنگاران سقوط کرد. بازداشت خودسرانه یکی دیگر از ابزارهای اسرائیل برای محدود کردن حق دسترسی عمومی به اطلاعات درباره آن چیزی است که گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان آن را نسل‌کشی می‌دانند.

در سال ۲۰۲۵، آسیا همچنان منطقه‌ای بود که بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را در جهان داشت؛ با ۱۱۰ نفر، یعنی یک‌سوم کل آمار، تا تاریخ ۱ دسامبر. در جنوب آسیا، بنگلادش چهار خبرنگار را در زندان نگه داشته و هند دو خبرنگار زندانی داشته است.

در اروپا و آسیای مرکزی، ۹۶ خبرنگار زندانی بودند. روسیه با ۲۷ خبرنگار زندانی، از جمله دو نفر از هر پنج نفر که اوکراینی بودند، در صدر منطقه قرار داشت.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۷۶ خبرنگار زندانی بودند. عربستان سعودی هشت خبرنگار زندانی دارد که نسبت به اوج ۲۷ نفر در سال ۲۰۱۹ تعداد آنها کاهش یافته است، و ایران پنج خبرنگار زندانی دارد که در مقایسه با اوج ۵۵ نفر در سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می‌دهد.

در ایالات متحده، در تاریخ ۱ دسامبر هیچ خبرنگاری به دلیل فعالیت حرفه‌ای‌اش زندانی نبود.

بیشتر خبرنگاران زندانی در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ حوزه سیاست را پوشش می‌دادند. داده‌های CPJ نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از خبرنگاران در این سرشماری، پنج سال یا بیشتر بدون صدور حکم در زندان مانده‌اند؛ امری که نقض قوانین بین‌المللی است، زیرا این قوانین بر برگزاری محاکمه عادلانه بدون تأخیر غیرموجه تأکید دارند.

در گزارش تازه کمیته حفاظت از خبرنگاران در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان و پاکستان چیزی گفته نشده است. این در حالیست که یک تعداد سازمانهای حقوق بشر و حامی خبرنگاران می گویند که در افغانستان چندین خبرنگار بدون محاکمه در توقیف می باشند.