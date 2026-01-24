لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

یو ان اچ سی آر: هوای سرد زندگی افغان‌های بازگشته را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو ساخته

آرشیف
آرشیف

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز شنبه (۴دلو) با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس خود، وضعیت زندگی افغان‌هایی را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشته‌اند و در هوای سرد کابل زیر خیمه‌ها زندگی می‌ کنند.

به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک‌های فوری بین‌المللی نیاز دارند.

درماه‌های اخیر، هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در حالی نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی چهار روز گذشته، در بسیاری از شهرهای افغانستان، به‌شمول پایتخت کابل، برف و باران باریده است.

حکومت طالبان روز شنبه تأیید کرد که در پی برف‌باری‌های شدید، حدود ۶۰ نفر جان باخته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

برف و باران‌های اخیر، افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حکومت بلجیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور، با طالبان گفت‌وگو می‌کند

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

یک رسانه بلجیمی به نام بی آر اف روز شنبه (۴ دلو) گزارش داده که حکومت بلجیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه «مهاجران افغان که در خواست پناهندگی شان ردشده و افغانهای مجرم» را از این کشور به افغانستان بازگرداند.

بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزمونت رئیس اداره مهاجرت بلجیم، پس از سفر به افغانستان همراه با شماری از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که «بلجیم و ۲۰ کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگی‌شان در این کشورها رد شده است، با طالبان گفت‌وگو کنند.

روزمونت هفته گذشته به کابل سفر کرده بود.

به گفته او، آن‌ها همچنین افغان‌هایی را که در کشورهای اروپایی به‌عنوان مجرم شناخته شده‌اند، اخراج خواهند کرد.

تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است.

پیش از این، حکومت جرمنی نیز دو بار، پس از گفت‌وگو با طالبان، به گفته این کشور افغان‌های مجرم را به افغانستان بازگردانده بود.

ادامه خبر ...

کییف حملات مرگبار روسیه را هم‌زمان با مذاکرات صلح در ابوظبی محکوم کرد

کییف امروز از حملات مرگبار روسیه انتقاد کرد و گفت که در حالی‌که گفت‌وگوهای صلح در امارات متحده عربی جریان دارد، نیروهای روسیه به حملات خود ادامه می‌دهند.

قرار است امروز در ابوظبی، در دومین روز، نمایندگان اوکراین، ایالات متحده و روسیه برای یافتن راهی به‌منظور پایان دادن به جنگ چهار‌ساله اوکراین دیدار کنند.

اندری سیبیگا، وزیر خارجه اوکراین، گفت که روسیه شب گذشته با حملات موشکی خود تنها اوکراینی‌ها را هدف قرار نداده، بلکه میز گفت‌وگوهای صلح را نیز نشانه گرفته است.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته بیش از ۳۷۰ حمله پهپادی انجام داده و بیش از ۲۱ موشک را به مناطق مختلف اوکراین شلیک کرده‌اند.

ادامه خبر ...

روزماری دیکارلو به کابل سفر کرده است

روزماری دیکارلو
روزماری دیکارلو

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور صلح و سیاست به کابل سفر کرده است.

بر بنیاد گزارش‌های شماری از رسانه‌ها، قرار است رزماری دیکارلو امروز با شماری از رهبران طالبان گفت‌وگو کند.

حدود یک هفته پیش، استفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در نیویارک درباره این سفر خانم دیکارلو گفته بود که هدف آن پیگیری روند دوحه است.

این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی سرمنشی سازمان ملل آنتونیو گوتیرش، آغاز شد و هدف آن هماهنگ‌سازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است.

در دو نشست نخست این روند، بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه تمرکز شده بود.

ادامه خبر ...

اتحادیه اروپا: آموزش حق هر کودک در افغانستان است

اتحادیهٔ اروپا روزشنبه، ۵ دلو به مناسبت روز جهانی آموزش، یک بار دیگر بر حق آموزش برای دختران و پسران افغانستان تاکید کرد.

نمایندگی دیپلوماتیک اتحادیهٔ اروپا در کابل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با همکاری نهادهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود هیچ کودکی از حق آموزش محروم نماند.

هم‌زمان، اتحادیهٔ اروپا در شبکهٔ ایکس نوشته است که شش میلیون یورو را برای آموزش در افغانستان اختصاص داده است.

از سوی دیگر، اتحادیهٔ اروپا می‌گوید از طریق دفتر یونسکو برای افغانستان در پنج ولایت، ۴.۷ میلیون یورو هزینه می‌کند تا به هفت هزار و پنج‌صد جوان و بزرگسال سوادآموزی کند و آنان را با مهارت‌های حرفه‌ای آشنا سازد.

ادامه خبر ...

بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به افغانستان صادر خواهد کرد

آرشیف
آرشیف

مقامات صنایع دواسازی بنگلادیش تعهد سپرده اند، ادویه‌ای که به تاریخ"ختم اعتبار" آن کم باقی مانده باشد، نباید به افغانستان صادر شود.

"منا"شبکۀ خبری انلاین شرق میانه با نقل قول از اعلامیه وزارت صحت عامۀ بنگلادیش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمت‌الله ایوبی، رئیس ادارۀ تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد ذاکر حسین، منشی عمومی اتحادیۀ صنایع دواسازی بنگلادیش، همچنین توافق شده که بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به قیمت‌های مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، نیز در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادیش، مسئولان شرکت‌های تولید دوای بنگلادیش همچنین تشویق شده اند، تا در بخش تولید ادویه در افغانستان، سرمایه‌گذاری کنند.

این در حالیست که افغانستان بیشتر ادویۀ مورد نیاز خودرا از خارج وارد می کند و وزارت مالیۀ حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان، سر از ۲۰ دلو اجرایی خواهد شد.

ادامه خبر ...

وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به سوریه و افغانستان، گفت‌وگو کرده اند

گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش(آرشیف)
گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش(آرشیف)

وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به‌ویژه به کشورهای سوریه و افغانستان، گفت‌وگو کرده اند.

خبرگزاری ای پی ای، روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش گفته که"بسیار مهم است، موضوع اخراج‌ها در سطح اروپا نیز پیش برده شود."

کارنر همچنین گفته"بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا علاقهٔ دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراج‌های مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد".

او افزوده که در سال گذشته، حدود یک‌هزار شهروند سوریایی، بطور داوطلبانه، یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفته اند.

وزیر داخلهٔ اتریش از ارائۀ رقم دقیق افرادی که بطور مستقیم به افغانستان اخراج شده اند، خودداری کرده است.

مگنوس برونر، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیهٔ اروپا، در این نشست غیررسمی که در نیکوزیا در قبرس بروز پنجشنبه دایر شد گفته، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در سطح تخنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان، در حال گفت‌وگو قرار دارد.

ادامه خبر ...

افغانستان ۲۰ کیلو گرام طلای خام را برای تصفیه به ازبکستان فرستاده

یک معدن طلا در افغانستان - آرشیف
یک معدن طلا در افغانستان - آرشیف

افغانستان ۲۰ کیلوگرام طلای خام، به ارزش ۲،۹ میلیون دالر را برای تصفیه و پروسس به ولایت سرخان دریای ازبکستان ارسال کرده است.

خبرگزاری ایشا نیوز در شماره امروز جمعه خود نوشته که شرکت «ترمیز گُلد پروداکشن»، یک شرکت تولید جواهرات که در مرکز تجارت بین‌المللی ترمیز در منطقه اقتصادی آزاد فعالیت دارد، پروسس طلای وارداتی را آغاز کرده است.

انتظار می‌رود این پروژه ظرفیت صنعتی منطقه را افزایش دهد، صنعت جواهرات را توسعه بخشد و حجم صادرات را افزایش دهد.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت افغانستان در مقابل ویست‌اندیز شکست خورد

تیم ملی کریکت افغانستان(آرشیف)
تیم ملی کریکت افغانستان(آرشیف)

تیم ملی کریکت افغانستان، شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسلهٔ از بازی‌های بیست‌آوره در برابر ویست‌اندیز با تفاوت ۱۵ دوش شکست خورد.

افغانستان پیش از این در دو بازی ویست اندیز را شکست داده بود.

این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی، در امارات متحدهٔ عربی برگزار شده بود.

قرار است جام جهانی کریکت بیست‌آوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا، از هفتم ماه فبروری آغاز شود و نزدیک به یک ماه ادامه یابد.

در این جام جهانی، افغانستان در گروه دی با تیم‌های افریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحدهٔ عربی هم‌گروه است.

ادامه خبر ...

عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین ستره‌محکمهٔ در جمهوری مخلوع افغانستان، درگذشت

عبدالسلام عظیمی
عبدالسلام عظیمی

عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته‌های حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود، به‌عنوان استاد در پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت.

او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین این کشور بود.

حامد کرزی ریس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و با وقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است.

پوهاند عظیمی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی ریاست ستره‌محکمهٔ افغانستان را بر عهده داشت.

وی روز پنج‌شنبه ۲ دلو در سن ۹۹ سالگی در ترکیه وفات کرد.

ادامه خبر ...

