کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز شنبه (۴دلو) با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس خود، وضعیت زندگی افغان‌هایی را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشته‌اند و در هوای سرد کابل زیر خیمه‌ها زندگی می‌ کنند.

به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک‌های فوری بین‌المللی نیاز دارند.

درماه‌های اخیر، هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در حالی نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی چهار روز گذشته، در بسیاری از شهرهای افغانستان، به‌شمول پایتخت کابل، برف و باران باریده است.

حکومت طالبان روز شنبه تأیید کرد که در پی برف‌باری‌های شدید، حدود ۶۰ نفر جان باخته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

برف و باران‌های اخیر، افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است.