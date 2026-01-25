یک فعال برجستۀ حقوق بشر در پاکستان و همسرش به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

محکمه‌ای در پاکستان، ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

خانم مزاری و همسرش، هادی علی چته، که او نیز وکیل مدافع است، از منتقدان صریح اردوی پاکستان هستند.

طبق اسناد محکمه، آنها به سه اتهام، از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست، محکوم شدند.

محکمه دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهین‌آمیزی را در صفحۀ ایکس خود منتشر می‌کرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید ۱۰ سال در زندان بمانند.

حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پولیس این زوج را در حالی که برای جلسۀ محکمه در مورد پرونده‌شان به اسلام آباد می‌رفتند، بازداشت کرد.

خانم مزاری وکیل مدافع پناهندگان افغان که توسط دولت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و کسانی که در پاکستان به کفرگویی متهم بودند، بود.