نگرانی دو ادارۀ ملل متحد از وضعیت زلزله زدگان و بازگشت کنندگان در سرمای زمستان

اوچا در شبکه ایکس روز یکشنبه (۵ دلو) نوشت که برفباری سنگین باعث فروریختن خیمه های آسیب‌دیده‌گان زلزله در کنر شده است.

شرق افغانستان در ماه سنبله گواه زلزلۀ مرگبار و ویرانگر بود.

بر اساس ارقام رسمی حکومت طالبان در این زلزله دستکم ۲۲۰۰ نفر عمدتاً در ولایت کنر جان باختند و حدود چهار هزار تن دیگر زخمی شدند.

هزاران خانه نیز بر اثر زلزله تخریب شدند.

اوچا گفته که بسته شدن راه ها و قطع دسترسی به مراکز صحی در نتیجۀ برفباری ، کودکان و بزرگ‌سالان را با خطر رو کرده است.

این اداره ملل متحد افزوده که به کمک های فوری نیاز است.

مردم در زمستان چگونه خود را از سرما در امان نگهدارند؟

داکتر مسیح قدیر متخصص داخله اینگونه پاسخ می دهد:

«از لباس های گرم استفاده کنند، سر ، گردن و گوش ها را بپوشانند ، از جوراب و کفش های گرم استفاده کنند. غذا هایی مثل سوپ ، شوربا و آش بخورند. از سبزیجات ، نارنج ، لیمو ، مالته ، تخم و شیر استفاده و از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کنند. تهویۀ مناسب اتاق ها و استفاده از ماسک در محیط های شلوغ»

بارش برف و باران در ولایت های مختلف افغانستان در این هفته بیش از ۶۰ کشته و اضافه از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان هشدار داده است.

بر اساس خبرنامۀ این ریاست ، ولایت‌های نورستان ، کنر، بغلان ، پروان ، لوگر ، پکتیا ، پکتیکا ، میدان وردک ، بامیان ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، غور ، کندهار، هلمند ، نیمروز ، فراه ، هرات ، بادغیس و فاریاب روز دوشنبه (۶ دلو) شاهد برفباری نسبتاً سنگین ، باران شدید و باد های تُند خواهند بود.

برنامۀ اسکان بشر ملل متحد ( یو،ان،هبیتات) گفته است که هزاران مهاجر بازگشته به افغانستان و خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله در زمستان ، بدون سرپناه مصون با سردی رو به رو اند.

بخش افغانستان این اداره در پُستی در شبکۀ ایکس افزوده است که رسیده‌گی به نیازهای این افراد نباید معطل شود.

بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از ۲.۸ میلیون مهاجر افغان در سال ۲۰۲۵ به کشور خود بازگشتند.

پاکستان و ایران روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در این اواخر تشدید کرده اند.