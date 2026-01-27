بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی، شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور (ARD) گفت که «این درست نیست و بی‌احترامی است که درباره کشته‌شدگان متحدان خود به این شکل صحبت شود. همه آن‌ها در کنار امریکا ایستاده بودند. هر ادعای دیگری که امروز مطرح شود، هیچ حقیقتی ندارد.»

ترامپ اخیراً گفته بود که متحدان ناتو در افغانستان خود را از خط مقدم جنگ کنار کشیده بودند. این اظهارات با انتقادهای شدید سیاست‌مداران و نظامیان پیشین کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است.

ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت که امریکا هرگز به ناتو نیاز نداشته و ناتو را متهم کرد که نیروهایش در افغانستان از خط مقدم جنگ دوری می‌کردند. این سخنان باعث نارضایتی عمیق متحدان ناتو شده است.

هزاران سرباز جرمنی در جریان بیست سال جنگ افغانستان در صفوف ناتو فعالیت داشتند و ۵۹ سرباز این کشور در آنجا کشته شدند.

بوریس پیستوریوس گفت که در دیدار آینده‌اش با وزیر دفاع امریکا، پیت هاگسِت، این موضوع را مطرح خواهد کرد و از رئیس‌جمهور ترمپ خواست که عذرخواهی کند.

او افزود که چنین عذرخواهی‌ای، به گفته خودش، «نشانه نجابت، احترام و همچنان بصیرت» خواهد بود.

پیش از اظهارات پیستوریوس، سیاست‌مداران دیگر اروپایی، از جمله کی‌یر استارمر صدراعظم بریتانیا، نیز اظهارات ترمپ را «وحشتناک» توصیف کرده بود.

ترمپ روز شنبه، با وجود این‌که از سخنان خود عذرخواهی نکرد، اما سربازان بریتانیایی را «بزرگ و شجاع» خواند.

صدراعظم استرالیا، ایتالیا، دانمارک، پولند، و همچنان مقام‌های دیگر کشورهای عضو و متحد ناتو نیز به‌شدت از اظهارات ترامپ درباره نقش کشورشان در جنگ افغانستان انتقاد کرده‌اند.

مقام‌های اداره ترمپ از متحدان اروپایی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها سهم نسبتاً کمتری در هزینه‌های ناتو می‌پردازند و برای دفاع خود بیش از حد به ایالات متحده متکی اند.