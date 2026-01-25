لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۵ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۱۵

جهان

پایان بدون توافق مذاکرات صلح روسیه و اوکراین

نمایندگان روسیه و اوکراین در حال مذاکره در ابوظبی با میانجی‌گری ایالات متحده
نمایندگان روسیه و اوکراین در حال مذاکره در ابوظبی با میانجی‌گری ایالات متحده

در مذاکرات دو روزۀ صلح روسیه و اوکراین در ابوظبی توافقی حاصل نشد، اما تأکید شد که مذاکرات ادامه می‌یابد.

مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که طی دو روز در ابوظبی برگزار شد، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقام‌های دو طرف و میانجی‌ها از آمادگی برای ادامۀ گفت‌وگوها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مسکو و کی‌یف پس از دور دوم گفت‌وگوها اعلام کردند اگرچه توافقی حاصل نشده، اما درهای دیپلوماسی همچنان باز است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی مذاکرات بر "چارچوب‌های احتمالی برای پایان دادن به جنگ" بوده و افزود طرف‌ها قرار است نتایج رایزنی‌ها را به پایتخت‌های خود منتقل کنند و برای گام‌های بعدی با رهبران‌شان هماهنگ شوند.

زلنسکی همچنین گفت که نشست‌های بعدی می‌تواند هفته آینده از سر گرفته شود.

در همین حال، یک مقام دولت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفت‌وگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخش‌هایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

ترمپ: سربازان بریتانیایی در جمع رزمندگان عالی در افغانستان بودند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل اظهاراتش در مورد ماموریت ۲۰ سالۀ ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، از برخی اظهارات خود عقب‌نشینی کرد.

ترمپ هفتۀ گذشته در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت که نیروهای غیرامریکایی ناتو در پشت خطوط مقدم جنگ افغانستان بودند.

پس از آنکه صدر اعظم بریتانیا و دیگر مقامات این اظهارات را محکوم کردند، آقای ترمپ روز شنبه از نقش بریتانیا در افغانستان تمجید کرد. او گفت که "سربازان بزرگ و شجاع" بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود.

ترمپ گفت که ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شده‌اند و بسیاری دیگر به شدت زخمی شده‌اند و آنان در جمع رزمندگان عالی بودند. اما همزمان با اظهارات ترمپ، سخنگوی دولت بریتانیا گفت که کا‌یر استارمر، صدر اعظم این کشور در یک تماس تیلیفونی در مورد این موضوع با رئیس جمهور امریکا صحبت کرده است.

از سوی دیگر، صدر اعظم‌های استرالیا، ایتالیا، دنمارک و پولند، وزیر دفاع جرمنی و مقامات سایر اعضای ناتو و متحدانش نیز به شدت از اظهارات ترمپ در مورد نقش آنها در جنگ افغانستان انتقاد کرده‌اند.

شورای بین‌المللی کریکت: در جام جهانی ۲۰۲۶، به‌جای بنگله‌دیش، اسکاتلند شرکت میکند

آرشیف
آرشیف

این تصمیم روز شنبه (۴ دلو) پس از آن اعلام شد که بنگله‌دیش به دلیل نگرانی‌ های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود.

شورای بین‌المللی کریکت می‌گوید که «برای تیم بنگله‌دیش در هند هیچ‌گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد.»

بنگله‌دیش در چهارم ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در هند بازی کند.

این تنش‌ها در میدان کریکت میان هند و بنگله‌دیش پس از آن بالا گرفت که هیئت کریکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگله‌دیشی را از بازی در رقابت‌ های آی‌ پی‌ اِل، منع کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با هندوها در بنگله‌دیش از تیم حذف شده بود.

جام جهانی بیست‌آوره کریکت در ماه فبروری آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگله‌دیش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود.

جنرال آلمانی: ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لووین، معاون لوی درستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک «منطقه خودکار» مبتنی بر هوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود.

او همچنان افزوده است که این منطقه به‌عنوان یک حایل دفاعی قبل از آنکه هرگونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود، عمل خواهد کرد.

به گفته او، این منطقه خودکار مجهز به حسگرهایی خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند طیاره‌های بی‌سرنشین، وسایط جنگی نیمه‌خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم های ضد راکتی را فعال می‌کند.

لووین گفت این حسگرها که «در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا» مستقر خواهند بود منطقه‌ای به وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به‌ صورت هم‌زمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد.

این جنرال افزوده که این سیستم هدایت‌شده با هوش مصنوعی، سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد.

کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگران‌اند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حالت جنگی قرار دارد ممکن است به دنبال گسترش بیشتر، حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا، باشد.

حمله انتحاری در پاکستان ۷ کشته برجای گذاشت

در شمال‌غرب پاکستان، در منطقهٔ دیره اسماعیل‌خان، بر اثر یک انفجار ۷ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

محمد عدنان یکی از مقام‌های پولیس دیره اسماعیل‌خان ب به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در آن، هفت تن به شمول وحیدالله جگری باخته‌اند.

شاهدان عینی می‌گویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

مذاکره‌کنندگان اوکراینی و روسی با مقام‌های ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ۲۲ جنوری با استیو ویتکوف (مرکز) نمایندۀ قصر سفید و سایر اعضای هیئت امریکایی در کرملین دیدار کرد(آرشیف)
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ۲۲ جنوری با استیو ویتکوف (مرکز) نمایندۀ قصر سفید و سایر اعضای هیئت امریکایی در کرملین دیدار کرد(آرشیف)

مذاکره‌کنندگان اوکراینی و روسی برای گفت‌وگوهای حیاتی درمورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقام‌های ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند؛

در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، و هیئتی از قصر سفید، هیچ نشانه‌ای از نرم‌شدن مواضع سخت‌گیرانه‌اش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده است.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، گفت‌وگوهای روزجمعه(۲۳ جنوری) در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود چهار سال پیش، مقام‌های اوکراینی و روسی از نزدیک، همراه با مذاکره‌کنندگان امریکایی، دیدار ‌کردند.

این نشست‌ها در حالی دایر می‌شود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاه‌ها، استیشن‌های برق و مراکز گرمایش شهری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ حملاتی که میلیون‌ها تن را در اوج زمستان با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

روسیه به‌آهستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخش‌های بیشتری از سرزمین‌های دونباس است، پوتین و سایر مقام‌ات روسی بارها گفته‌اند که اگر مسکو از راه دیپلوماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.

ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط دانست

رافایل گروسی رئیس ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد(آرشیف)
رافایل گروسی رئیس ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد(آرشیف)

رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران دانسته است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانه‌های ایران روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول محمد اسلامی، رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات به‌گونهٔ شفاف موضع‌گیری کند و پس از آن، تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازۀ بازدید بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیب‌دیده ایران، تصمیم خواهد گرفت.

در حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیده اند.

رافایل گروسی رئیس ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز، گفته که به‌جز سه سایت آسیب‌دیدهٔ نطنز، فردو و اصفهان، بازرسان این اداره به ۱۳ تأسیسات هسته‌ای دیگر ایران دسترسی دارند.

زلینسکی: سند تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است

ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین

ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنج‌شنبه ۲ دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آمادهٔ است تا از سوی پارلمان اوکراین و کانگرس ایالات متحدهٔ امریکا تصویب شود، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست.

اما آقای زلینسکی توضیح نداد که این تضمین‌های امنیتی شامل چه مواردی می‌شود.

روسیه که حدود بیست درصد از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین به این کشور است.

اما کی‌یف با این خواست به‌شدت مخالفت است و می‌گوید که در برابر هیچ‌گونه توافق صلحی حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشم‌پوشی کند.

این در حالیست که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده است که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند.

به گفتهٔ مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کی‌یف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.

وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است.

اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شدند

پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)
پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشته‌اند.

بر اساس خبرنامۀ امروز وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، در جریان هفتهٔ روان ۱۲۳ مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.

در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت‌کنندگان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بوده‌اند و پس از دریافت کمک‌ها از سوی این ریاست، به مناطق‌شان منتقل شده‌اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارشش که دو روز پیش منتشر کرد، گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پولیس پاکستان افزایش یافته است.

دونالد ترمپ «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد.

تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتش‌بس در غزه است.

رئیس جمهور ترمپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت.

مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد؛ جایی که نشست سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است.

او گفت: «وقتی این هیئت به‌طور کامل تشکیل شود، ما می‌توانیم تقریباً هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهیم داد.»

رئیس جمهور ترمپ افزود که سازمان ملل ظرفیت‌های بزرگی دارد که تا کنون به‌طور کامل از آن استفاده نشده است.

ترمپ ده‌ها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که می‌خواهد این هیأت به چالش‌هایی فراتر از آتش‌بس شکنندۀ غزه بپردازد.

