در حملات روسیه به اوکراین، دو تن کشته و بیش از بیست تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حملات در شهر اسلوویانسک در شرق دونتسک و در شهر جنوبی اودیسه صورت گرفته است.

اولِگ کیپر، والی منطقه در شبکه‌های اجتماعی گفت که روسیه در این حملات بیش از ۵۰ پهپاد تهاجمی را بر این منطقه پرتاب کرده که در نتیجه آن یک زوج کشته شدند و بیست تن از جمله دو کودک و یک زن حامله زخمی، ده‌ها ساختمان مسکونی، یک کلیسا و چند مکتب نیز آسیب دیده‌اند.

شهر بندری اودیسه در کنار دریای سیاه که برای صادرات اوکراین اهمیت حیاتی دارد، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین به‌طور منظم هدف حملات قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، حملات پهپادی و موشکی روسیه باعث قطع برق، روشنایی و گرمایش میلیون‌ها اوکراینی در سراسر این کشور شده است.

این درحالیست که مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که که هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقام‌های دو طرف و میانجی‌ها از آمادگی برای ادامۀ گفت‌وگوها خبر دادند.

یک مقام امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفت‌وگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخش‌هایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.