پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران، اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهور ایران امروز سه شنبه (۱۴ دلو) اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است.

پزشکیان در شبکۀ ایکس نوشت است که « به وزیر خارجۀ خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی منطق ، زمینۀ مذاکرۀ عادلانه و منصفانه را فراهم سازد.»

پزشکیان گفته که این دستور را «با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس ‌جمهور ایالات متحده» صادر کرده است.

پیش از این ، سایت آکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجۀ ایران و نمایندهٔ ویژهٔ امریکا احتمالا روز جمعه (۱۷ دلو) در استانبول دیدار خواهند کرد.

این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیف ویتکاف دربارۀ امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفت‌وگو کنند.

رئیس جمهور ایالات متحده در تازه‌ ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که «همین حالا کشتی هایی جنگی را در مسیر ایران داریم؛ کشتی های بزرگ....بهترین و بزرگ‌ترین‌ها... گفت‌وگوها با ایران هم در جریان است. خواهیم دید چه می‌شود.»

دونالد ترمپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در قصر سفید عصر روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد.

او گفت که اگر مذاکرات با ایران حاصلی نداشته باشد ممکن است «اتفاق بدی بیفتد.»