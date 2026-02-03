لینک‌های قابل دسترسی

جهان

رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ؛ جاپان شش بر صفر در برابر افغانستان برنده شد

عکس از آرشیف

در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ، افغانستان در مرحله یک-چهارم‌نهایی جام از جاپان شش بر صفر شکست خورد و از این رقابت ها حذف شد.

این بازی پس از ظهر روز سه شنبه (۱۴ دلو ) در شهر جاکارتا اندونیزیا آغاز برگزار شد.

تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد ؛ اما پیش از آن در برابر تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.

روز سه شنبه در دو بازی دیگر ، ایران ۷ -۴ ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجۀ ۴ -۲ در برابر تایلند برنده شد.

جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.

رئیس جمهور ایران به عباس عراقچی دستور داده زمینه مذاکره با امریکا را فراهم کند

عباس عراقچی (راست)، وزیر خارجه ایران و استیف ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا

پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران، اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهور ایران امروز سه شنبه (۱۴ دلو) اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است.

پزشکیان در شبکۀ ایکس نوشت است که « به وزیر خارجۀ خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی منطق ، زمینۀ مذاکرۀ عادلانه و منصفانه را فراهم سازد.»

پزشکیان گفته که این دستور را «با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس ‌جمهور ایالات متحده» صادر کرده است.

پیش از این ، سایت آکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجۀ ایران و نمایندهٔ ویژهٔ امریکا احتمالا روز جمعه (۱۷ دلو) در استانبول دیدار خواهند کرد.

این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیف ویتکاف دربارۀ امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفت‌وگو کنند.

رئیس جمهور ایالات متحده در تازه‌ ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که «همین حالا کشتی هایی جنگی را در مسیر ایران داریم؛ کشتی های بزرگ....بهترین و بزرگ‌ترین‌ها... گفت‌وگوها با ایران هم در جریان است. خواهیم دید چه می‌شود.»

دونالد ترمپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در قصر سفید عصر روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد.

او گفت که اگر مذاکرات با ایران حاصلی نداشته باشد ممکن است «اتفاق بدی بیفتد.»

توافق تجاری تازه بین ایالات متحده و هند

دونالد ترمپ (چپ) رئیس‌جمهور ایالات متحده و نارندرا مودی، صدراعظم هند

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند از جمله توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو خبر داده است.

ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال» روز دوشنبه ۱۳ دلو نوشت که بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفۀ محصولات هندی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌دهد.

او افزوده است که توافق در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی با نارندرا مودی صدراعظم هند به‌دست آمده و مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف کند و به جای آن از امریکا و احتمالاً ونزوئلا نفت بخرد.

رئیس جمهور ترمپ گفته که صدراعظم هند متعهد شده است که معادل بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر محصولات امریکایی مرتبط با انرژی، تکنالوژی، محصولات زراعتی و سایر صنایع را خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفهٔ واردات کالاهای امریکایی را نیز به صفر برساند.

آنسو ، نارندرا مودی در پستی در شبکۀ ایکس ضمن تشکر از دونالد ترمپ، نوشته که خوشحال است که محصولات هند از این پس مشمول تعرفۀ ۱۸ درصدی خواهند شد.

صدراعظم هند ابراز امیدواری کرده که همکاری نزدیک با رئیس‌جمهور ایالات متحده داشته باشد.

بریتانیا ده مقام و یک نهاد امنیتی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد

بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ دلو، ده نفر و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

براساس اعلامیه‌ای رسمی بریتانیا، تحریم‌های جدید این کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و برخی از افراد را به دلیل «نقض‌های جدی حقوق بشر» هدف قرار می‌دهد؛ از جمله سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و در برخی موارد، نقض حق حیات.

در فهرست این تحریم‌ها، اسکندر مومنی، وزیر امور داخله و بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی نیز شامل اند.

در اعلامیه آمده است که اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی می‌باشد.

بریتانیا پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت تداوم نقض حقوق بشر، تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد.

شورای بین‌المللی کریکت به پاکستان: خودداری از بازی با هند در جام جهانی پیامدهای جدی دارد

آرشیف

این شورا از پاکستان خواسته که در این مورد نیاز است تا به یک توافق دوجانبه دست یابد.

تا کنون پاکستان در این مورد واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این حکومت پاکستان در بیانیه‌ای گفته بود که تیم کریکت این کشور برای جام جهانی که در هفتم فبروری آغاز می‌شود به سریلانکا سفر می‌کند، اما با هند بازی نخواهد کرد.

پیش از این هیئت بورد کریکت پاکستان اعلام کرده بود که از بنگله دیش حمایت می‌کند.

شورای بین‌المللی کریکت، بنگله دیش را پس از آن از جام جهانی حذف کرد که این کشور از بازی با هند خودداری کرد.

بنگله دیش ادعا کرده بود که بازیکنانش در هند در امنیت نیستند و به همین دلیل خواستار برگزاری بازی‌هایش در سریلانکا شده بود. هند و شورای بین‌المللی کریکت این ادعا و درخواست را رد کردند.

جام جهانی بیست‌اوورهٔ کریکت در هند و سریلانکا برگزار می‌شود. به‌دلیل روابط تیره میان هند و پاکستان، تمام بازی‌های پاکستان در سریلانکا برنامه‌ریزی شده است.

ترمپ:اگر توافق صورت نگیرد، مشخص خواهد شد که آیا خامنه‌ای راست گفته است یا نه

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، گفته است امیدوار است میان امریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافقی حاصل شود؛ در غیر آن، گزینه‌های نظامی روی میز قرار دارند.

رئیس‌جمهور ترمپ این اظهارات را در واکنش به سخنان علی خامنه‌ای رهبر ایران، مطرح کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که حمله امریکا بر ایران می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود.

ترامپ گفت که اگر توافقی صورت نگیرد، آنگاه مشخص خواهد شد که آیا خامنه‌ای راست گفته است یا نه.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دونالد ترمپ در روزهای به افزایش حضور نظامی امریکا در اطراف ایران اشاره کرده است.

هم‌زمان با افزایش حضور نظامی امریکا در شرق میانه و بالا رفتن احتمال حملات بر ایران، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از برخی تماس‌ها و گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن منتشر شده است.

رئیس‌جمهور امریکا روز جمعه اعلام کرده بود که ضرب‌الاجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقام‌های ایرانی از آن مطلع‌اند.

او طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستار آمدن ایران پای میز مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است.

اسرائیل از امروز به‌گونه محدود گذرگاه رفح را بازگشایی کرد

تصویر ماهواره‌ای، لاری هایی را نشان می‌دهد که در گذرگاه رفح تجمع کرده‌اند

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری فرانس پرس، در روزهای نخست به حدود ۵۰ نفر اجازه داده می‌شود تا میان غزه و مصر رفت‌وآمد کنند.

گذرگاه رفح تنها راه اتصال نوار غزه با جهان خارج است که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.

این گذرگاه در ماه می سال ۲۰۲۴ در جریان جنگ با گروه حماس از سوی نیروهای اسرائیلی بسته شده بود.

حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.

کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، بازگشایی گذرگاه رفح را گامی مهم و مثبت در راستای طرح صلح توصیف کرده است.

جام ملت های فوتسال آسیا ؛ کویت با لبنان رو به رو می شود و قرغیزستان به مصاف کوریای جنوبی می رود

آرشیف

در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز دوشنبه (۱۳ دلو) نیز دو بازی برگزار می شود.

نخست تیم های کویت و لبنان به مصاف هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرغیزستان در برابر تیم فوتسال کوریای جنوبی وارد میدان می شود.

تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد.

پیش از این ، افغانستان در مقابل تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.

جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.

حملات روسیه در اوکراین جان دستکم ۱۷ تن را گرفت

این تصویر توسط ادارۀ خدمات اضطراری اوکراین منتشر شده ، حمله پهپاد روسی به یک بس در منطقه دنیپروپتروفسک را در اول ماه فبروری نشان می دهد.

مقام های اوکراینی می گویند که دستکم ۱۷ نفر در دو حملۀ جداگانه روسیه در منطقۀ دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه (۱۲ دلو ) کشته شده اند.

به گفتۀ مقام ها ، ۱۵ نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحۀ پاولوهراد اصابت کرد.

دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانۀ شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند.

در همین حال ، مقام ها گفتند که در حملۀ روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپوروژیا حداقل شش نفر زخمی شدند.

این حملات در حالی است که انتظار می رود دور جدید گفتگو ها بین کییف و مسکو در هفتۀ جاری آغاز شود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگو ها از ۱۵ تا ۱۶ دلو در شهر دبی امارات متحدۀ عربی برگزار خواهد شد.

ادعای وزیر اعلی بلوچستان: اخیراً ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی کشته شدند

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱ فبروری ۲۰۲۶، یک روز پس از حملۀ جدایی‌طلبان بلوچ، جاده‌ای منتهی به محل انفجار در کویته را مسدود کرده‌اند.

میر سرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را در عملیات‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این ایالت کشته‌اند.

بوگتی امروز در کویته به خبرنگاران گفت که ۱۷ نیروی امنیتی نیز در ۴۰ ساعت گذشته در درگیری با شبه‌نظامیان کشته شده‌اند.

به گفتۀ وی، تعداد غیرنظامیانی که در حملات روز شنبه شبه‌نظامیان کشته شده‌اند به ۳۱ نفر رسیده است. بوگتی افزود که پنج زن و سه کوک از یک خانوادۀ بلوچ که ساکن منطقۀ خضدار گوادر هستند، کشته شده‌اند.

این اظهارات پس از آن منتشر می‌شود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافی‌جویانه پس از حملات شبه‌نظامیان در مناطق مختلف کویته، مرکز بلوچستان، ۹۲ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را کشته است.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد که ۱۸ غیرنظامی و ۱۵ سرباز در حملات شبه‌نظامیان کشته شده‌اند.

