چهارشنبه ۱۵ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۴۹

خبر ها

مقام امنیتی پاکستان: بیش از ۲۵۰ نفر در عملیات بلوچستان کشته شده‌اند

آرشیف
آرشیف

خبرگزاری فرانس‌پرس امروز چهارشنبه ۱۵دلو، به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبرداده که گفته است از روز شنبه بدین‌سو، در پی عملیات هماهنگ جدایی‌طلبان در ایالت بلوچستان، بیش از ۲۵۰ تن کشته شده‌اند و درگیری‌ها هنوز هم ادامه دارد.

این مقام ارشد به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح، ۱۹۷ شورشی کشته شده‌اند.

به گفته او، شمار تلفات غیرنظامیان به ۳۶ نفر رسیده و ۲۲ سرباز امنیتی نیز جان باخته‌اند.

جدایی‌طلبان بلوچ (BLA) در آغاز هفته جاری، حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک‌ها، زندان‌ها، مراکز پولیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند.

سازمان ملل متحد این حملات را «وحشیانه» توصیف کرده است.

سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، سه روز پیش گفته بود که تمامی مناطقی که در آن‌ها حملات صورت گرفته بود، از وجود «تروریستان» پاک‌سازی شده‌اند.

سفر صدراعظم آلمان به کشورهای عربی از عربستان سعودی آغاز می‌شود»

فریدریش میرتس، صدراعظم جرمنی
فریدریش میرتس، صدراعظم جرمنی

صدراعظم جرمنی امروز چهارشنبه ۱۵ دلو، عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتیژیک مهم خلیخ می‌شود.

این نخستین سفر رسمی فریدریش میرتس به کشورهای حوزه خلیج به شمار می‌رود.

او ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر می‌رود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، گزارش داده که آقای میرِتس می‌خواهد روابط جرمنی را با این کشورهای ثروتمند نفت‌خیز گسترش دهد و انتظار می‌رود همکاری‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، تقویت شود.

بر اساس این گزارش، احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات نیز گفتگو صورت گیرد.

مقام‌های پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به این کشورهای عربی که به گفتۀ آنان در آن‌ها دموکراسی وجود ندارد و با اتهام‌های نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند، با احتیاط فراوان عمل کرده‌اند.

براساس خبرگزاری، حکومت میرِتس اکنون در نظر دارد این محدودیت‌ها را بردارد.

تهدیدهای گروه داعش محور نشست امروز شورای امنیت ملل متحد

آرشیف
آرشیف

انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ۱۵ دلو، نشستی را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه خراسان این گروه برگزار کند.

این نشست به وقت کابل ساعت ۷:۳۰ شام در نیویارک برگزار خواهد شد.

در بیانیه‌ای که در پیوند به این نشست منتشر شده، به نقل از انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آمده است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان و در مناطق هم‌مرز با پاکستان فعال است.

در این بیانیه همچنان به حمله ۱۹ ماه جنوری در کابل اشاره شده است که در آن شش افغان، به‌شمول یک شهروند چین، کشته شدند.

شورای امنیت گفته است که گروه داعش تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است

آرشیف
آرشیف

قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است.

کرولاین لویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه با تأیید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکس‌نیوز گفت که ایالات متحده یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.

او در مصاحبه‌ای با برنامه «گزارش‌های امریکا» افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود.

اردوی امریکا روز سه‌شنبه ۱۴ دلو از سرنگونی یک طیاره بی‌سرنشین ایرانی خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی این کشور، به‌طور «تهاجمی» به کشتی جنگی هواپیمابر یواس‌اس ابراهام لینکلن نزدیک شده بود.

به‌گفته فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب، حدود ۵۰۰ مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ با نیت نامشخص به سمت آن حرکت کرد.

بر اساس اعلام اردوی امریکا، در نهایت یک جنگنده اف-۳۵سی مستقر بر روی کشیت جنگی هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن این طیاره بی‌پیلوت ایرانی را «در چارچوب دفاع از خود و برای حفاظت از ناو و نیروهای حاضر» سرنگون کرد.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که در این رویداد هیچ‌یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است.

نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت؛ تیم زیر ۱۹ سال افغانستان به مصاف هند می‌رود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه ۱۵ دلو در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال به مصاف تیم هند می‌رود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه آغاز شد و چهار تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند.

این بازی پیش از چاشت به وقت کابل در شهر هراره برگزار می‌شود

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، تیم‌های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان، انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت.

در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.

دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار می‌شود.

ادامه بازداشت‌ها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند

پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آن‌که به ملیت بازداشت‌شدگان اشاره کند.

به گفته مقام‌های ایرانی، این افراد در سازمان‌دهی و اعتراضات نقش داشته‌اند.

همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دست‌کم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

هرانا افزود که بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی تا پایان روز سی‌وهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.

اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.

امیرخان متقی با سفیر جدید ترکیه درباره گسترش روابط دوجانبه گفت‌وگو کرده‌اند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، با سادین آی یلدیز، سفیر جدید ترکیه در افغانستان، دیدار کرده و درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ترکیه گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر کرده، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده است.

همچنین در این اعلامیه به نقل از سادین آی یلدیز آمده که وی روابط دوجانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری‌ها میان دو کشور، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و صحی، تأکید کرده است.

نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در افغانستان نیز با نشر مطلبی، از این دیدارخبر داده است.

سادین آی یلدیز در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ وارد کابل شده و رسماً کار خود را آغاز کرده است.

عادله راز، عضو کمیتهٔ مشورتی"آسیب‌پذیری" ملل متحد، تعیین شد

عادله راز(آرشیف)
عادله راز(آرشیف)

انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، عادله راز، دیپلومات سابق افغانستان را به عضویت یک گروه تازه ‌تشکیل‌شدهٔ مشورتی مستقلِ متخصصان تعیین کرده که وظیفهٔ آن تقویت شاخص‌های جهانی است.

این شاخص‌ها میزان آسیب‌پذیری ساختاری کشورها را در برابر زیان‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی اندازه‌گیری می‌کند.

سازمان ملل متحد گفته که عادله راز یکی از ۱۵ متخصصی است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی به عضویت کمیتۀ شاخص آسیب‌پذیری چند بعدی (MVI) معرفی شده‌اند.

شاخص ام. وی آی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده، تا خطرهایی را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال انکشاف است.

عادله راز، که در سطح دیپلوماتیک از افغانستان نمایندگی کرده، در این کمیته با سایر متخصصان منطقه فعالیت خواهد کرد.

رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ؛ جاپان شش بر صفر در برابر افغانستان برنده شد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ، افغانستان در مرحله یک-چهارم‌نهایی جام از جاپان شش بر صفر شکست خورد و از این رقابت ها حذف شد.

این بازی پس از ظهر روز سه شنبه (۱۴ دلو ) در شهر جاکارتا اندونیزیا آغاز برگزار شد.

تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد ؛ اما پیش از آن در برابر تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.

روز سه شنبه در دو بازی دیگر ، ایران ۷ -۴ ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجۀ ۴ -۲ در برابر تایلند برنده شد.

جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.

یوناما ؛ افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در این کشور عمدتاً کودکان هستند و ۸۰ درصد تلفات را تشکیل می ‌دهند.

یوناما در بیانیه ای در صفحۀ فیسبوکش امروز سه شنبه (۱۴ دلو) گفت که کودکان اغلب هنگام بازی، در نتیجۀ تماس با مهمات منفجرنشده، زخمی می شوند یا جان خود را از دست می‌دهند.

یوناما خواستار تأمین حمایت مالی نهادهای غیردولتی در بخش ماین‌پاکی شده است.

شهاب حکیمی، رئیس موسسۀ ماین پاکی ،ام دی سی، در ماه جوزا امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود ۶۰ نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان کشته یا زخمی می شوند.

