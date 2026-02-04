خبرگزاری فرانس‌پرس امروز چهارشنبه ۱۵دلو، به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبرداده که گفته است از روز شنبه بدین‌سو، در پی عملیات هماهنگ جدایی‌طلبان در ایالت بلوچستان، بیش از ۲۵۰ تن کشته شده‌اند و درگیری‌ها هنوز هم ادامه دارد.

این مقام ارشد به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح، ۱۹۷ شورشی کشته شده‌اند.

به گفته او، شمار تلفات غیرنظامیان به ۳۶ نفر رسیده و ۲۲ سرباز امنیتی نیز جان باخته‌اند.

جدایی‌طلبان بلوچ (BLA) در آغاز هفته جاری، حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک‌ها، زندان‌ها، مراکز پولیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند.

سازمان ملل متحد این حملات را «وحشیانه» توصیف کرده است.

سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، سه روز پیش گفته بود که تمامی مناطقی که در آن‌ها حملات صورت گرفته بود، از وجود «تروریستان» پاک‌سازی شده‌اند.