خبر تازه
چهارشنبه ۱۵ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۵۶

خبر ها

هند با پیروزی برابر افغانستان به بازی نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال راه یافت

در بازی نیمه نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ تیم هند توانست تیم افغانستان را با تفاوت هفت ویکت شکست دهد.

تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، بتنگ یا توپ زنی را در بازی امروز انتخاب کرد و هدف ۳۱۱ دوش را با از دست دادن ۴ بازیکن برای تیم هند تعیین کرد.

اما بازیکنان تیم هند با از دست دادن ۳ ویکت توانستند این هدف را در آوور ۴۱ تعقیب کنند.

با این پیروزی، تیم هند در بازی نهایی به روز جمعه در برابر تیم انگلستان به میدان خواهد رفت.

بیش از ۳۰۰ دوش؛ هدف افغانستان در نیمه‌نهایی کریکت زیر ۱۹ سال برابر هند

بازی نیمه نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال میان تیم های افغانستان و هند جریان دارد.

افغانستان با برنده شدن قرعه، بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد و هدف ۳۱۱ دوش را با از دست دادن ۴ بازیکن برای تیم هند تعیین کرد.

نخستین بازی نیمه‌نهایی، روزگذشته میان تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که به پیروزی انگلستان انجامید.

در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان در برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.

دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار می‌شود.

نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد

کابل امروز ۱۵ دلو، میزبان نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر بود.

این نشست به میزبانی یوناما به‌گونه حضوری و آنلاین دایر شد.

در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این نشست، افزون بر نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، امور داخله، زراعت، آبیاری و مالداری و صحت عامه طالبان، نمایندگان یوناما، شماری از دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و تعدادی از دیپلومات‌های خارجی مقیم افغانستان نیز اشتراک داشتند.

بر اساس این خبرنامه، طالبان نگرانی خود را در مورد مواد مخدر مصنوعی ابراز کرده و گفته‌اند که سرچشمه این مواد بیرون از مرزهای افغانستان است و اگر جلو آن گرفته نشود، نه تنها افغانستان، بلکه منطقه و تمام جهان از آن متضرر خواهند شد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز سه روز پیش در گزارشی، نسبت به افزایش مواد مخدر مصنوعی مانند تابلیت «K» و میتامفیتامین در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

هیئت‌های مذاکره‌کننده اوکراین، روسیه و امریکا امروز در ابوظبی گفتگو می‌کنند

قرار است هیئت‌های مذاکره‌کننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امریکا امروز ۱۵ دلو، در ابوظبی گردهم آیند و در مورد راه‌های پایان‌دادن به جنگ چهار‌ساله اوکراین گفتگو کنند.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز گذشته روسیه را به نقض توافقی متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند؛ توافقی که بر اساس آن، از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان گفتگو باید جلوگیری شود.

زلنسکی گفت که نیروهای روسیه دوشنبه شب، صدها طیاره بی‌سرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کرده‌اند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده‌اند.

هیئت روسیه به ابوظبی رسیده است و به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، تاکنون اطلاعاتی درباره رسیدن هیئت‌های اوکراینی و امریکایی با رسانه‌ها شریک نشده است.

سفر صدراعظم آلمان به کشورهای عربی از عربستان سعودی آغاز می‌شود»

فریدریش میرتس، صدراعظم جرمنی
فریدریش میرتس، صدراعظم جرمنی

صدراعظم جرمنی امروز چهارشنبه ۱۵ دلو، عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتیژیک مهم خلیخ می‌شود.

این نخستین سفر رسمی فریدریش میرتس به کشورهای حوزه خلیج به شمار می‌رود.

او ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر می‌رود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، گزارش داده که آقای میرِتس می‌خواهد روابط جرمنی را با این کشورهای ثروتمند نفت‌خیز گسترش دهد و انتظار می‌رود همکاری‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، تقویت شود.

بر اساس این گزارش، احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات نیز گفتگو صورت گیرد.

مقام‌های پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به این کشورهای عربی که به گفتۀ آنان در آن‌ها دموکراسی وجود ندارد و با اتهام‌های نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند، با احتیاط فراوان عمل کرده‌اند.

براساس خبرگزاری، حکومت میرِتس اکنون در نظر دارد این محدودیت‌ها را بردارد.

مقام امنیتی پاکستان: بیش از ۲۵۰ نفر در عملیات بلوچستان کشته شده‌اند

خبرگزاری فرانس‌پرس امروز چهارشنبه ۱۵دلو، به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبرداده که گفته است از روز شنبه بدین‌سو، در پی عملیات هماهنگ جدایی‌طلبان در ایالت بلوچستان، بیش از ۲۵۰ تن کشته شده‌اند و درگیری‌ها هنوز هم ادامه دارد.

این مقام ارشد به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح، ۱۹۷ شورشی کشته شده‌اند.

به گفته او، شمار تلفات غیرنظامیان به ۳۶ نفر رسیده و ۲۲ سرباز امنیتی نیز جان باخته‌اند.

جدایی‌طلبان بلوچ (BLA) در آغاز هفته جاری، حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک‌ها، زندان‌ها، مراکز پولیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند.

سازمان ملل متحد این حملات را «وحشیانه» توصیف کرده است.

سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، سه روز پیش گفته بود که تمامی مناطقی که در آن‌ها حملات صورت گرفته بود، از وجود «تروریستان» پاک‌سازی شده‌اند.

تهدیدهای گروه داعش محور نشست امروز شورای امنیت ملل متحد

انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ۱۵ دلو، نشستی را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه خراسان این گروه برگزار کند.

این نشست به وقت کابل ساعت ۷:۳۰ شام در نیویارک برگزار خواهد شد.

در بیانیه‌ای که در پیوند به این نشست منتشر شده، به نقل از انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آمده است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان و در مناطق هم‌مرز با پاکستان فعال است.

در این بیانیه همچنان به حمله ۱۹ ماه جنوری در کابل اشاره شده است که در آن شش افغان، به‌شمول یک شهروند چین، کشته شدند.

شورای امنیت گفته است که گروه داعش تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است

قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است.

کرولاین لویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه با تأیید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکس‌نیوز گفت که ایالات متحده یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.

او در مصاحبه‌ای با برنامه «گزارش‌های امریکا» افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود.

اردوی امریکا روز سه‌شنبه ۱۴ دلو از سرنگونی یک طیاره بی‌سرنشین ایرانی خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی این کشور، به‌طور «تهاجمی» به کشتی جنگی هواپیمابر یواس‌اس ابراهام لینکلن نزدیک شده بود.

به‌گفته فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب، حدود ۵۰۰ مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ با نیت نامشخص به سمت آن حرکت کرد.

بر اساس اعلام اردوی امریکا، در نهایت یک جنگنده اف-۳۵سی مستقر بر روی کشیت جنگی هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن این طیاره بی‌پیلوت ایرانی را «در چارچوب دفاع از خود و برای حفاظت از ناو و نیروهای حاضر» سرنگون کرد.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که در این رویداد هیچ‌یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است.

نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت؛ تیم زیر ۱۹ سال افغانستان به مصاف هند می‌رود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه ۱۵ دلو در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال به مصاف تیم هند می‌رود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه آغاز شد و چهار تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند.

این بازی پیش از چاشت به وقت کابل در شهر هراره برگزار می‌شود

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، تیم‌های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان، انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت.

در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.

دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار می‌شود.

ادامه بازداشت‌ها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند

پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آن‌که به ملیت بازداشت‌شدگان اشاره کند.

به گفته مقام‌های ایرانی، این افراد در سازمان‌دهی و اعتراضات نقش داشته‌اند.

همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دست‌کم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

هرانا افزود که بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی تا پایان روز سی‌وهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.

اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.

