کابل امروز ۱۵ دلو، میزبان نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر بود.

این نشست به میزبانی یوناما به‌گونه حضوری و آنلاین دایر شد.

در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این نشست، افزون بر نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، امور داخله، زراعت، آبیاری و مالداری و صحت عامه طالبان، نمایندگان یوناما، شماری از دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و تعدادی از دیپلومات‌های خارجی مقیم افغانستان نیز اشتراک داشتند.

بر اساس این خبرنامه، طالبان نگرانی خود را در مورد مواد مخدر مصنوعی ابراز کرده و گفته‌اند که سرچشمه این مواد بیرون از مرزهای افغانستان است و اگر جلو آن گرفته نشود، نه تنها افغانستان، بلکه منطقه و تمام جهان از آن متضرر خواهند شد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز سه روز پیش در گزارشی، نسبت به افزایش مواد مخدر مصنوعی مانند تابلیت «K» و میتامفیتامین در افغانستان ابراز نگرانی کرد.