صدراعظم جرمنی امروز چهارشنبه ۱۵ دلو، عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتیژیک مهم خلیخ می‌شود.

این نخستین سفر رسمی فریدریش میرتس به کشورهای حوزه خلیج به شمار می‌رود.

او ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر می‌رود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، گزارش داده که آقای میرِتس می‌خواهد روابط جرمنی را با این کشورهای ثروتمند نفت‌خیز گسترش دهد و انتظار می‌رود همکاری‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، تقویت شود.

بر اساس این گزارش، احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات نیز گفتگو صورت گیرد.

مقام‌های پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به این کشورهای عربی که به گفتۀ آنان در آن‌ها دموکراسی وجود ندارد و با اتهام‌های نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند، با احتیاط فراوان عمل کرده‌اند.

براساس خبرگزاری، حکومت میرِتس اکنون در نظر دارد این محدودیت‌ها را بردارد.