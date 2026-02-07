لینک‌های قابل دسترسی

جهان

دونالد ترمپ: گفتگو‌های امریکا با ایران خوب بود

رئیس‌جمهور ایالات متحده از گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را «بسیار خوب» خواند.

در مقابل، ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفت‌وگوها ادامه یابد.

دونالد ترمپ روز جمعه ۱۷ دلو در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی این گفت‌وگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد.

با این حال، تنها یک ساعت پس از پایان گفت‌وگوها، امریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرد.

وزارت خارجه امریکا اعلام کرد فعالیت ۱۴ کشتی مرتبط با انتقال نفت ایران را متوقف می‌کند؛ کشتی‌هایی که به گفته این وزارت بخشی از کشتی‌های جنگی پنهانی ایران‌اند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند.

در این بسته تحریمی، دو مقام ایرانی و ۱۵ نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شده‌اند.

امریکا تحریم‌های جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد

دو نفتکش ایرانی در حال حرکت در خلیج فارس (تصویر آرشیف)
ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه، ساعتی پس از پایان مذاکرۀ نمایندگان ایران و امریکا در عمان، از اعمال تحریم‌های جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران از جمله با هدف قرار دادن ۱۴ کشتی خبر داد.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت ایران از درآمدهای نفتی برای "تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران" استفاده می‌کند.

وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرده که هرگونه فعالیت مرتبط با ۱۴ کشتی که به گفتۀ این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو "کشتی‌های سایه" جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد.

این کشتی‌ها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شده‌اند.

همچنین تحریم‌هایی علیۀ دو فرد ۱۵ نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است.

یک جنرال روسی در مسکو هدف تیراندازی قرار گرفت

یک مقام ارشد نظامی روسیه امروز پس از تیراندازی در مسکو به شفاخانه منتقل شد، کمیته تحقیقات روسیه روز جمعه اعلام کرد.

بر اساس بیانیه کمیته تحقیقات روسیه، یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.

مقامات روسیه تحقیقات جنایی با اتهام تلاش برای قتل را آغاز کرده‌اند.

هویت مظنون یا عامل تیراندازی هنوز مشخص نشده است.

حملات به مقامات ارشد نظامی روسیه غیرمعمول نیست. در اپریل ۲۰۲۵، جنرال یاروسلاو موسکالیک در انفجار بمب موتر کشته شد.

اپدیت شده

افزایش تلفات انفجار در یک مسجد شیعیان در اسلام‌آباد

حمله یک بمب‌گذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، که روز جمعه، ۱۷ دلو، در هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد حداقل ۳۱ کشته و ده‌ها مجروح برجا گذاشت.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام پولیس پاکستان تعداد کشته‌های این انفجار انتحاری را دست‌کم ۳۰ نفر اعلام کرده است.

همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به ۱۷۰ نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.

به گفته این دو مقام، فرد بمب‌گذار که هنوز از هویتش خبری در دست نیست درنزدیکی در مسجد متوقف شده و در همان جا بمب را منفجر کرده است.

عکس‌هایی که از این رخداد مرگبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اجسادی در صحن مسجد و نمازگزاران سراسیمه را نشان می‌دهد.

در عکس‌های دیگر از حیاط مسجد می‌توان زخمی‌های بی‌شماری را دید.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در بیانیه‌ای رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله را محکوم کرد.

وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است اتفاق نادری است، با این حال دیگر بخش‌‌های این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملاتی بوده‌اند.

در آبان‌ماه سال جاری، یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی یک گشت پولیس در بیرون محکمه در اسلام‌آباد منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.

بمب‌گذار دیگری یک روز پیشتر موتر بمبگذاری‌شده را به دروازهٔ اصلی یک مکتب نظامی در منطقهٔ وزیرستان جنوبی، در نزدیکی مرز افغانستان، کوبید و سه نفر را کشت.

شیعیان در کشور سنی‌مذهب پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون جمعیت جزء اقلیت‌ها به شمار می‌روند و بارها هدف خشونت فرقه‌ای و مذهبی قرار گرفته‌اند.

طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان، از سال ۲۰۰۷ در تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور و جایگزینی آن با مدل حکومتی اسلامی مد نظر خود است.

دیدار جداگانه عراقچی و ویتکاف با وزیر خارجه عمان

عباس عراقچی در عمان
در آستانه آغاز مذاکرات مجدد ایران و امریکا در روز جمعه، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ساعتی پیش با همتای عمانی خود،‌ بدر بوسعیدی، دیدار کرد، دیداری که سپس با استیو ویتکاف و وزیر خارجه عمان تکرار شد.

خبرگزاری‌های داخل ایران دیدار وزیران خارجه ایران و عمان را نخستین مرحله از روند مذاکرات هسته‌ای در مسقط نامیده، اما تأکید کرده‌اند که مذاکرات اصلی هنوز آغاز نشده است.

در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی خبر داده است که برَد کوپر، فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نیز قرار است به این مذاکرات بپیوندد.

این خبری است که هنوز از طرف هیچ مقام رسمی، چه در امریکا و چه در ایران، تأیید نشده است.

بنا بر اصول مذاکرات دیپلماتیک، رسم نیست که مقامات دفاعی و نظامی و فرماندهان نظامی در این گونه مذاکرات شرکت کنند، اما دونالد ترمپ، به نوشته وال استریت جورنال، قبلا چنین اقدامی داشته است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از ظهر روز جمعه در پیامی بر این تأکید کرده است که عباس عراقچی «برای انجام مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به مسقط سفر کرده‌ است».

تأکید بر این امر از این جهت دارای اهمیت است که از سوی دیگر دولت ترمپ اصرار کرده است که تهران باید دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و علاوه بر آن برنامه راکتی خود را محدود کرده و دست از حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش بردارد.

این وزارتخانه همچنین نوشته است که عراقچی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، درباره «نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-امریکا تبادل نظر کرد».


امریکا و روسیه تماس های نظامی را تقویه می کنند

آرشیف
ایالات متحدهٔ امریکا و روسیه توافق کردند که تماس‌های نظامی در سطح بلند را تقویت کنند.

در این مورد فرماندهی نظامی امریکا در اروپا خبر داد.

این توافق روز پنجشنبه در حاشیهٔ گفت‌وگوهای صلح اوکراین در ابوظبی صورت گرفت.

واشنگتن در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ روابط نظامی خود با روسیه را پس از آن قطع نمود ‌که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دستور حمله بر اوکراین را صادر کرد.

قوماندانی نظامی امریکا در اروپا گفت که ادامهٔ گفت‌وگوها میان نیروهای نظامی برای ثبات و صلح جهانی اهمیت دارد.

پایان عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان

در ۱ فبروری ۲۰۲۶، یک روز پس از حمله جدایی‌طلبان بلوچ، رهگذران از کنار یک وسیلۀ نقلیه سوخته عبور می‌کنند و دیگران در امتداد جاده‌ای در حومۀ کویته، مواد بازیافتی جمع‌آوری می‌کنند.
ارتش پاکستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به عملیات یک هفته‌ای علیه جدایی‌طلبان در بلوچستان پایان داده است.

ارتش اعلام کرد که در این عملیات که در مناطق مختلف ناآرام این ایالت انجام شد، ۲۱۶ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بلوچستان، بزرگترین و عقب‌مانده‌ترین ایالت پاکستان، روز شنبه، زمانی که ارتش آزادی‌بخش بلوچ (BLA) به مکتب‌ها، بانک‌ها، بازارها و تأسیسات امنیتی حمله کرد، تقریباً تمام امورات در آن متوقف شد.

ارتش پاکستان اعلام کرد که ۲۲ عضو نیروی امنیتی و ۳۶ غیرنظامی در این حملات کشته شدند.

حملات هماهنگ ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در ده‌ها مکان، زمانی آغاز شد که ارتش بر اساس اطلاعات دریافتی، عملیات رد الفتنه ۱ را آغاز کرد. ارتش اعلام کرد که این عملیات در ۲۹ جنوری آغاز شده است.

بلوچستان که سرشار از منابع طبیعی است، مرز مشترکی با ایران و افغانستان دارد. از جمله بندر گوادر که مقصد اصلی سرمایه‌گذاری چینایی است، در این ایالت قرار دارد.

این منطقه دهه‌هاست که درگیر شورش‌هایی به رهبری جدایی‌طلبان بلوچ است که خواستار خودمختاری بیشتر و سهم بیشتری از منابع طبیعی خود به نفع ساکنان منطقه هستند.

معاون رئیس جمهور امریکا: مذاکرۀ غیرمستقیم با شخص علی خامنه‌ای مذاکره را دشوار کرده است

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که تصمیم‌گیرندۀ اصلی در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و عملی‌نبودن امکان صحبت مستقیم با او، دیپلوماسی را به شدت دشوار کرده است.

او این اظهارات را در گفت‌وگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکس‌نیوز که این گفت‌وگو را برای شبکۀ "سیروس‌ایکس‌ام" تهیه کرده، بیان کرده است.

ونس می‌گوید: "تصمیم گیرندۀ اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس‌جمهور عملاً اهمیت چندانی ندارد."

او گفته که این برخلاف امکان ارتباط مستقیم تیلیفونی دونالد ترمپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.

معاون دونالد ترمپ تأکید کرده است: "این که نمی‌توانیم مستقیم با رهبر واقعی ایران صحبت کنیم، واقعاً غیرعادی است و دیپلوماسی را خیلی سخت می‌کند."

این در حالی است که به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در شبکۀ ایکس مدعی شده بود که او به عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور، دستور بررسی امکان مذاکرۀ عادلانه با امریکا را داده است.

جی‌دی ونس در عین حال گفته که دونالد ترمپ نمی‌خواهد چیزی شبیۀ جنگ عراق در قبال ایران تکرار شود و با آنکه "همۀ گزینه‌ها را در اختیار دارد، اول تلاش می‌کند از راه مذاکره و شیوه‌های غیرنظامی پیش برود."

سارونوالان لیبیایی در حال بررسی کشته‌شدن سیف‌الاسلام قذافی، هستند

سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول لیبیا(آرشیف)
سارونوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشته‌شدن سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول این کشور، هستند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، دفتر لوی سارونوالی لیبیا، روزچهارشنبه(۴ جنوری) اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال‌غرب لیبیا، جایی که سیف‌الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شده‌اند و تلاش‌ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد.

این دفتر در اعلامیه‌ای گفته که"قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است ".

براساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف‌الاسلام قذافی ۵۳ ساله که زمانی به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می‌شد، روز سه‌شنبه(۳ جنوری) از سوی مسول تیم سیاسی او تأیید شد.

لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده است. تا هنوز هیچ‌یک از این دو طرف، درمورد مرگ سیف‌الاسلام، اظهار نظر نکرده‌اند.

حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه در نوار غزه کشته شدند

غزه(آرشیف)
حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند.

خبرگزاری دی. پی. ای جرمنی از قول ادارهٔ صحت عامهٔ غزه که تحت کنترول حماس قرار دارد، گفته که صبح روز چهارشنبه(۴ جنوری) حداقل ۱۸ تن در سراسر نوار غزه جان باخته‌اند؛ موضوعی که شکننده‌بودن آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می‌سازد.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

اردوی اسرائیل گفته، پس از آن‌که فلسطینی‌ها بر عساکر اسرائیلی فیر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام داده است.

ادارهٔ دفاع مدنی تحت کنترول حماس گفته که یک کودک ۱۲ ساله نیز شامل کشته‌شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش‌ها را بررسی می‌کند.

آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری‌های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

