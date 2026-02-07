طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در حمله روز جمعه را رد کرد

در نخستین دیدار جام جهانی کرکت بیست‌آوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف سه ویکت تیم هالند را شکست داد.

هالند که نخست توپ‌زنی را آغاز کرده بود، ۱۴۷ دوش به‌دست آورد و پاکستان در پاسخ، در اوور پایانی و با از دست دادن هفت بازیکن به این هدف رسید.

دومین بازی امروز میان ویست‌اندیز و اسکاتلند در هند برگزار می‌شود و در سومین دیدار، تیم ایالات متحده امریکا با هند روبه‌رو خواهد شد.

نخستین بازی تیم افغانستان در این جام، فردا یک‌شنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل، برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز می‌شود.

در جام جهانی امسال، ۱۶ کشور در چهار گروه از هفتم فبروری تا هشتم مارچ رقابت می‌کنند. افغانستان در گروه «دی» با تیم‌های کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم‌گروه است.