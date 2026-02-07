امریکا خواستار پایان جنگ اوکراین و روسیه تا ماه جون شد

در آستانه آغاز مذاکرات مجدد ایران و امریکا در روز جمعه، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ساعتی پیش با همتای عمانی خود،‌ بدر بوسعیدی، دیدار کرد، دیداری که سپس با استیو ویتکاف و وزیر خارجه عمان تکرار شد.

خبرگزاری‌های داخل ایران دیدار وزیران خارجه ایران و عمان را نخستین مرحله از روند مذاکرات هسته‌ای در مسقط نامیده، اما تأکید کرده‌اند که مذاکرات اصلی هنوز آغاز نشده است.

در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی خبر داده است که برَد کوپر، فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نیز قرار است به این مذاکرات بپیوندد.

این خبری است که هنوز از طرف هیچ مقام رسمی، چه در امریکا و چه در ایران، تأیید نشده است.

بنا بر اصول مذاکرات دیپلماتیک، رسم نیست که مقامات دفاعی و نظامی و فرماندهان نظامی در این گونه مذاکرات شرکت کنند، اما دونالد ترمپ، به نوشته وال استریت جورنال، قبلا چنین اقدامی داشته است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از ظهر روز جمعه در پیامی بر این تأکید کرده است که عباس عراقچی «برای انجام مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به مسقط سفر کرده‌ است».

تأکید بر این امر از این جهت دارای اهمیت است که از سوی دیگر دولت ترمپ اصرار کرده است که تهران باید دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و علاوه بر آن برنامه راکتی خود را محدود کرده و دست از حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش بردارد.

این وزارتخانه همچنین نوشته است که عراقچی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، درباره «نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-امریکا تبادل نظر کرد».



