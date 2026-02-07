در یک رویداد ترافیکی در بدخشان ۱۲ تن جان باختند و سه تن زخمی شدند

خبرگزاری باختر در کنترول طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه ۱۸ دلو در ولسوالی ارغنجخواه این ولایت رخ داده است.

به گفته سخنگوی قوماندین امنیه طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شامل اند.

حادثه زمانی اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است.

مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی‌احتیاطی راننده‌ها، رعایت‌نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت‌ گرفتن‌ های بی‌جا و عدم حفظ فاصلهٔ ایمنی میان وسایط است.

شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفته اند که بی ‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و فقدان نظارت، همچنان جان مردم را به خطر می‌اندازد.