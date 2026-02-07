لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۱۹ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۲۶

افغانستان

وزارت خارجه طالبان از رهایی ۱۴ زندانی افغان از زندان های آذربایجان خبرداده است

امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان

این وزارت روز شنبه ۱۸دلو در خبرنامه‌ای در اکس نوشته است که ۱۴ زندانی افغان به دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند.

وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چی اتهامی در آذربایجان زندانی شده بودند.

این وزارت روز پنجشنبه ۱۶ دلو نیز از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندان‌های امارات متحدۀ عربی خبر داده بود.

در بیانیه‌ای روز پنج‌شنبه وزارت خارجه طالبان که در ایکس منتشر شده، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شده‌اند.

امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چی اتهامی زندانی شده بودند.

تیم کریکت افغانستان یکشنبه در برابر نیوزیلند بازی می‌کند

آرشیف
آرشیف

تیم ملی کریکت افغانستان ۱۹ دلو در جام جهانی بیست‌آورهٔ کریکت، نخستین بازی خود را در برابر نیوزیلند برگزار می‌کند.

این بازی در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت ده صبح آغاز می‌شود.

افغانستان در رقابت‌های بیست‌آوره دو بار با نیوزیلند روبه‌رو شده است.

در نخستین دیدار، نیوزیلند به پیروزی رسید؛ اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی ۲۰۲۴ بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد.

راشد خان کپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسختی روبه‌رو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان ۲۰۰ درصد تلاش خواهند کرد تا بازی خوبی انجام دهند.

در یک رویداد ترافیکی در بدخشان ۱۲ تن جان باختند و سه تن زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

خبرگزاری باختر در کنترول طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه ۱۸ دلو در ولسوالی ارغنجخواه این ولایت رخ داده است.

به گفته سخنگوی قوماندین امنیه طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شامل اند.

حادثه زمانی اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است.

مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی‌احتیاطی راننده‌ها، رعایت‌نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت‌ گرفتن‌ های بی‌جا و عدم حفظ فاصلهٔ ایمنی میان وسایط است.

شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفته اند که بی ‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و فقدان نظارت، همچنان جان مردم را به خطر می‌اندازد.

طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در حمله روز جمعه را رد کرد

شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام‌آباد را برعهده گرفت؛ این درحالی است که طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد.

این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در حاشیه اسلام‌آباد انجام شد که در آن دست‌کم ۳۱ نفر کشته و حدود ۱۷۰ نفر زخمی شدند.

وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشته‌اند، اما طالبان این اتهام را رد کردند.

وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌ای گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد، افغانستان را مقصر حملات می‌داند و این اتهام‌ها نمی‌تواند ناکامی‌های امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند.

امروز در اسلام‌آباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار می‌شود.

زلمی خلیلزاد: طالبان باید زندانیان امریکایی را رها کند

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان می‌گوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در روابط میان ایالات متحده و طالبان شده است.

او در گفت‌وگو با شبکه هندی «ان‌دی‌تی‌وی» گفت که واشنگتن خواستار آزادی دست‌کم دو شهروند امریکایی در افغانستان است.

خلیلزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را به‌دست آورد و در نتیجه تلاش‌ها، شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان به‌سر می‌برند.

او همچنان تأکید کرد که نگرانی‌ها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغان‌هایی که در حکومت طالبان حضور ندارند، همچنان پابرجاست.

جام جهانی کرکت بیست‌اوره آغاز شد

در نخستین دیدار جام جهانی کرکت بیست‌آوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف سه ویکت تیم هالند را شکست داد.

هالند که نخست توپ‌زنی را آغاز کرده بود، ۱۴۷ دوش به‌دست آورد و پاکستان در پاسخ، در اوور پایانی و با از دست دادن هفت بازیکن به این هدف رسید.

دومین بازی امروز میان ویست‌اندیز و اسکاتلند در هند برگزار می‌شود و در سومین دیدار، تیم ایالات متحده امریکا با هند روبه‌رو خواهد شد.

نخستین بازی تیم افغانستان در این جام، فردا یک‌شنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل، برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز می‌شود.

در جام جهانی امسال، ۱۶ کشور در چهار گروه از هفتم فبروری تا هشتم مارچ رقابت می‌کنند. افغانستان در گروه «دی» با تیم‌های کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم‌گروه است.

اتحادیۀ اروپا در حال اتخاذ برنامه‌هایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت به افغانستان است

شماری از پناهجویان افغان در مسیر رفتن به اروپا در یکی از روستاهای بوسنیا (تصویر آرشیف)
شماری از پناهجویان افغان در مسیر رفتن به اروپا در یکی از روستاهای بوسنیا (تصویر آرشیف)

اتحادیۀ اروپا برنامه‌هایی را روی دست دارد که با اجرای آنها، افغان‌هایی که حق اقامت در کشورهای عضو این اتحادیه را بدست نه آوردند، اخراج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالش‌های عملی و نگرانی‌هایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا اخیراً گفته که مقامات اتحادیۀ اروپا دو "ماموریت فنی" در افغانستان انجام داده‌اند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند.

عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است: "این بسیار نگران‌کننده است زیرا به نظر می‌رسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است، نه بر اساس خرد واقعی."

این درحالیست که بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵، افغان‌ها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل می‌دادند و پس از آنها ونزویلایی‌ها و سوری‌ها قرار داشتند.

جام جهانی کریکت بیست آوره که افغانستان نیز در آن حضور دارد، شنبه آغاز می‌شود

جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶

این جام قرار است با میزبانی هند و سریلانکا برگزار شود.

در روز نخست این مسابقات، سه بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هالند در کلمبو ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت به وقت کابل، اسکاتلند و ویست ایندیز در کلکته ساعت ۱:۰۰ پس از ظهر و هند و ایالات متحده در ممبی ساعت ۶:۰۰ پس از ظهر با هم بازی خواهند خواهند کرد.

اولین مسابقۀ افغانستان روز یک‌شنبه ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت به وقت کابل، در مقابل نیوزیلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد.

مسابقات امسال با حضور ۱۶ کشور در چهار گروه از ۷ فبروری تا ۸ مارچ برگزار می‌شود. افغانستان در گروه D با کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحدۀ عربی همگروه است.

شرکت برشنا می‌گوید که جریان برق وارداتی ازبیکستان دوباره وصل شد

کارکنان تخنیکی برق در حال وصل لین برق (تصویر آرشیف)
کارکنان تخنیکی برق در حال وصل لین برق (تصویر آرشیف)

شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان می‌گوید، جریان برق وارداتی ازبیکستان که پنج‌شنبه شب در نتیجۀ طوفان شدید دچار مشکلات تخنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد.

لین برق وارداتی ازبیکستان با ظرفیت ۲۲۰ کیلوولت که برق ۱۳ ولایت را تأمین می‌کند در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تخنیکی شده بود.

باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبیکستان مستفید می‌شوند.

بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تأمین می‌شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تخنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می‌شود.

افزایش تلفات انفجار در یک مسجد شیعیان در اسلام‌آباد

حمله یک بمب‌گذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، که روز جمعه، ۱۷ دلو، در هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد حداقل ۳۱ کشته و ده‌ها مجروح برجا گذاشت.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام پولیس پاکستان تعداد کشته‌های این انفجار انتحاری را دست‌کم ۳۰ نفر اعلام کرده است.

همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به ۱۷۰ نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.

به گفته این دو مقام، فرد بمب‌گذار که هنوز از هویتش خبری در دست نیست درنزدیکی در مسجد متوقف شده و در همان جا بمب را منفجر کرده است.

عکس‌هایی که از این رخداد مرگبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اجسادی در صحن مسجد و نمازگزاران سراسیمه را نشان می‌دهد.

در عکس‌های دیگر از حیاط مسجد می‌توان زخمی‌های بی‌شماری را دید.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در بیانیه‌ای رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله را محکوم کرد.

وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است اتفاق نادری است، با این حال دیگر بخش‌‌های این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملاتی بوده‌اند.

در آبان‌ماه سال جاری، یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی یک گشت پولیس در بیرون محکمه در اسلام‌آباد منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.

بمب‌گذار دیگری یک روز پیشتر موتر بمبگذاری‌شده را به دروازهٔ اصلی یک مکتب نظامی در منطقهٔ وزیرستان جنوبی، در نزدیکی مرز افغانستان، کوبید و سه نفر را کشت.

شیعیان در کشور سنی‌مذهب پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون جمعیت جزء اقلیت‌ها به شمار می‌روند و بارها هدف خشونت فرقه‌ای و مذهبی قرار گرفته‌اند.

طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان، از سال ۲۰۰۷ در تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور و جایگزینی آن با مدل حکومتی اسلامی مد نظر خود است.

