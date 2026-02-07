وزارت خارجه طالبان از رهایی ۱۴ زندانی افغان از زندان های آذربایجان خبرداده است

تیم ملی کریکت افغانستان ۱۹ دلو در جام جهانی بیست‌آورهٔ کریکت، نخستین بازی خود را در برابر نیوزیلند برگزار می‌کند.

این بازی در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت ده صبح آغاز می‌شود.

افغانستان در رقابت‌های بیست‌آوره دو بار با نیوزیلند روبه‌رو شده است.

در نخستین دیدار، نیوزیلند به پیروزی رسید؛ اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی ۲۰۲۴ بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد.

راشد خان کپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسختی روبه‌رو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان ۲۰۰ درصد تلاش خواهند کرد تا بازی خوبی انجام دهند.