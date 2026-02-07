اگر صداقت و همکاری وجود داشته باشد، منطقه می‌تواند از این تروریزم رهایی یابد

این وزارت در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۷ دلو منتشر کرده گفته که پاکستان به ‌جای متهم کردن «افغانستان» باید به ناکامی‌های امنیتی خود غور کند.

در ادامه، نسبت دادن این رویداد به «افغانستان» از سوی پاکستان «اقدام غیرمسئولانه» خوانده شده که هیچگونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمی‌توان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد.

وزارت دفاع طالبان افزوده که «اگر واقعاً آنان می‌توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خنثی‌سازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟»

پیش از آن که مسئوولیت حمله مرگبار اخیرا در مسجدی در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت‌وآمد داشته است.

قبل از آن طلال چوهدری، معین وزارت داخله پاکستان،نیز مدعی شد که فرد مهاجم به‌طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود.

جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه ۱۸ دلو، به نقل از پولیس اسلام‌آباد گزارش داد که بر اساس اسناد، حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه چارسده ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بوده است.

در این گزارش ادعا شده که عامل حمله پنج ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام حملات انتحاری را فراگرفته است.

این حمله انتحاری روز جمعه ۱۷ دلو در مسجدی متعلق به شیعیان در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه‌های پاکستانی، در نتیجه آن ۳۱ تن کشته و دست‌کم ۱۶۹ تن دیگر زخمی شدند.

گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحۀ تلگرام خود مدعی شده که حملۀ مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در در منطۀ تارلای در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان کار این گروه بوده ،ٰٰ گروهی که پیش از این نیز ده‌ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است.

در همین حال، کارشناسان سیاسی و روابط بین‌الملل می‌گویند که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام‌آباد وجود دارد،مذاکراتی که در آن به‌صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو و بحث شود.

روابط میان دو طرف بیش از هر زمان دیگر تیره است، اما نیاز جدی به گفتگو وجود دارد

آنان به این باور اند که به‌جای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند.

اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی، به رادیو آزادی گفت:

«من فکر می‌کنم اگر صداقت و همکاری وجود داشته باشد، منطقه می‌تواند از این تروریزم رهایی یابد؛ زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید می‌کند، بلکه گروه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به‌وجود آید تا همه منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند، در غیر آن کشورهای مختلف تروریستان را به‌عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.»

سمیع یوسفزی، کارشناس سیاسی و روابط بین‌الملل، می‌گوید:

«در حال حاضر روابط میان دو طرف بیش از هر زمان دیگر تیره است، اما نیاز جدی به گفتگو وجود دارد. مشکل اینجاست که مسائل میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است و هر دو طرف همواره بر انکار تأکید می‌کنند؛ هم طالبان و هم پاکستان مشکلات را انکار می‌کنند. در چنین وضعیتی، به‌نظر من هیچ‌گونه پیشرفتی ممکن نیست و حتی در منطقه کسی وجود ندارد که برای میانجی‌گری آمادگی نشان دهد»

این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، رویدادهای امنیتی در پاکستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.

پاکستان ادعا می‌کند که ریشه ناامنی‌های این کشور به افغانستان بازمی‌گردد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعاها را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است.

پس از تنش های میان حکومت های طالبان و پاکستان در نزدیک به چهار ماه گذشته تمامی راه‌های رفت‌وآمد و تجارت میان دو کشور از سوی پاکستان بسته شده است و در امتداد خط دیورند نیز بارها درگیری‌های شدید رخ داده که در آن دو طرف ادعای وارد شدن تلفات سنگین به یکدیگر را مطرح کرده‌اند.