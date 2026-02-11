وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که احتمال دارد، پیش از ماه رمضان، نیروهای پاکستانی تروریست‌ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند.

خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی"ای-‌آر‌-وای" که روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) منتشر شد، همچنین گفت که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد، هزینه آن بعداً بسیار بیشتر خواهد شد.

خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تأییدشده، ابراز نمی‌کند و این نظر شخصی او است که این عملیات باید پیش از ماه رمضان، که ده تا دوازده روز دیگر به آن باقی مانده، انجام شود.

تا کنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته‌اند، اما روز یک‌شنبه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی‌خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد، پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده است.