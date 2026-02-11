خبر ها
محمود عباس، از امریکا خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی واکنش قاطع نشان دهند
محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین، از ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بینالمللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی"واکنش قاطع" نشان دهند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، آقای عباس روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوناس گار استوره، صدراعظم ناروی، در میان گذاشته و همچنان درمورد خشونت شهرکنشینان اسرائیلی و منجمد شدن "۴ میلیارد دالر" از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود، گفتگو کرده است.
آقای عباس به خبرنگاران گفت"این نقضهای جدی نیازمند به پاسخ قاطع از سوی امریکا و جامعه بینالمللی است، زیرا این اقدامات تلاشهای رئیسجمهور ترمپ را با مانع روبهرو میسازد" و به گفتۀ او نقض آشکار قوانین بینالمللی به شمار میرود.
روز یکشنبۀ گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعهای از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه میدهد کنترول خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامههای اسلو از دهه ۱۹۹۰ تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد، گسترش دهد
عراقچی: تسلیحات راکتی ایران، موضوع مذاکره با امریکا نیست
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، می گوید که تسلیحات راکتی ایران "موضوع مذاکره با امریکا نیست و نخواهد بود".
عراقچی روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در یک راهپیمایی تأکید کرد که هیچکس نمیتواند به راکتهای ایران تعرض کند.
در این حال یوهان وادهپول، وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هستهای تهران، برنامه توسعه راکتهای بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و امریکا است.
تاکنون یک دور مذاکرات میان ایران و امریکا در شهر مسقط در عمان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگو ها تا هنوز مشخص نشده است.
آصف: احتمال دارد، پاکستان تروریستها را در داخل افغانستان هدف قرار دهد
وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد، پیش از ماه رمضان، نیروهای پاکستانی تروریستها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند.
خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی"ای-آر-وای" که روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) منتشر شد، همچنین گفت که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد، هزینه آن بعداً بسیار بیشتر خواهد شد.
خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تأییدشده، ابراز نمیکند و این نظر شخصی او است که این عملیات باید پیش از ماه رمضان، که ده تا دوازده روز دیگر به آن باقی مانده، انجام شود.
تا کنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفتهاند، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمیخواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد، پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده است.
در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب شش تن کشته شدند
در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب (STC) در شهر عتق(Ataq) مرکز ولایت شبوه(Shabwa) شش تن کشته و ۲۳ تن دیگر زخمی شدند.
این خشونت زمانی رخ داد که صدها معترض جداییطلب تلاش کردند، وارد ساختمان های دولتی شوند.
این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری، شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات را از بخشهایی از جنوب یمن بیرون راندند. رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که به مبارزه شان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند.
امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت یمن در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، که یک سال پیش از آن پایتخت صنعا را تصرف کرده بودند، وارد جنگ شد. اما این ائتلاف بعداً دچار درز شد و امارات از جداییطلبان حمایت کرد؛ جداییطلبانی که در اوایل ماه دسمبر حملات شان را علیه نیروهای حکومت مورد حمایت عربستان آغاز کردند.
یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که یک افسر پولیس رادر غرب جرمنی، کشته است.
یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که پس از دستبرد به یک تانک تیل در غرب جرمنی، یک افسر پولیس را به ضرب گلوله کشته است.
وکیل این جوان روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در آغاز محاکمه در محکمه ایالتی زاربروکن گفت که موکلش هنگام تعقیب پولیس، از ترس جان خود تیراندازی کرده است. این فرد به اتهام قتل، اقدام به قتل و سرقت، متهم شده است.
سارنوالان میگویند که متهم برای پنهانکردن نقش خود در سرقت، چندین گلوله به سوی یک افسر ۳۴ ساله پولیس فیر کرده، این رویداد در اگست سال گذشته در شهر فولکلینگن، در نزدیک سرحد فرانسه، رخ داده است.
این جوان ۱۹ ساله که از افشای نامش خودداری شده، بهطور همزمان تابعیت جرمنی و ترکیه را دارد.
حمله طیاره بیپیلوت روسیه در اوکراین؛ سه کودک خردسال و پدرشان کشته شدند
یک حمله طیاره بیپیلوت روسیه در شمال شرق اوکراین سه کودک و پدرشان را کشت و مادر باردار آنها و مادربزرگشان را زخمی کرد.
مقام های اوکراین گفتند که این خانواده در شهر بوگودوخیو، حدود ۲۰ کیلومتر از مرز با روسیه زیر آوار خانه گیر مانده بودند.
پولیس منطقه اعلام کرد که این خانواده تنها چند روز پیش به این شهر نقل مکان کرده بودند تا از یک منطقه جنگی دیگر فرار کنند.
این حمله واکنش مقامهای اوکراینی را درپی داشت.
ولودیمیرد زلنسکی رئیسجمهور اوکراین این اقدام را نشاندهنده جدی نبودن روسیه برای پایان جنگ چهار ساله خوانده است.
مسکو بار ها هدف قرار دادن غیرنظامیان اوکراینی را رد کرده، با وجود اینکه از زمان آغاز تهاجم هزاران نفر کشته شدهاند.
گفتوگوی نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر در واشنگتن، پیش از دیدار با ترمپ
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام شام سهشنبه بهوقت محلی، پس از ورود به واشنگتن، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ که ریاست تیم امریکایی در مذاکرات ایران را بر عهده دارد، دیدار کرد.
از جزئیات گفتوگوها در این دیدار گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، قرار است امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتوگو کند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه نوشت اسرائیل نگران است که امریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافقی محدود در حوزهٔ هستهای باشد که شامل محدودیت بر برنامه موشکهای بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی مسلح مانند حماس و حزبالله نباشد.
بنیامین نتانیاهو پیش از عزیمت به امریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که او در این سفر دیدگاههایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات امریکا و ایران، به رئیسجمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.
یک منبع هم به رویترز گفته است دو طرف ممکن است دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست دیپلماسی میان امریکا و ایران نیز گفتوگو کنند.
دونالد ترمپ در تازهترین اظهارنظر پیرامون مذاکرات با تهران گفته است «خیلیها میگویند نه اما من میگویم ترجیح میدهم توافقی انجام شود. البته باید یک توافق خوب، بدون سلاح هستهای، بدون موشک، بدون این و بدون آن. همه چیزهایی که شما میخواهید.»
رئیسجمهور امریکا همچنین وجود برخی مخالفتها بر سر توافق با ایران را تأیید کرد و افزود: «اما بعضیها نگراناند، چون بهگفتهٔ آنها، ایران در طول سالها با ما بسیار ناصادق بوده است.»
در جام جهانی بیستآوره کرکت، امروز آفریقای جنوبی افغانستان را شکست داد
در جام جهانی بیستاوره کرکت، امروز تیم افریقای جنوبی در دومین سوپر اوور افغانستان را شکست داد.
این بازی در استادیوم بزرگ نارندرا مودی در احمدآباد، ایالت گجرات هند برگزار شد.
ابتدا افریقای جنوبی توپزنی کرد و ۱۸۷ دوش انجام داد. افغانستان نیز به همان تعداد دوش رسید و بازی به سوپر اوور کشیده شد.
در سوپر اوور اول، افغانستان ۱۸ دوش انجام داد و افریقای جنوبی با ۱۸ دوش، مساوی شد و بازی به دومین سوپر اوور رفت.
در دومین سوپر اوور، افریقای جنوبی ۲۳ دوش انجام داد و افغانستان تنها ۱۹ دوش و بدین ترتیب بازی به نفع افریقای جنوبی پایان یافت.
در همین جام، امروز بازی دیگر بین استرالیا و ایرلند جریان دارد و سومین بازی بین انگلستان و وستاندیز ساعت ۱۸ به وقت کابل برگزار خواهد شد.
یوناما: محرومیت دختران افغان از آموزش همزمان با روز جهانی زنان و دختران در علم
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم، امروز در بیانیهای گفته است که این روز مهم در افغانستان با اندوه فراوان فرا میرسد..
یوناما در بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، افزوده است که یکهزار و ششصد و هفت روز میشود که مقامهای حاکم افغانستان درهای آموزش را بهروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اند.
یوناما بار دیگر با تأکید از مقامهای حاکم خواسته است این ممنوعیت را لغو کنند.
۱۱ فبروری روز جهانی زنان و دختران در علم است و به همین مناسبت، انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز از همه کشورهای جهان خواسته است موانع موجود در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران را برطرف کنند.