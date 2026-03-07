دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان برای برگشت پناهجویان افغان از ایران آماده گی می گیرد

رهبر اتحادیه جهانی علمای اسلامی، علی القره داغی، از حکام افغانستان و پاکستان خواسته‌ است که در ماه رمضان آتش‌بس فوری اعلام کنند.

این "فتوا" دیروز جمعه در وبسایت عربی همین جامعه منتشر شد.

وی پیش از این گفته بود که چنین جنگی میان کشورهای مسلمان با اصول اسلامی در تضاد است و به گفته او، جان مسلمانان باید محفوظ بماند.

این عالم دینی مشهور همچنین از هر دو طرف خواسته است که از آتش‌بس برای آغاز مذاکرات استفاده کنند و افزود که کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی و ترکیه می‌توانند نقش میانجیگری داشته باشند.

امروز دهمین روز جنگ میان افغانستان و پاکستان است.

رادیو تلویزیون ملی حکومت طالبان امروز اعلام کرد که شب گذشته پاکستان بر دو ولسوالی در ولایت خوست حملات هوایی و راکتی انجام داده که موجب تلفات ملکی شده است.

حکومت طالبان ادعا کرده است که امروز صبح در سمت دیگر خط دیورند، در ولایت پکتیکا، عملیات تهاجمی علیه تاسیسات نظامی پاکستان آغاز کرده است.

پاکستان در مورد تلفات ملکی افغان‌ها اظهار نظری نکرده، اما ادعا می‌کند که از آغاز جنگ حدود ۵۰۰ طالب افغان را کشته است.

رادیو آزادی به‌طور مستقل قادر به تایید این ادعاها نیست.

ماموریت حمایتی سازمان ملل در افغانستان دیروز گفت که از آغاز جنگ میان پاکستان و افغانستان ۱۸۵ غیرنظامی افغان آسیب دیده‌اند که از جمله ۵۶ نفر کشته و دیگران زخمی شده‌اند.