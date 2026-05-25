وزارت خارجه ایران می‌گوید که تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیده‌اند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست.

اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی گفت: «درست است که بگوییم ما درباره بسیاری مسائلی که مورد بحث بود، به نتیجه رسیده‌ایم.»

اما او افزود: «این‌که گفته شود امضای توافق نزدیک است، هیچ‌کس نمی‌تواند چنین ادعایی کند.»

او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یک‌شنبه گفت که به مذاکره‌کنندگان خود گفته است: «عجله نکنید.»