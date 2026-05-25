نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران ممکن است «امروز» حاصل شود و افزود اسرائیل حق دارد از خود در برابر حمله دفاع کند.

به گزارش رادیو فردا، آقای روبیو در دهلی نو، در اشاره به توافق احتمالی، گفت: «ما فکر می‌کردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید امروز، من خیلی بیش از حد از آن برداشت نمی‌کنم.»

آقای روبیو افزود که ایالات متحده یا با ایران به توافقی خوب خواهد رسید یا «از راه دیگری» با این کشور برخورد خواهد کرد.

روبیو به خبرنگاران گفت امریکا پیش از بررسی «گزینه‌های دیگر»، به دیپلوماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد.

او هنگام ترک پایتخت هند، جایی که برای یک سفر رسمی حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «به نظر من، از نظر توانایی آن‌ها برای باز کردن تنگه‌ها و باز نگه داشتن تنگه‌ها، چیز نسبتاً محکمی روی میز داریم.»

روبیو افزود: «این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد… هر کشوری که آن را با او مرور کرده‌ایم، می‌فهمد که این طرح نه فقط بسیار معقول است، بلکه انجام آن کار درستی برای جهان است.»

روبیو همچنان ابراز اطمینان کرد که ایران «وارد مذاکراتی بسیار واقعی، مهم و از نظر زمانی محدود، دربارهٔ موضوع هسته‌ای» خواهد شد.

این پس از آنست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، انتظارات از دستیابی به توافق را کاهش داد و روز یک‌شنبه گفت به مذاکره‌کنندگان خود گفته است «عجله نکنند.»

روبیو دربارهٔ ترمپ گفت: «او عجله ندارد، او توافق بدی نخواهد کرد و رئیس‌جمهور توافق بدی امضا نخواهد کرد.»