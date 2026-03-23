نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان: ادامۀ محرومیت دختران از آموزش به آیندۀ افغانستان آسیب می‌رساند

ریچارد لیندسی روز دوشنبه، سوم حمل در صفحۀ ایکس خود نوشته است که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، محرومیت میلیون‌ها دختر از حق آموزش ادامه خواهد یافت.

او با تأکید بر دسترسی همه به آموزش گفته که محروم کردن زنان و دختران از آموزش و تحصیل به آیندۀ افغانستان آسیب می‌‌رساند و تمام اقشار افغانستان را عقب نگه می‌دارد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که محدودیت‌های طالبان علیۀ آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست.

این درحالیست که مدیران برخی مکتب‌ها در کابل به رادیو آزادی گفتند، قرار است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان در ششم ماه حمل آغاز شود.

قول اردوی طالبان در بلخ: به سوی طیاره‌های پاکستانی شلیک کردیم

پس از نشر گزارش‌ها در بارۀ حملۀ هوایی در بلخ، حکومت طالبان می‌گوید که به سوی طیاره‌های پاکستانی شلیک کرده اند.

حماد وصال، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ الفتح حکومت طالبان در بلخ دوشنبه شب، سوم حمل به رسانۀ داخلی "طلوع نیوز" گفته که به سوی طیاره‌های پاکستانی شلیک می‌کنند و از مردم می‌خواهند که نگران نباشند.

او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

پیش از این عطاءالله زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ به رادیو آزادی مدعی شده بود که امشب هیچ اتفاقی در بلخ رخ نداده است.

حکومت پاکستان تا به حال در این باره چیزی به رسانه‌ها نگفته است.

پیش از این برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع مدعی شدند که در بلخ حملات هوایی صورت گرفته است.

این درحالیست که حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان تا نیمه‌شب دوشنبه (امشب) ادامه خواهد یافت.

نگرانی یک ادارۀ ملل متحد از وضعیت مهاجرین افغان در ایران

سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که جنگ در ایران به شدت بر خانواده‌های افغان در این کشور که زندگی‌شان وابسته به کار روزانه است، تاثیر گذاشته است.

بخش افغانستان این ادارۀ ملل متحد روز دوشنبه، سوم حوت با نشر این موضوع در صفحۀ ایکس خود گفته است که این موضوع می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای بازگشت آنان به افغانستان باشد و این درحالیست که ظرفیت ادغام مجدد در افغانستان در نقطۀ شکست خود قرار دارد.

پیش از این برخی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفته بودند که جنگ در این کشور روند زندگی روزمرۀ آنان را مختل کرده است.

بر اساس آمار ادارۀ بین‌المللی مهاجرت (آی او ام)، پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، در دوهفتۀ نخست ماه مارچ بیش از ۷۰ هزار افغان از ایران به کشورشان بازگشته اند.

یونیسف: در سال ۲۰۲۵ برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب آشامیدنی فراهم کرده ایم

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ با همکاری شرکایش، برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب پاک فراهم کرده است.

تاج‌الدین اویوال، یکی از مسئولان این نهاد، به مناسبت روز جهانی آب در ۲۲ مارچ در پیامی گفته که این تلاش‌ها به بهبود سلامت کودکان کمک کرده و همچنین زمینه را برای مادران فراهم کرده است تا بتوانند بهتر از خانواده‌های خود مراقبت کنند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز روز یکشنبه ۲ حمل در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب اعلام کرد که «دسترسی به آب در افغانستان در حال دشوارتر شدن است.»

این کمیته گفته است که کمبود آب زندگی روزمره افغان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل و قندهار پیش از این نیز به رادیوآزادی گفته بودند که کمبود آب مشکل بزرگی برای آنان است و سطح آب‌های زیرزمینی روزبه‌روز پایین‌تر می‌رود.

صلیب سرخ می گوید که کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه باعث شده که منابع آب زیرزمینی افغانستان با فشار شدید و استفاده بی‌رویه روبه‌رو شوند.

اسحاق دار: پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که کشورش همچنان به‌طور قاطع به «از میان بردن تهدید تروریسم» متعهد است.

این درحالیست که آتش‌بس کوتاه‌مدت میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان، تا ساعات دیگر به پایان می رسد.

کابل و اسلام‌آباد چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، درگیری‌ها متوقف شده و آتش‌بس موقت تا نیمه‌شب دوشنبه رعایت خواهد شد.

اسحاق دار در پیام خود به مناسبت روز پاکستان تأکید کرد که موضع کشورش در قبال این تنش تغییر نکرده و پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که نیروهای پاکستانی بر بخش‌هایی از ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کرده‌اند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

مقام‌های پاکستانی تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته‌اند.

شهباز شریف صدراعظم پاکستان، نیز در پیام خود به مناسبت روز پاکستان گفت که عملیات نظامی در داخل افغانستان «نشان‌دهنده عزم ملی ما در مبارزه با تروریسم است.» او افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد که به صلح و امنیت کشور ما آسیب برسد.»

با آن‌که برخی کشورها از تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس دایمی میان دو طرف خبر داده‌اند، هنوز روشن نیست که با پایان آتش‌بس موقت، دو طرف از درگیری‌ها خودداری خواهند کرد یا بار دیگر به سوی تنش‌های گسترده‌تر خواهند رفت.

بنیت: محدودیت های طالبان علیه آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست

ریچارد بنیت،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت نوروز در پیامی گفته است افغانستان تنها کشوری است که با آغاز سال نو، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.

بنیت ناوقت روز یکشنبه ۲ حمل در صفحه ایکس خود در بیانیه‌ای نوشته است:
"نوروز بر همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند مبارک باشد! یادآوری می‌کنم که این تنها در افغانستان است که آغاز یک سال تعلیمی دیگر را نشان می‌دهد که در آن به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمی‌شود به آموزش خود در مکتب ادامه دهند و زنان نیز نمی‌توانند به پوهنتون بروند. این قابل قبول نیست و باید تغییر کند."

دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیوآزادی بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب اند.

آنان می گویند که ادامۀ محرومیت آموزشی؛ امیدها و آیندۀ آنان را با چالش‌های جدی روبرو ساخته و نبود دسترسی به آموزش علاوه بر محدود کردن فرصت‌های آموزشی، تأثیر روانی و اجتماعی منفی نیز بر آنان گذاشته است.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، میلیون‌ها دختر و زن نمی‌توانند به آموزش متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند.

رسانه‌های جرمنی: حکومت طالبان یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده

رسانه‌های جرمنی گزارش داده‌اند که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.

این را رسانه جرمنی «ARD» روز شنبه گزارش داد، بی‌آن که نام دیپلومات معرفی‌شده از سوی طالبان را مشخص کند.

در گزارش آمده است که این فرد یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.

یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته است که آنان از این تغییر در نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان اطلاعی ندارند.

حکومت طالبان تا زمان تهیۀ این خبر یعنی تا ناوقت یک‌شنبه در این باره ابراز نظر نکرده.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ ژینو در بخش روابط دیپلوماتیک، پیش از آن‌که سفیر یا رئیس یک نمایندگی سیاسی وظیفه‌اش را آغاز کند، باید کشور میزبان تعیین او را تایید کند.

جرمنی تنها کشور اروپایی است که نمایندگان دیپلوماتیک طالبان را پذیرفته است.

وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمه‌شب دوشنبه پایان خواهد یافت

وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت عید، بر اساس اعلام پاکستان، نیمه‌شب دوشنبه پایان می‌یابد.

هرچند تا هنوز خبری از تمدید این وقفه منتشر نشده، اما حکومت طالبان در روزهای عید چندین بار پاکستان را به نقض آن متهم کرده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده است که در حملات پاکستان بر ولایت کنر در روزهای جمعه و یک‌شنبه، به غیرنظامیان تلفات رسیده است.

نخست پاکستان پیش از فرا رسیدن عید، وقفه در جنگ با حکومت طالبان را علام کرد و گفت که تا نیمه‌شب دوشنبه ادامه می‌یابد و اندکی بعد، حکومت طالبان نیز گفت که به درخواست میانجی‌ها، به مناسبت عید آتش‌بس اعلام می‌کند.

هر دو طرف گفته‌اند که عربستان سعودی، قطر و ترکیه در این زمینه میانجیگری کرده‌اند.

حکومت طالبان ،پاکستان را بار دیگر به نقض آتش‌بس موقت متهم کرد؛ اسلام آباد هنوز چیزی نگفته

معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که بر اثر شلیک هاوان از سوی نیروهای پاکستانی به ولسوالی ناری ولایت کنر امروز یک‌شنبه (دوم حمل) یک غیرنظامی کشته شد و یک غیرنظامی زن زخمی شده.

حمدالله فطرت، در شبکۀ ایکس نوشته است که ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز گلولۀ هاوان توسط نیروهای نظامی پاکستان به منطقه شانپت ولسوالی ناری شلیک شد.

او همچنان ادعا کرده که نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی شکین ولایت پکتیکا به یک موتر غیرنظامیان شلیک کردند.

به گفتۀ فطرت ، این رویداد تلفات جانی ندارد.

مقام های پاکستانی در این باره هنوز چیزی نگفته اند ؛ اما ادعای چند روز پیش حکومت طالبان مبنی بر نقض آتش‌بس موقت را رد کرده بودند.

پاکستان و حکومت طالبان در ۲۷ حوت اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف می‌کنند.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه هفتۀ گذشته گفته بود که وقفه در درگیر ها از روز پنج‌شنبه تا نیمه‌شب دوشنبه اجرا خواهد شد.

حکومت طالبان زمان پایان وقفه در جنگ را مشخص نکرده است.

پاکستان، می گوید که به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست

پاکستان، می گوید که اسلام‌آباد به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست و نیز قصد تصرف هیچ بخشی از این کشور را ندارد.

رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان، روز شنبه(اول حمل) در یک نشست خبری گفت که انتظار اساسی اسلام آباد این است که افغانستان اجازه ندهد تا گروه‌های مسلح از قلمرو این کشور بر پاکستان حمله کنند.

ثناءالله هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، پاکستان ناگزیر خواهد شد که عملیات نظامی علیه این گروه‌ها را ادامه دهد.

در حالی‌که پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از گروه‌های مخالف مسلح خود متهم می‌کند، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، می‌گوید که پاکستان به شاخۀ ولایت خراسان داعش بر ضد افغانستان در قلمرو خود پناهگاه امن فراهم کرده است.

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که از چهار هفته پیش شدت گرفته، به مناسبت عید رمضان به میانجی‌گری عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت متوقف شده است.

این وقفه اندکی پس از آن اعلام شد که در نتیجهٔ حملهٔ پاکستان بر شفاخانهٔ معتادین در کابل، صدها فردملکی کشته شدند. ولی پاکستان این ادعا را تأیید نکرده که در اثر بمباردمان آن‌ها افراد ملکی، کشته شده‌اند.

