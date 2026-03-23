ریچارد لیندسی روز دوشنبه، سوم حمل در صفحۀ ایکس خود نوشته است که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، محرومیت میلیون‌ها دختر از حق آموزش ادامه خواهد یافت.

او با تأکید بر دسترسی همه به آموزش گفته که محروم کردن زنان و دختران از آموزش و تحصیل به آیندۀ افغانستان آسیب می‌‌رساند و تمام اقشار افغانستان را عقب نگه می‌دارد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که محدودیت‌های طالبان علیۀ آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست.

این درحالیست که مدیران برخی مکتب‌ها در کابل به رادیو آزادی گفتند، قرار است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان در ششم ماه حمل آغاز شود.