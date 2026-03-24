دومین روز نشست چهره‌های مخالف طالبان تحت عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» روز چهارشنبه در لندن ادامه دارد.

نهاد «زنان برای افغانستان» اعلام کرده است که این نشست با هدف تقویت همگرایی و ایجاد اعتماد میان جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی افغانستان برگزار شده است.

به گفته این نهاد، حدود ۴۰ تن از نمایندگان احزاب سیاسی، روندهای گفتگو، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و چهره‌های تأثیرگذار در آن حضور دارند.

بر اساس اعلامیه، در روز دوم، شرکت‌کنندگان با شرکای بین‌المللی از جمله دیپلمات‌ها، سفرا، اعضای مجلس اعیان و مجلس نمایندگان بریتانیا و نیز نهادهای جامعه مدنی و دیدار می‌کنند.

در روز نخست این نشست، بحث‌ها میان اشتراک کنندگان بود در مورد آینده افغانستان متمرکز بود.

دور اول این گفتگوها در ماه میزان سال گذشته در اسلام‌آباد برگزار شده بود.