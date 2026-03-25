نمایشگاه محصولات افغانستان در تاشکند، گشایش یافت

نمایشگاه محصولات افغانستان روز چهارشنبه(۵ حمل) در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، افتتاح شد.

نمایشگاه محصولات افغانستان روز چهارشنبه(۵ حمل) در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، افتتاح شد.

در این نمایشگاه سه‌روزه که به حمایت مالی برنامهٔ توسعه‌ای سازمان ملل متحد دایر شده، در بیش از شصت غرفه، محصولات افغانستان از جمله میوه‌های خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و نوشیدنی‌ها به نمایش گذاشته شده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی افغانستان است.