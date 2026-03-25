نمایشگاه محصولات افغانستان در تاشکند، گشایش یافت
نمایشگاه محصولات افغانستان روز چهارشنبه(۵ حمل) در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، افتتاح شد.
در این نمایشگاه سهروزه که به حمایت مالی برنامهٔ توسعهای سازمان ملل متحد دایر شده، در بیش از شصت غرفه، محصولات افغانستان از جمله میوههای خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و نوشیدنیها به نمایش گذاشته شده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی افغانستان است.
فرو ریختن سقف یک خانه در هلمند، باعث مرگ سه تن شد
بارندگی های شدید در ولایت هلمند، باعث فرو ریختن سقف یک خانه و مرگ سه تن شد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامهای گفته که این رویداد روز چهارشنبه(۵ حمل) در قریۀ کاریز در ولسوالی سنگین رخ داده، دو کودک و یک زن در آن کشته شده اند.
در خبرنامه، علت فرو ریختن سقف این خانه، بارانهای شدید خوانده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند همچنین گفته، شش تن دیگر که بیشتر آنها زنان و کودکاناند، زخمی شده و برای تداوی به شفاخانۀ محلی انتقال یافتهاند.
حکومت خیبر پښتونخوا: تورخم به گونهٔ جزئی باز خواهد شد
حکومت خیبر پښتونخوا تصمیم گرفته که دروازهٔ سرحدی تورخم را به گونهٔ جزئی دوباره باز کند تا روند بازگشت مهاجران افغان آسانتر شود.
بستهشدن همهٔ راههای میان افغانستان و پاکستان، از جمله دو راه مهم سرحدی تورخم و سپین بولدک، نه تنها تجارت را مختل کرده، بلکه رفتوآمد مردم در دو سوی خط دیورند را نیز متاثر ساخته است.
رسانههای پاکستانی روز چهارشنبه(۵ حمل) گزارش دادند که راههای سرحدی تورخم و سپین بولدک تنها برای بازگرداندن مهاجران افغان باز خواهند شد.
پاکستان صدها هزار مهاجر افغان که به گفتهٔ مقامهای آن کشور فاقد اسناد اند و همچنان کسانی را که «تابعیت افغانستان» دارند، را اخراج کرده است.
در عین حال رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که پس از ختم روزهای عید، عملیات علیۀ مهاجران افغان فاقد اسناد، در ایالت خیبر پښتونخوا شدت خواهد گرفت.
براساس رسانههای پاکستانی، روند دستگیریها در روزهای عید موقتاً متوقف شده بود، اما اکنون نهادهای تطبیقکنندهٔ قانون پاکستان در تلاش اند تا اقدامات سختگیرانه را دوباره آغاز کنند، آنهایی را که اسناد قانونی ندارند دستگیر نمایند و روند بستهشدن کمپهای نُهگانهٔ مهاجران افغان که در ایام رخصتیها به تعویق افتاده بود، به زودی از سر گرفته خواهد شد.
سال تعلیمی جدید در مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد
امروز ششم حمل، سال تعلیمی جدید در مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد.
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، هشدار داده که ادامهٔ محدودیتها بر آموزش دختران و کار زنان، کشور را تضعیف میکند.
کرزی روز چهارشنبه(۵ حمل) در یک خبرنامه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید گفت که محرومساختن دختران از آموزش و محدودیت بر کار زنان، جامعهٔ افغانستان را با مشکلات بیشتر روبهرو میسازد.
او زنگ مکتب را «نوید امید تازه» خوانده و از دانشآموزان خواسته که برای تحصیلات عالی تلاش کنند.
حامد کرزی، تأکید کرده که ادامۀ همچو سیاستها به ثبات و پیشرفت افغانستان صدمات جبرانناپذیر وارد میکند و آموزش برای همهٔ کودکان اعم از دختران و پسران برای پیشرفت ملی، خودکفایی و زندگی با کرامت ضروری است.
رئیسجمهور سابق افغانستان، خواستار بازگشایی دوبارهٔ مکاتب و پوهنتونها به روی دختران افغان شده، گفته که باید به زنان اجازهٔ کار و مشارکت کامل در جامعه داده شود.
کارشناسان سازمان ملل: حکومت طالبان و پاکستان برای حفظ جان غیرنظامیان آتشبس دائمی برقرار کنند
کارشناسان سازمان ملل متحد از حکومت طالبان و پاکستان خواستهاند که یک آتشبس دائمی برقرار کنند، به ریشههای منازعه توجه داشته باشند و تخطیها از قوانین بینالمللی را پیگیری نمایند.
این کارشناسان امروز چهارشنبه ۵ حمل گفتهاند که حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان از نظر قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل مشروعیت ندارد و نقض حق حیات غیرنظامیان است.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل در ژنو همچنان آمده که پاکستان شواهد مشخصی ارائه نکرده است که نشان دهد حملات تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در این کشور تحت هدایت مقامات طالبان در افغانستان انجام شده باشد.
کارشناسان تأکید کردهاند که دولتها مسئول حفاظت از شهروندان خود در برابر تهدیدات تروریستی هستند، اما این اقدام باید در چارچوب قوانین بینالمللی صورت گیرد و برای حل منازعات به صلحآمیزترین روشها متوسل شوند.
سازمان ملل میگوید که از آغاز درگیری میان افغانستان و پاکستان در ۲۶ فبروری تاکنون، دستکم ۲۸۹ غیرنظامی کشته یا زخمی شده و بیش از ۱۱۵ هزار نفر دیگر بیجاشده شدهاند.
جرمنی: ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بهای هیروئین را افزایش داده است
مقامهای جرمنی میگویند که بهدلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، بهای هیروئین در این کشور افزایش یافته و کیفیت آن کاهش یافته است.
خبرگزاری «دیپیای» امروز ۵ حمل به نقل از هولگر مونش، رئیس ادارۀ پولیس جنایی فدرال جرمنی، خبر داده که گفته است: «در حالیکه تولید کوکاین رو به افزایش است، وضعیت هیروئین برعکس آن بوده، زیرا کشت آن در افغانستان تقریباً متوقف شده است.» او افزوده است که این وضعیت باعث شده هیروئین با مواد مصنوعی مختلف مخلوط شود و خطرات صحی برای مصرفکنندگان افزایش یابد.
در همین حال، ادارۀ پولیس جنایی فدرال جرمنی اعلام کرده است که بهای کوکاین کاهش یافته اما کیفیت آن همچنان بالا است و این نشاندهنده موجودیت گستردۀ این ماده در بازار میباشد.
این اداره همچنین گفته است که قاچاقبران پس از کشف مقادیر زیاد کوکاین در بندرهای اروپا مانند هامبورگ، روتردام و انتورپ، روشهای خود را تغییر دادهاند و اکنون، بهجای حمل محمولههای بزرگ، مقادیر کوچک کوکاین را بهطور مکرر و از مسیرهای مختلف وارد بازار میکنند.
هولگر مونش اضافه کرده که این تغییر در شیوه قاچاق، چالشهای جدیدی برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده و کنترل جریان مواد مخدر در اروپا را پیچیدهتر کرده است.
نشست چهرههای مخالف طالبان در لندن
دومین روز نشست چهرههای مخالف طالبان تحت عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» روز چهارشنبه در لندن ادامه دارد.
نهاد «زنان برای افغانستان» اعلام کرده است که این نشست با هدف تقویت همگرایی و ایجاد اعتماد میان جریانهای مختلف سیاسی و مدنی افغانستان برگزار شده است.
به گفته این نهاد، حدود ۴۰ تن از نمایندگان احزاب سیاسی، روندهای گفتگو، نهادهای جامعه مدنی، رسانهها و چهرههای تأثیرگذار در آن حضور دارند.
بر اساس اعلامیه، در روز دوم، شرکتکنندگان با شرکای بینالمللی از جمله دیپلماتها، سفرا، اعضای مجلس اعیان و مجلس نمایندگان بریتانیا و نیز نهادهای جامعه مدنی و دیدار میکنند.
در روز نخست این نشست، بحثها میان اشتراک کنندگان بود در مورد آینده افغانستان متمرکز بود.
دور اول این گفتگوها در ماه میزان سال گذشته در اسلامآباد برگزار شده بود.
احتمال بارندگی در ۲۱ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی طالبان از احتمال برفباری، بارندگی شدید، رعد و برق و وزش بادهای شدید در ۲۱ ولایت کشور، از جمله سالنگها خبر داده است.
این اداره اعلام کرده که امروز چهارشنبه، ۵ حمل بارندگی در ولایتهای فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، غور، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوگر، کابل، پروان و ننگرهار پیشبینی شده است.
همزمان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز گفته که از ۲۴ تا ۲۹ مارچ، برای سومین هفته پیاپی، بارندگی گسترده در بخشهای زیادی از افغانستان پیشبینی میشود؛ بارندگیهایی که میتواند به بهبود کشتهای بهاری و رشد چراگاهها کمک کند.
این ادراه نیز نسبت به خطرات سیلاب هشدار داده است.
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان امروز اعلام کرد، که کویل به مناسبت عید آزاد شد.
در بیانیۀ این وزارت، ادعا شده است که کویل به اتهام تخطی از قوانین نافذۀ افغانستان بازداشت شده بود، اما توضیح نداده است.
این پس از آنست که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده افغانستانِ تحت کنترول طالبان را در فهرست کشورهای «حامی بازداشتهای ناحق» شامل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کویل حدود یک سال پیش در افغانستان بازداشت شده بود.
سازمان جهانی صحت: توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است
سازمان جهانی صحت، دبلیواچاو میگوید که بیماری توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است.
این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی توبرکلوز به نقل از ادوین سینیزا سلوادور، نمایندۀ دبلیواچاو در افغانستان در شبکۀ ایکس نوشت که سالانه هزاران تن به توبرلکوز در افغانستان مبتلا میشوند.
او افزوده است که بسیاری از موارد توبرکلوز در افغانستان تشخیص نمیشود.
در ادامه آمده است که برای تشخیص به موقع توبرکلوز نزد افراد و این که اطمینان حاصل شود که هیچکس نادیده گرفته نمیشود، به اقدام جمعی نیاز است.